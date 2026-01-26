Live TV

„Gata cu ordinele Washingtonului!” Președinta interimară a Venezuelei cere SUA să nu se amestece în politica țării

Delcy Rodriguez
Delcy Rodriguez
Sub presiunea americană

Preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, a cerut duminică Statelor Unite să nu se amestece în politica ţării sale, pe care preşedintele Donald Trump a declarat că doreşte să o dicteze, relatează AFP.

„Gata cu ordinele Washingtonului către politicienii venezueleni! Politica venezueleană trebuie să rezolve divergenţele şi conflictele noastre interne. Gata cu puterile străine!”, a declarat Rodriguez într-un mesaj adresat lucrătorilor din industria petrolieră din statul Anzoategui. „Această republică a plătit un preţ foarte mare pentru a face faţă consecinţelor fascismului şi extremismului din ţara noastră”, a adăugat ea, notează News.ro.

Sub presiunea americană

Delcy Rodriguez a fost învestită şefă interimară a statului la 5 ianuarie, după capturarea preşedintelui socialist Nicolás Maduro de către Statele Unite în cadrul unei operaţiuni militare spectaculoase la Caracas. În urma acestui eveniment, Donald Trump a anunţat că Washingtonul intenţionează să „dicteze” deciziile Venezuelei până la noi ordine.

De atunci, sub presiunea americană, ea a semnat acorduri petroliere cu Statele Unite, a iniţiat o reformă legislativă care include, în special, o lege privind hidrocarburile, a eliberat prizonieri politici şi a făcut apel la găsirea unor acorduri cu opoziţia.

Săptămâna trecută, Casa Albă, fără a stabili o dată, a anunţat că doreşte să o invite pe Rodriguez în Statele Unite, după o convorbire telefonică între Trump şi ea şi mai multe declaraţii elogioase ale preşedintelui american la adresa ei.

