Live TV

Gardienii Revoluției din Iran au atacat un petrolier și amenință că vor lovi nave și în afara Strâmtorii Ormuz

Data publicării:
Nave ancorate
Nave ancorate în largul coastelor Omanului, în apropierea Strâmtorii Ormuz, la 1 octombrie 2026. Sursa foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Comandamentul Central al SUA susține că rutele maritime sunt libere

Gardienii Revoluției din Iran (IRGC) au revendicat vineri atacul asupra unui petrolier, care a luat foc în Strâmtoarea Ormuz, și au amenințat că vor urmări și „pedepsi” navele care folosesc rute considerate neautorizate de Teheran, inclusiv în afara strâmtorii. Avertismentul vine în contextul în care agențiile de securitate maritimă au raportat alte două atacuri asupra unor nave comerciale în Golful Persic.

Forțele navale ale IRGC au anunțat că au vizat sala motoarelor și sistemul de propulsie al petrolierului MV Sun Shine, aparținând companiei Natwit, după ce nava ar fi încercat să folosească o rută considerată neautorizată în sectorul sudic al strâmtorii. Atacul a provocat un incendiu la bord, relatează Euronews.

Într-un comunicat, Gardienii Revoluției au avertizat că acțiunile împotriva navelor care „încalcă” regulile nu se vor mai limita la Strâmtoarea Ormuz și că orice navă care utilizează rute considerate neautorizate va fi urmărită și „pedepsită” oriunde în regiune. IRGC a adăugat că firmele pe care le acuză de colaborare cu Statele Unite vor fi sancționate, iar toate navele acestora vor deveni ținte.

Gardienii Revoluției au atribuit armatei americane responsabilitatea pentru incidentele din strâmtoare, acuzând Washingtonul că intervine în deciziile companiilor de transport maritim și ale asigurătorilor și că oferă „mite substanțiale” pentru a le determina să se conformeze.

„Responsabilitatea directă pentru aceste incidente și pentru escaladarea tensiunilor în transportul maritim din regiune revine armatei agresive a SUA”, se arată în comunicat.

Separat, Imamul care a condus rugăciunea de vineri la Teheran a declarat că Strâmtoarea Ormuz va rămâne închisă până când condițiile Iranului vor fi îndeplinite integral.

Clericul iranian Mohammad Javad Ali-Akbari a afirmat că Iranul a stabilit „șapte condiții” și că va decide următoarele măsuri după îndeplinirea acestora. El a adăugat că nivelul de pregătire militară s-a îmbunătățit, vulnerabilitățile au fost remediate, iar strategia Iranului a trecut de la apărare la ofensivă.

Iranul a declarat că deține controlul asupra Strâmtorii Ormuz și că nu va permite prezența forțelor militare ale unor țări ostile în zonă, promițând să răspundă „decisiv” oricărei încercări de a perturba administrarea strâmtorii.

Comandamentul Central al SUA susține că rutele maritime sunt libere

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a anunțat vineri că a eliberat principalele culoare de navigație din strâmtoare, a îndepărtat minele navale de pe rutele principale de tranzit și le-a declarat deschise tuturor navelor care nu încalcă sancțiunile maritime americane împotriva Iranului. Potrivit CENTCOM, mii de nave comerciale au tranzitat în siguranță zona ca urmare a acestor măsuri.

Declarațiile contradictorii au venit în timp ce Centrul britanic pentru operațiuni comerciale maritime (UKMTO) a raportat că o navă transportatoare de gaz petrolier lichefiat (GPL) a fost lovită vineri dimineață de proiectile neidentificate, la 13 mile marine vest de Al-Jazira, în Emiratele Arabe Unite. Atacul a provocat un incendiu puternic, care a fost ulterior adus sub control.

Cu o zi înainte, UKMTO raportase că un petrolier aflat la nord de apele teritoriale ale Qatarului fusese lovit de mai multe proiectile, atac soldat cu victime. Acesta a fost primul incident de acest fel din ultimele șase luni.

Într-un incident separat, produs joi, compania de informații maritime Vanguard a raportat că un petrolier a luat foc la aproximativ 40 de kilometri de Fujairah, în Golful Oman. Compania a identificat nava ca fiind, cel mai probabil, Dalkut, sub pavilionul Insulelor Marshall.

Potrivit relatărilor din presă, între 28 septembrie și 5 octombrie au fost înregistrate cel puțin 12 atacuri, tentative de atac sau incidente de hărțuire care au vizat petroliere și nave transportatoare de gaze în Strâmtoarea Ormuz. Este cel mai mare număr săptămânal de astfel de incidente de la începutul războiului, pe 28 februarie.

Strâmtoarea Ormuz, prin care tranzitează în mod normal aproximativ o cincime din transporturile mondiale de petrol și gaze, a fost practic închisă de la izbucnirea războiului, în urma atacurilor iraniene cu rachete și drone asupra navelor comerciale și a blocadei impuse de Marina SUA asupra porturilor iraniene.

Cele mai recente date indică faptul că exporturile de petrol ale celorlalte țări din regiune, cu excepția Iranului, au revenit în ultimele zile la nivelurile de dinaintea războiului.

