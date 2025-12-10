Live TV

Foto Furtună în Brazilia. Vântul puternic a lăsat peste 2 milioane de persoane fără electricitate

Data publicării:
furtuna si precipitatii in brazilia
O furtună puternică însoțită de precipitații abundente a făcut prăpăd în Brazilia. Foto: Profimedia Images

Vânturile puternice aduse de un ciclon extratropical au lăsat miercuri peste 2 milioane de consumatori fără energie electrică în cea mai mare zonă metropolitană din Brazilia, echivalentul a 35% din totalul clienţilor deserviţi de filiala locală a companiei italiene Enel, informează Reuters.

Până la miezul zilei, circa 2,2 milioane de consumatori au fost afectaţi de pana de electricitate în zona metropolitană Sao Paulo, potrivit site-ului companiei.

Dintre cei afectaţi, 1,4 milioane de consumatori se află în oraşul Sao Paulo.

Echipele Enel Sao Paulo au fost mobilizate pentru a restabili alimentarea cu energie electrică, a mai spus compania.

Compania de utilităţi a fost intens criticată după ce, în urma unor fenomene meteorologice severe produse în ultimii doi ani, milioane de clienţi din acest oraş au rămas fără electricitate timp de mai multe zile.

Rafalele de vânt suflă cu o viteză de peste 80 de kilometri la oră şi ar putea depăşi 90 de kilometri la oră, a avertizat apărarea civilă din Sao Paulo, adăugând că sunt aşteptate furtuni pe întreg teritoriul statului Sao Paulo.

În urma ciclonului de miercuri, s-au primit 514 apeluri privind arbori doborâţi şi cinci apeluri referitoare la inundaţii, au spus pompierii locali. 

Editor : C.A.

