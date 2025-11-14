Live TV

Garda de Coastă a SUA a reacţionat în faţa unei nave militare ruseşti, în apropierea apelor sale teritoriale

Data publicării:
U.S. Coast Guard responds to Russian military vessel off Honolulu
Un avion HC-130 Hercules al Gărzii de Coastă monitorizează nava militară rusă la aproximativ 15 mile marine sud de Oahu. Foto: US Coast Guard

Garda de Coastă a Statelor Unite a detectat, în 29 octombrie, o navă militară rusească la aproximativ 24 de kilometri sud de Oahu, în apropierea apelor teritoriale ale SUA.

O aeronavă şi o navă ale Gărzii de Coastă „au reacţionat în faţa navei Kareliya, a Auxiliary General Intelligence din cadrul Marinei Federaţiei Ruse”, a anunţat Garda de Coastă într-un comunicat citat de Reuters, potrivit News.ro.

„În conformitate cu drepul internaţional, personalul Gărzii de Coastă monitorizează activităţile navei ruseşti în apropierea apelor teritoriale ale SUA pentru a asigura securitatea maritimă pentru navele SUA care operează în zonă şi pentru a sprijini eforturile de apărare ale SUA”, a arătat Garda de Coastă.

Garda de Coastă a afirmat că, potrivit dreptului internaţional, navele militare străine pot „tranzita şi opera în afara apelor teritoriale ale altor naţiuni, care se întind până la 12 mile nautice de la ţărm”.

Ambasada Rusiei la Washington nu a răspuns deocamdată solicitării de a comenta incidentul.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sorin grindeanu
1
Grindeanu, despre pensiile speciale: Nu doar Coaliţia trebuie să îşi dorească această...
misu la liceu
2
Motanul devenit vedetă într-un liceu din România. Mișu participă la cursuri și se bucură...
Christopher-Eppinger foto petrichor
3
Povestea tânărului de 31 de ani din Germania care a făcut 250 de milioane de euro din...
Lansarea cu peripeții a robotului rusesc Aidol. F
4
Rusia și-a prezentat primul robot umanoid cu AI. A intrat triumfal pe scenă, dar a căzut...
Mine antipersonal de tip „fluture” în Donbas
5
O suprafață similară cu a Muntenegrului nu poate fi locuită în Ucraina din cauza minelor...
Imagini neverosimile: Cristiano Ronaldo, roșu direct pentru un gest golănesc! A urmat un întreg "show"
Digi Sport
Imagini neverosimile: Cristiano Ronaldo, roșu direct pentru un gest golănesc! A urmat un întreg "show"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
alexandru rogobete sustine o conferinta de presa
Ministrul Rogobete, despre fetița decedată la dentist: Se pare că a...
tata-fetita-cabinet stomatologic
Tatăl fetiței care a murit în cabinetul stomatologic, primele...
bani-lei-1536x866
Dragoș Pîslaru, despre jalonul PNRR privind pensiile magistraților...
rafinaria petrotel lukoil
Ilie Bolojan, despre operațiunile Lukoil din România, în contextul...
Ultimele știri
Scenă neobișnuită la Casa Albă: Melania Trump a semnat un ordin executiv alături de soțul ei
Drone ucrainene au avariat o navă, locuinţe şi un depozit de petrol în Rusia
Soluția „de avarie” a Rusiei: a folosit capacitatea de rafinare a petrolului pentru a compensa daunele provocate de dronele ucrainene
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Flamingo missile
Flamingo, racheta de croazieră proiectată în Ucraina, posibilă alternativă la Tomahawk-ul american
Demonstranți pentru eliberarea lui Miheil Saakașvili
Fostul președinte georgian, Saakașvili, i-a cerut lui Zelenski să îi acorde statutul de prizonier în războiul Rusiei împotriva Ucrainei
Matthew Whitaker
Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, declarație la Cincu: „Avem în continuare mai multe trupe în România acum decât în 2022”
visa waiver
Statele Unite ar putea să nu mai acorde vize de imigrant persoanelor supraponderale (Le Figaro)
zelenski alaturi de militari, in vizita pe front
Zelenski, o nouă vizită pe front, în plin scandal de corupţie. Unde a ajuns președintele ucrainean
Partenerii noștri
Pe Roz
Catherine Zeta-Jones pare aproape la fel de tânără ca Jenna Ortega, colega ei de 23 de ani. Apariția care a...
Cancan
O fetiță de aproape 2 ani a murit la o clinică stomatologică din Capitală. Ce s-a întâmplat cu ea
Fanatik.ro
Mihai Stoica, provocare curajoasă la începutul postului: „Mini-aventură de 7 zile!”
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
El este cel mai bun jucător al Echipei Naționale în 2025. Andrei Rațiu, care l-a anihilat pe superstarul...
Adevărul
Caz tragic la o clinică dentară din București: o fetiță de doi ani a murit după o anestezie. Rogobete: „Sper...
Playtech
Pensiile private Pilonul II, mai mari. E vorba despre un supliment de sute de lei
Digi FM
O influenceriță care a mințit că are cancer își cere iertare printre lacrimi: "Eram pierdută, depresivă și nu...
Digi Sport
Italienii au făcut anunțul: "Chivu nu e Inzaghi. La revedere în ianuarie"
Pro FM
CRBL, despre despărțirea de soția sa: „Cea mai mare minciună este că mi-aș fi părăsit familia!” Ce spune...
Film Now
Adele își face debutul în actorie. Cântăreața va juca în filmul lui Tom Ford, „Cry to Heaven”
Adevarul
Descoperire ADN: Hitler ar fi avut Sindromul Kallmann. Ce este și cum afectează dezvoltarea sexuală
Newsweek
EXCLUSIV Casa de Pensii recunoaște că are 17.865 procese cu pensionarii. Pentru ce se judecă?
Digi FM
Începe postul Crăciunului 2025. Ce se mănâncă și care sunt zilele cu dezlegare la pește
Digi World
Cum să dormi mai bine în sezonul rece fără să umfli factura la căldură. De la importanța lenjeriilor de pat...
Digi Animal World
Locuitorii din Florida, terifiați de iguanele care cad din copaci. Motivul pentru care rămân paralizate și...
Film Now
Morgan Freeman dezvăluie secretul longevității sale la 88 de ani. Sfatul primit de la Clint Eastwood care i-a...
UTV
O melodie creată cu inteligență artificială a ajuns pe primul loc în topurile din SUA