Citește și Cât costă traversarea Strâmtorii Ormuz: oferta care îi convinge pe căpitanii petrolierelor să meargă mai departe

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
dr. viorica radoi
1
Analiza din sânge care poate identifica tumorile
Rockwell B-1B Lancer 86-0129 takes off from RAF Fairford, UK, in support of Operation Epic Fury. Credit JTW Aviation Images / Alamy.
2
America se retrage. Războiul care trebuia să demonstreze puterea SUA a devenit o lecție...
2026-10-08-4416
3
Luca Niculescu anunță că a găsit un punct comun după negocierile cu PSD, PNL și UDMR. Ce...
Ludovic Orban.
4
Ludovic Orban, despre desemnarea lui Luca Niculescu: „Este premierul nimănui, scos de...
Christa Pike
5
Supraviețuitoarea injecției letale, Christa Pike, a fost la un pas de a fi deconectată de...
Ținuta care a făcut înconjurul lumii a fost interzisă! ”Trebuie să ai mare curaj să porți așa ceva”
Digi Sport
Ținuta care a făcut înconjurul lumii a fost interzisă! ”Trebuie să ai mare curaj să porți așa ceva”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Navi· Pillay face cu mana
SUA anunţă sancţiuni împotriva Curţii Penale Internaţionale după ce Navi Pillay a primit Premiul Nobel pentru Pace
The United States Disciplinary Barracks, where Nidal Malik Hasan is being held on death row, is seen in Fort Leavenworth. Hasan, the U.S. Army Major who was convicted of killing 13 people and wounding 32 others during a mass shooting at Fort Hood in 2009,
Reacția ONU după anunțul SUA că vor transmite în direct execuția unui om: Este tortură
preturi petrol crestere
Prețurile petrolului au crescut puternic pe fondul atacurilor din Strâmtoarea Ormuz și al uraganului Isaias
donald trump profimedia
Trump afirmă că SUA nu vor ataca Iranul înainte de alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie
Inauguration of President Maduro in Venezuela
Nicolas Maduro și soția sa, acuzați în SUA că au coordonat un sistem de represiune și tortură. Ce susțin procurorii americani
Recomandările redacţiei
avionul lui putin profimedia-0887016393
Putin, blocat în aer de un atac ucrainean cu drone asupra...
santierul damen mangalia
Rheinmetall a cumpărat Șantierul Naval Mangalia cu 138 de milioane de...
siegfried muresan profimedia
Siegfried Mureșan, despre un guvern alături de social-democrați: „În...
Calin Georgescu, insotit de ofiteri de politie la sediul DIICOT pentru audiere, in Bucuresti, 21 septembrie 2026.
Călin Georgescu a stat 10 ore cu procurorii DIICOT, la percheziția...
Ultimele știri
„Toate opțiunile sunt pe masă”. Luca Niculescu ia în calcul un guvern politic, tehnocrat sau hibrid
Robert Negoiță: „Nu e panică” în PSD. De ce se ferește partidul să intre la guvernare fără alte partide alături
Trump redistribuie acuzații că Nobelul pentru Pace a fost „devalorizat”. SUA sancționează Curtea Penală Internațională
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Pur și simplu wow! Catherine Zeta-Jones, ca o puștoaică în New York, în colanți din piele și pantofi cu...
Cancan
Manelista Roxana, regină pe yachtul milionarului TINMAR care a dus-o acasă cu avion privat!
Fanatik.ro
Prețuri halucinante la un meci din Liga a 4-a! Bilete mai scumpe decât la un derby de SuperLiga
editiadedimineata.ro
Consumul de droguri în presa din România: 68,5% dintre materiale pun accentul pe criminalizare
Fanatik.ro
Un fost jucător din Liga 1, gest oribil la adresa unui copil. Prima decizie după scandal
Adevărul
FMI anunță sfârșitul banilor ieftini. România trebuie să reducă deficitul cu o economie aproape blocată
Playtech
Cum arată Petre Roman la 80 de ani și ce pensie încasează lunar. Ipostaza rară în care a fost surprins fostul...
Digi FM
Probleme pentru Adriana Iliescu, femeia care a devenit mamă la 66 de ani. Se judecă de peste 20 de ani cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Momente neverosimile: a omorât arbitrul în timpul meciului cu o lovitură și a fost arestat pe loc!
Pro FM
Un rol celebru, o dependență dezastruoasă, Demi Moore și Madonna. Povestea din culisele Hollywoodului...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Tommy Lee Jones, prima apariție pe covorul roșu la mai bine de nouă luni de la moartea fiicei sale. Ethan...
Adevarul
Un zimbru de aproape o tonă a fost găsit fără cap la Măgura Ilvei. Ce suspiciuni au autoritățile în legătură...
Newsweek
Un pensionar va primi o creștere de 1.400 lei a pensiei. Instanța a decis că a muncit în condiții speciale
Digi FM
Prăjitură cu mere și scorțișoară. Rețeta simplă, pufoasă și aromată, perfectă pentru zilele reci
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Mormântul lui Tutankhamon ar putea ascunde un secret vechi de peste 3.300 de ani. Descoperirea care ar putea...
Digi Animal World
Turiștii de pe o plajă din Australia, șocați de o creatură ieșită din ocean. Este considerată „cea mai...
Film Now
Joe Manganiello rupe tăcerea despre anii cu Sofia Vergara: "Eram din ce în ce mai bolnav". Ce acuzații îi...
UTV
Mincu s-a căsătorit civil la doi ani de la divorț. „Și pentru o clipă, totul s-a oprit”