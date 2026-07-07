Furtuni și inundații devastatoare în China: 15 oameni au murit, peste 50.000 au fost evacuați. Un baraj s-a rupt

Furtunile violente și precipitațiile extreme care au lovit China au provocat moartea a cel puțin 15 persoane și rănirea altor sute, în timp ce peste 50.000 de oameni au fost evacuați din calea inundațiilor, potrivit unui bilanț publicat marți. În acest context, președintele Xi Jinping a cerut o mobilizare „totală” pentru operațiunile de salvare și sprijinirea populației afectate.

Mai multe zone din provincia Hubei, din centrul Chinei, au fost afectate luni de „un grav episod de convecție atmosferică”, care a adus „furtuni și vânturi violente” în orașe precum Huangshi și Huanggang, potrivit presei de stat, scrie Agerpres.

Agenția oficială Xinhua a anunțat că fenomenul meteo extrem s-a soldat cu cel puțin 11 morți și 331 de răniți. De asemenea, aproape 5.000 de locuințe au fost avariate, iar alte 22 s-au prăbușit.

O persoană este în continuare dată dispărută, iar operațiunile de căutare și salvare sunt în desfășurare.

Angajații serviciilor de salubritate strâng deșeurile aduse la țărm după ce o furtună tropicală a lovit provincia Hainan, în sudul Chinei. Furtuna a ajuns pe uscat cu rafale de până la 23 m/s. Foto: Profimedia Images

Peste 50.000 de persoane evacuate din cauza taifunului Maysak

În paralel, ploile torențiale și inundațiile provocate de taifunul Maysak au făcut cel puțin patru victime în regiunea Guangxi, din sudul Chinei, și au determinat evacuarea a peste 50.000 de persoane, potrivit unui bilanț actualizat.

Alte opt persoane erau date dispărute marți la prânz.

În urma acestor dezastre naturale, președintele Chinei a cerut autorităților să intensifice intervențiile.

Xi Jinping a subliniat „necesitatea de a face tot posibilul pentru a organiza operaţiuni de salvare urgente, acordarea de îngrijiri răniţilor şi relocarea locuitorilor afectaţi, precum şi pentru desfăşurarea în mod eficient a lucrărilor de prevenţie şi salvare”, a transmis postul public de televiziune CCTV.

Un baraj s-a rupt în Guangxi

Autoritățile din Nanning, capitala regiunii Guangxi, au ridicat la nivelul maxim planul de urgență pentru inundații, după ce ploile torențiale au afectat mai multe baraje.

Precipitațiile au provocat și ruperea unui baraj al unui lac de acumulare. Imagini difuzate de CCTV surprind un torent de apă și noroi revărsându-se prin breșa creată.

În alte zone din regiune, locuințe și autovehicule au fost acoperite parțial de ape, în timp ce echipele de intervenție au continuat căutările pentru salvarea persoanelor surprinse de inundații.

Angajații serviciilor de salubritate strâng deșeurile aduse la țărm după ce o furtună tropicală a lovit provincia Hainan, în sudul Chinei. Furtuna a ajuns pe uscat cu rafale de până la 23 m/s. Foto: Profimedia Images

Alunecare de teren: 33 de persoane au fost îngropate

Tot marți, o alunecare de teren produsă într-un sat din provincia Gansu, în nord-vestul Chinei, a îngropat 33 de persoane.

Potrivit CCTV, 17 dintre acestea au fost scoase ulterior de sub pământ, iar autoritățile locale „depun toate eforturile” pentru găsirea celor rămași dispăruți, precum și „pentru relocarea adecvată a locuitorilor afectaţi şi prevenirea cu stricteţe a catastrofelor secundare”.

Catastrofele naturale sunt frecvente în China, mai ales în sezonul estival, când unele regiuni sunt afectate de ploi abundente și inundații, iar altele se confruntă cu valuri de căldură extremă.

Oamenii de știință avertizează că intensitatea și frecvența fenomenelor meteorologice extreme vor continua să crească la nivel global, pe fondul încălzirii planetei cauzate de emisiile provenite din combustibili fosili.

China este cel mai mare emițător de gaze cu efect de seră din lume, însă este și unul dintre liderii mondiali în domeniul energiilor regenerabile, autoritățile de la Beijing propunându-și atingerea neutralității emisiilor de carbon până în 2060.

În luna mai, cel puțin 22 de persoane și-au pierdut viața în urma ploilor torențiale care au afectat regiunile centrale și sudice ale Chinei, unde mai multe zone au fost „afectate de precipitații record”, potrivit presei de stat.

Editor : Ana Petrescu