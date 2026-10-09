Gardienii Revoluției din Iran au atacat un petrolier și amenință că vor lovi nave și în afara Strâmtorii Ormuz

Gardienii Revoluției din Iran (IRGC) au revendicat vineri atacul asupra unui petrolier, care a luat foc în Strâmtoarea Ormuz, și au amenințat că vor urmări și „pedepsi” navele care folosesc rute considerate neautorizate de Teheran, inclusiv în afara strâmtorii. Avertismentul vine în contextul în care agențiile de securitate maritimă au raportat alte două atacuri asupra unor nave comerciale în Golful Persic.

Forțele navale ale IRGC au anunțat că au vizat sala motoarelor și sistemul de propulsie al petrolierului MV Sun Shine, aparținând companiei Natwit, după ce nava ar fi încercat să folosească o rută considerată neautorizată în sectorul sudic al strâmtorii. Atacul a provocat un incendiu la bord, relatează Euronews.

Într-un comunicat, Gardienii Revoluției au avertizat că acțiunile împotriva navelor care „încalcă” regulile nu se vor mai limita la Strâmtoarea Ormuz și că orice navă care utilizează rute considerate neautorizate va fi urmărită și „pedepsită” oriunde în regiune. IRGC a adăugat că firmele pe care le acuză de colaborare cu Statele Unite vor fi sancționate, iar toate navele acestora vor deveni ținte.

Gardienii Revoluției au atribuit armatei americane responsabilitatea pentru incidentele din strâmtoare, acuzând Washingtonul că intervine în deciziile companiilor de transport maritim și ale asigurătorilor și că oferă „mite substanțiale” pentru a le determina să se conformeze.

„Responsabilitatea directă pentru aceste incidente și pentru escaladarea tensiunilor în transportul maritim din regiune revine armatei agresive a SUA”, se arată în comunicat.

Separat, Imamul care a condus rugăciunea de vineri la Teheran a declarat că Strâmtoarea Ormuz va rămâne închisă până când condițiile Iranului vor fi îndeplinite integral.

Clericul iranian Mohammad Javad Ali-Akbari a afirmat că Iranul a stabilit „șapte condiții” și că va decide următoarele măsuri după îndeplinirea acestora. El a adăugat că nivelul de pregătire militară s-a îmbunătățit, vulnerabilitățile au fost remediate, iar strategia Iranului a trecut de la apărare la ofensivă.

Iranul a declarat că deține controlul asupra Strâmtorii Ormuz și că nu va permite prezența forțelor militare ale unor țări ostile în zonă, promițând să răspundă „decisiv” oricărei încercări de a perturba administrarea strâmtorii.

Comandamentul Central al SUA susține că rutele maritime sunt libere

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a anunțat vineri că a eliberat principalele culoare de navigație din strâmtoare, a îndepărtat minele navale de pe rutele principale de tranzit și le-a declarat deschise tuturor navelor care nu încalcă sancțiunile maritime americane împotriva Iranului. Potrivit CENTCOM, mii de nave comerciale au tranzitat în siguranță zona ca urmare a acestor măsuri.

Declarațiile contradictorii au venit în timp ce Centrul britanic pentru operațiuni comerciale maritime (UKMTO) a raportat că o navă transportatoare de gaz petrolier lichefiat (GPL) a fost lovită vineri dimineață de proiectile neidentificate, la 13 mile marine vest de Al-Jazira, în Emiratele Arabe Unite. Atacul a provocat un incendiu puternic, care a fost ulterior adus sub control.

Cu o zi înainte, UKMTO raportase că un petrolier aflat la nord de apele teritoriale ale Qatarului fusese lovit de mai multe proiectile, atac soldat cu victime. Acesta a fost primul incident de acest fel din ultimele șase luni.

Într-un incident separat, produs joi, compania de informații maritime Vanguard a raportat că un petrolier a luat foc la aproximativ 40 de kilometri de Fujairah, în Golful Oman. Compania a identificat nava ca fiind, cel mai probabil, Dalkut, sub pavilionul Insulelor Marshall.

Potrivit relatărilor din presă, între 28 septembrie și 5 octombrie au fost înregistrate cel puțin 12 atacuri, tentative de atac sau incidente de hărțuire care au vizat petroliere și nave transportatoare de gaze în Strâmtoarea Ormuz. Este cel mai mare număr săptămânal de astfel de incidente de la începutul războiului, pe 28 februarie.

Strâmtoarea Ormuz, prin care tranzitează în mod normal aproximativ o cincime din transporturile mondiale de petrol și gaze, a fost practic închisă de la izbucnirea războiului, în urma atacurilor iraniene cu rachete și drone asupra navelor comerciale și a blocadei impuse de Marina SUA asupra porturilor iraniene.

Cele mai recente date indică faptul că exporturile de petrol ale celorlalte țări din regiune, cu excepția Iranului, au revenit în ultimele zile la nivelurile de dinaintea războiului.

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Editor : M.I.