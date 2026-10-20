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Gardienii Revoluției din Iran amenință cu atacuri asupra cablurilor submarine de internet din Golf. Noi avertismente pentru SUA

Data publicării:
Opening Ceremony Of Second City-Square Military Training Camp, Tehran, Iran - 03 Oct 2026
Ecusoanele uniformei unui membru al Gardienilor Revoluției din Iran: simbolul forțelor „gata de sacrificiu” (stânga) și emblema IRGC (dreapta). Sursa foto: Profimedia Images
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Din articol
Iranul avertizează SUA: „Nu lăsăm absolut niciun atac fără răspuns” Aproximativ 6.000 de marinari, blocați în Strâmtoarea Ormuz

Ministerul iranian de Externe a avertizat Washingtonul că va riposta la orice atac, în timp ce un purtător de cuvânt al Gardienilor Revoluției a amenințat că Iranul va viza cablurile submarine de internet din Golf, într-o nouă escaladare a războiului declarațiilor dintre Teheran și Washington.

Într-un comunicat, Gardienii Revoluției au susținut că petrolierele au încercat să folosească o rută din sectorul sudic al strâmtorii, în apropierea coastelor Omanului, pe care Iranul o consideră, în mod unilateral, neautorizată.

„În urma exploziei minelor amplasate de Marina Gardienilor Revoluției pe ruta ilegală din sudul Strâmtorii Ormuz, două petroliere care au încălcat regulile au fost incendiate și imobilizate”, se arată în comunicatul IRGC. Nu au fost precizate numele navelor și nici locul exact al incidentului, potrivit Euronews.

Teheranul nu are, potrivit dreptului maritim internațional, autoritatea recunoscută de a restricționa sau autoriza tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz, unde se aplică dreptul de trecere în tranzit prevăzut de Convenția ONU asupra dreptului mării.

Organizația britanică pentru operațiuni comerciale maritime (UKMTO) a anunțat marți că a primit o informare referitoare la „un incident între un petrolier și forțe militare”, petrecut luni, la aproximativ 121 de mile marine est de orașul Duqm din Oman. UKMTO nu a raportat pagube sau victime și nu a identificat nava implicată.

Gardienii Revoluției au susținut, de asemenea, că sistemul lor de apărare antiaeriană a doborât luni seară o dronă americană MQ-9 deasupra strâmtorii. Un oficial american, citat de presa din Statele Unite, a respins afirmația, declarând că este falsă.

Mai multe publicații iraniene, inclusiv agenția Fars, apropiată de stat, au relatat că un atac aerian american ar fi lovit luni o bază navală din Konarak, în provincia Sistan și Balucistan, rănind doi militari și vizând o instalație de apărare antiaeriană. Washingtonul nu a comentat aceste informații.

Purtătorul de cuvânt al Gardienilor Revoluției, Hossein Mojabi, a amenințat luni că Iranul ar putea ataca infrastructura cablurilor submarine de internet din Golf și din Strâmtoarea Ormuz. El a anunțat că „vor fi prezentate noi arme”, obiectivul fiind, potrivit declarațiilor sale, eliminarea prezenței militare americane din regiune. 

Iranul avertizează SUA: „Nu lăsăm absolut niciun atac fără răspuns”

Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmail Baghaei, a declarat că Teheranul va riposta la orice atac american. „Am demonstrat prin fapte că nu lăsăm absolut niciun atac fără răspuns”, a afirmat acesta, comentând informațiile potrivit cărora Washingtonul ar fi cerut Iranului să nu riposteze în eventualitatea unui atac asupra Kuh Kalang. „Un atac american asupra Kuh Kalang, fără ca Iranul să răspundă, este o fantezie și o vorbă goală”, a declarat Baghaei.

Agenția de presă Tasnim, afiliată Gardienilor Revoluției, a citat o sursă anonimă din domeniul securității iraniene, potrivit căreia incertitudinea privind persoanele care au autoritatea de a lua decizii la Washington complică negocierile.

Sursa i-a menționat pe vicepreședintele JD Vance, secretarul de stat Marco Rubio și negociatorii administrației Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, susținând că oficialii iranieni nu au o imagine clară asupra rolurilor fiecăruia.

Aproximativ 6.000 de marinari, blocați în Strâmtoarea Ormuz

Secretarul general al Organizației Maritime Internaționale, Arsenio Dominguez, a declarat că aproximativ 6.000 de navigatori au rămas blocați în Strâmtoarea Ormuz de la începutul războiului. El i-a criticat pe armatori pentru că au continuat să trimită echipaje în această zonă, în ciuda riscurilor.

Presa americană a relatat anterior că Pentagonul pregătește desfășurarea în Orientul Mijlociu a grupului de luptă al portavionului USS Theodore Roosevelt și a Unității Expediționare 13 a Infanteriei Marine.

Această mobilizare ar urma să aducă aproximativ 10.000 de marinari și pușcași marini suplimentari în regiune până la sfârșitul lunii noiembrie. Washingtonul nu a confirmat însă desfășurarea forțelor.

Înainte de războiul declanșat la sfârșitul lunii februarie prin atacurile americano-israeliene asupra Iranului, aproximativ o cincime din petrolul comercializat la nivel mondial tranzita Strâmtoarea Ormuz.

Atât Teheranul, cât și Washingtonul au impus blocade în strâmtoare, în timp ce Iranul a atacat în repetate rânduri nave comerciale care foloseau sectorul sudic al acestei căi maritime strategice.

Editor : M.I.

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