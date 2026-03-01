Live TV

News Alert Gardienii Revoluției anunță că au atacat portavionul american Abraham Lincoln, aflat în Golful Persic

Data actualizării: Data publicării:
Portavionul USS Abraham Lincoln
Nouă răniţi într-un incendiu la bordul portavionului USS Abraham Lincoln. Foto: Profimedia

Tensiunile din Orientul Mijlociu ating un nou nivel critic după ce Gardienii Revoluției au anunțat duminică lansarea unui atac asupra portavionului american USS Abraham Lincoln, aflat în Golful Persic. Atacul este prezentat drept o reacție directă la operațiunea militară americană și israeliană în urma căreia liderul suprem iranian Ali Khamenei a fost ucis.

Potrivit comunicatului redat de presa iraniană, forțele iraniene ar fi lansat „patru rachete balistice” asupra navei americane, scrie News.ro. În același comunicat, Gardienii Revoluției formulează o amenințare dură la adresa Statelor Unite și a aliaților săi: „Pământul și marea vor deveni cimitirul agresorilor teroriști.”

USS Abraham Lincoln este al cincilea portavion din clasa Nimitz al Marinei Statelor Unite. Nava are la bord cele mai noi avioane F-35, capabile să evite radarele inamice. Grupul de luptă include, de asemenea, trei distrugătoare echipate cu rachete de croazieră Tomahawk pentru atac la sol și este, de regulă, însoțit de un submarin cu propulsie nucleară, care dispune de același tip de armament.

Potrivit imaginilor din satelit verificate de BBC, portavionul a fost observat pe 15 februarie în largul coastelor Omanului. Statele Unite nu au răspuns încă acuzațiilor formulate de Iran.

Portavionul Abraham Lincoln şi navele care îl însoţesc au ajuns în Orientul Mijlociu la sfârșitul lunii ianuarie. Grupul naval se aflase până la acel moment în Marea Chinei de Sud. Comandamentul militar american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM) a anunțat că prezența sa este necesară „pentru a promova securitatea şi stabilitatea regională”.

Editor : M.I.

