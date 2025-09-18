„Gaza, mină de aur imobiliară”. Ministru israelian, despre planul de exploatare a teritoriului palestinian: „Totul e pe masa lui Trump”

Ministrul de Finanțe israelian de extremă dreapta, Bezalel Smotrich, spune că Fâșia Gaza ar putea fi o „mină de aur imobiliară” și că se află în discuții cu SUA privind împărțirea teritoriului după război - o idee condamnată anterior la nivel internațional. Vorbind la un eveniment din Tel Aviv, el a spus că „un plan de afaceri se află pe masa președintelui Trump”. „Am terminat faza de demolare... Acum trebuie să construim”, a spus el, conform BBC.

În februarie, Donald Trump a lansat planuri pentru ca SUA să preia „o poziție de proprietate pe termen lung” asupra Gazei, spunând că aceasta ar putea fi „Riviera Orientului Mijlociu”. Ideea ar implica strămutarea forțată a palestinienilor din teritoriu și ar încălca dreptul internațional, arată jurnaliștii britanici.

Statele Unite și Israelul au declarat că aceasta ar implica o emigrare „voluntară”. BBC a contactat Casa Albă și Departamentul de Stat al SUA pentru a obține comentarii cu privire la declarațiile lui Smotrich.

Planul lui Trump - care a fost respins categoric de palestinieni, statele arabe și de comunitatea internațională, în general - pare să fi fost abandonat ulterior de Casa Albă, Trump descriindu-l în iulie ca „un concept care a fost cu adevărat acceptat de mulți oameni, dar care nu a fost pe placul altora”.

Însă Washington Post a raportat la începutul acestei luni că o versiune a ideii era din nou în discuție și că aceasta ar implica transformarea Gazei într-un teritoriu sub administrare fiduciară a SUA pentru cel puțin un deceniu, în timp ce ar fi dezvoltată într-o stațiune turistică și un centru de producție de înaltă tehnologie.

Distrugeri masive în Gaza

Campania militară a Israelului în Gaza, care a implicat atacuri aeriene masive și demolări de clădiri, a provocat distrugeri pe scară largă în teritoriu.

Organizația Națiunilor Unite (ONU) estimează că 92% din locuințe au fost avariate sau distruse, 91% din școli vor necesita reconstrucție completă sau reabilitare majoră pentru a fi din nou funcționale, iar 86% din terenurile agricole sunt avariate.

ONU a estimat în februarie că reconstrucția teritoriului ar costa 53,2 miliarde de dolari în următorii 10 ani.

„Am plătit o mulțime de bani pentru acest război”, a spus Smotrich. „Așadar, trebuie să împărțim modul în care vom obține un procent din comercializarea terenurilor mai târziu”.

Ministrul israelian de finanţe Bezalel Smotrich a cerut distrugerea unui oraş palestinian. FOTO: Profimedia Images

Smotrich, liderul partidului sionist religios din Israel, este un ultranaționalist care a fost sancționat de Marea Britanie și de alte țări pentru incitarea repetată la violență împotriva palestinienilor. El controlează planificarea în Cisiordania și a promovat în repetate rânduri politici expansioniste.

La sfârșitul lunii august, el a dezvăluit o propunere de anexare a aproximativ patru cincimi din teritoriu: a spus că planul ar implica „aplicarea suveranității israeliene” asupra aproximativ 82% din Cisiordania, adăugând că acest lucru este în conformitate cu principiul „teritoriu maxim cu arabi minimi”.

Israelul a construit aproximativ 160 de așezări, care găzduiesc 700.000 de evrei, de când a ocupat Cisiordania și Ierusalimul de Est - teritoriile pe care palestinienii le doresc, împreună cu Gaza, pentru un viitor stat sperat - în timpul războiului din Orientul Mijlociu din 1967. Se estimează că 3,3 milioane de palestinieni trăiesc alături de ei. Așezările sunt ilegale în conformitate cu dreptul internațional.

