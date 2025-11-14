Garda de Coastă a SUA a reacţionat în faţa unei nave militare ruseşti, în apropierea apelor sale teritoriale

Garda de Coastă a Statelor Unite a detectat, în 29 octombrie, o navă militară rusească la aproximativ 24 de kilometri sud de Oahu, în apropierea apelor teritoriale ale SUA.

O aeronavă şi o navă ale Gărzii de Coastă „au reacţionat în faţa navei Kareliya, a Auxiliary General Intelligence din cadrul Marinei Federaţiei Ruse”, a anunţat Garda de Coastă într-un comunicat citat de Reuters, potrivit News.ro.

„În conformitate cu drepul internaţional, personalul Gărzii de Coastă monitorizează activităţile navei ruseşti în apropierea apelor teritoriale ale SUA pentru a asigura securitatea maritimă pentru navele SUA care operează în zonă şi pentru a sprijini eforturile de apărare ale SUA”, a arătat Garda de Coastă.

Garda de Coastă a afirmat că, potrivit dreptului internaţional, navele militare străine pot „tranzita şi opera în afara apelor teritoriale ale altor naţiuni, care se întind până la 12 mile nautice de la ţărm”.

Ambasada Rusiei la Washington nu a răspuns deocamdată solicitării de a comenta incidentul.

Editor : B.P.