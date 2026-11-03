„Gata pe azi”. Un șofer de ambulanță s-a rătăcit în drum spre spital, și-a abandonat pacientul și a luat un taxi spre casă

Un șofer de ambulanță din Ohio a abandonat un pacient pe care îl transporta la spital după ce s-a rătăcit pe drum. El a abandonat ambulanța cu tot cu pacient, a chemat un Uber și a plecat acasă, relatează The Guardian.

Incidentul bizar a avut loc în Cleveland, săptămâna trecută, în timp ce pacientul era transportat la Cleveland Clinic cu dureri în piept. Conform postului local de televiziune WKRC, „șoferul ambulanței s-a rătăcit, i-a spus pacientului că a terminat de condus pentru ziua respectivă și a chemat un Uber.”

Șoferul lucra pentru o companie privată de ambulanță, Lynx EMS, nu pentru Serviciul de Ambulanță din Cleveland (Cleveland Emergency Medical Services).

Asociația Angajaților din Serviciile de Salvare din Cleveland (Care) Local 1975 a declarat că, după ce șoferul a abandonat pacientul, un echipaj local al Cleveland EMS a intervenit, i-a acordat îngrijiri medicale și a continuat drumul spre spital.

„Dorim să clarificăm faptul că nu a fost vorba despre o ambulanță a Cleveland EMS, ci despre un furnizor care lucra pe o ambulanță privată”, a precizat organizația într-un comunicat.

„Odată ce acel furnizor a plecat, Cleveland EMS a intervenit la fața locului, a acordat îngrijiri și a transportat pacientul la spital”, potrivit comunicatului.

Într-o declarație acordată presei locale și raportată de WKRC, un purtător de cuvânt al Lynx EMS a spus: „Imediat ce am luat cunoștință de situație, au fost luate măsuri imediate pentru a rezolva problema și pentru a ne asigura că nevoile de îngrijire ale pacientului au fost îndeplinite.”

„Continuăm să analizăm circumstanțele în care s-a produs acest incident și vom lua măsurile corespunzătoare pe baza concluziilor acelei evaluări. Având în vedere că este vorba despre chestiuni legate de personal și pacienți, nu putem face alte comentarii”, a adăugat compania.

Editor : M.B.