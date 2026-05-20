Campionul mondial la șah, Garry Kasparov este un critic binecunoscut al lui Vladimir Putin și deseori remarcile sale, savuroase pentru Vest, au înfuriat Kremlinul. De data aceasta el face un comentariu după ce o echipă ucraineană de operatori de dronă a învins o unitate NATO.

„Cumva, oamenii uită mereu că este mult mai ușor să instalezi un dictator decât să-l înlături” sau „Dacă drumul spre iad este pavat cu bune intenții, compromisurile asupra principiilor sunt felinarele”. Iată doar două dintre multele citate celebre care îi aparțin lui Garry Kasparov, prezent pe multe rețele sociale.

„Dacă are noroc, NATO ar putea să adere la Ucraina” a scris zilele trecute pe X campionul de șah ca preambul al unei informații distribuite de un ziarist american: „Un grup de operatori de UAV ucraineni, invitați într-un exercițiu pentru a arăta cum se poate câștiga o înfruntare cu drone în fașa forțelor occidentale, au distrus trupele suedeze în cadrul unui exercițiu în care ucraineii au fost cei care au atacat”. Informația a fost verificată și dată publicității de Associated Press.

Nu este prima dată când NATO „ia bătaie” de la operatorii de drone ucraineni. În februarie, militarii NATO au fost învinși de ucraineni într-un exercițiu care a avut loc în Estonia și în cadrul căruia aliații au trebuit să se lupte cu un detașament mic, format din operatori de drone din Ucraina. Având experiența războiului, ucrainenii au reușit să câștige, deși erau depășiti numeric.







