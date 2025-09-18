Live TV

„Gaza, mină de aur imobiliară”. Ministru israelian, despre planul de exploatare a teritoriului palestinian: „Totul e pe masa lui Trump”

Data publicării:
atac spital Nasser gaza
Foto: Profimedia Images
Din articol
Distrugeri masive în Gaza

Ministrul de Finanțe israelian de extremă dreapta, Bezalel Smotrich, spune că Fâșia Gaza ar putea fi o „mină de aur imobiliară” și că se află în discuții cu SUA privind împărțirea teritoriului după război - o idee condamnată anterior la nivel internațional. Vorbind la un eveniment din Tel Aviv, el a spus că „un plan de afaceri se află pe masa președintelui Trump”. „Am terminat faza de demolare... Acum trebuie să construim”, a spus el, conform BBC.

În februarie, Donald Trump a lansat planuri pentru ca SUA să preia „o poziție de proprietate pe termen lung” asupra Gazei, spunând că aceasta ar putea fi „Riviera Orientului Mijlociu”. Ideea ar implica strămutarea forțată a palestinienilor din teritoriu și ar încălca dreptul internațional, arată jurnaliștii britanici.

Statele Unite și Israelul au declarat că aceasta ar implica o emigrare „voluntară”. BBC a contactat Casa Albă și Departamentul de Stat al SUA pentru a obține comentarii cu privire la declarațiile lui Smotrich.

Planul lui Trump - care a fost respins categoric de palestinieni, statele arabe și de comunitatea internațională, în general - pare să fi fost abandonat ulterior de Casa Albă, Trump descriindu-l în iulie ca „un concept care a fost cu adevărat acceptat de mulți oameni, dar care nu a fost pe placul altora”.

Însă Washington Post a raportat la începutul acestei luni că o versiune a ideii era din nou în discuție și că aceasta ar implica transformarea Gazei într-un teritoriu sub administrare fiduciară a SUA pentru cel puțin un deceniu, în timp ce ar fi dezvoltată într-o stațiune turistică și un centru de producție de înaltă tehnologie.

Distrugeri masive în Gaza

Campania militară a Israelului în Gaza, care a implicat atacuri aeriene masive și demolări de clădiri, a provocat distrugeri pe scară largă în teritoriu.

Organizația Națiunilor Unite (ONU) estimează că 92% din locuințe au fost avariate sau distruse, 91% din școli vor necesita reconstrucție completă sau reabilitare majoră pentru a fi din nou funcționale, iar 86% din terenurile agricole sunt avariate.

ONU a estimat în februarie că reconstrucția teritoriului ar costa 53,2 miliarde de dolari în următorii 10 ani.

„Am plătit o mulțime de bani pentru acest război”, a spus Smotrich. „Așadar, trebuie să împărțim modul în care vom obține un procent din comercializarea terenurilor mai târziu”.

Bezalel Smotrich-israel-ministr-finante-profimedia
Ministrul israelian de finanţe Bezalel Smotrich a cerut distrugerea unui oraş palestinian. FOTO: Profimedia Images

Smotrich, liderul partidului sionist religios din Israel, este un ultranaționalist care a fost sancționat de Marea Britanie și de alte țări pentru incitarea repetată la violență împotriva palestinienilor. El controlează planificarea în Cisiordania și a promovat în repetate rânduri politici expansioniste.

La sfârșitul lunii august, el a dezvăluit o propunere de anexare a aproximativ patru cincimi din teritoriu: a spus că planul ar implica „aplicarea suveranității israeliene” asupra aproximativ 82% din Cisiordania, adăugând că acest lucru este în conformitate cu principiul „teritoriu maxim cu arabi minimi”.

Israelul a construit aproximativ 160 de așezări, care găzduiesc 700.000 de evrei, de când a ocupat Cisiordania și Ierusalimul de Est - teritoriile pe care palestinienii le doresc, împreună cu Gaza, pentru un viitor stat sperat - în timpul războiului din Orientul Mijlociu din 1967. Se estimează că 3,3 milioane de palestinieni trăiesc alături de ei. Așezările sunt ilegale în conformitate cu dreptul internațional.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Jan Marsalek in Moscow
1
„Cel mai căutat om” din Europa, fotografiat la Moscova după un transplant de păr. Jan...
florin barbu la o sedinta
2
Ministrul Agriculturii îi ceartă pe români pentru că mănâncă avocado: „Costă cât 3...
teodora pana fb
3
Cântăreață de muzică populară, acuzată că a vrut să fure dintr-un supermarket. Cum se...
stadioane in targoviste
4
Orașul cu două stadioane noi, sau cum risipește statul banii. Explicațiile autorităților
Nicușor Dan.
5
Reacția lui Nicușor Dan după ce CCR i-a admis o sesizare de neconstituționalitate: Voi...
”Spuneți că sunt banală”. O jurnalistă l-a ”certat” pe Chivu, iar antrenorul lui Inter a reacționat VIDEO
Digi Sport
”Spuneți că sunt banală”. O jurnalistă l-a ”certat” pe Chivu, iar antrenorul lui Inter a reacționat VIDEO
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
pioni pe harta ucrainei si a rusiei
Banii mogulilor ruși, resursă salvatoare pentru Kiev: nouă strategie...
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan a anunțat când se va lua o decizie cu privire la...
Elkanns and Marella Agnelli
Mașini, cocaină și răpiri. Saga unui scandal extravagant care ține de...
reunire psd titus corlatean inquam photos octav ganea 20190611141036_OGN_0709-01
Titus Corlățean vorbește despre supraveghere, presiune, intimidare și...
Ultimele știri
Brățară de aur veche de 3.000 de ani, furată de la Muzeul din Cairo. O angajată și alți trei suspecți arestați. Artefactul a fost topit
Ministrul de Externe Oana Țoiu, vizită în SUA, unde participă la Adunarea Generală a ONU și la Dineul transatlantic al lui Marco Rubio
Keir Starmer apără libertatea de exprimare în Marea Britanie, dar face o „distincție” față de unele discursuri online
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Ursula von der Leyen
Războiul din Gaza expune „sufletul chinuit” al Europei. Care este principalul obstacol ce blochează planul UE de a pedepsi Israelul
ID230736_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Zece pacienți palestinieni și 28 de membri ai familiilor, aduși în România cu o aeronavă militară. Unii vor fi transferați în Belgia
Kaja Kallas
Schimbare radicală de abordare la vârful UE: Kaja Kallas propune sancțiuni și tarife suplimentare pentru Israel
bombardament gaza
„Gaza arde”. Ofensiva israeliană în orașul palestinian este în desfășurare. Mesajul dur al lui Donald Trump pentru Hamas
Palestinians wait to receive food from a charity kitchen, amid a hunger crisis
Israelul comite genocid în Fâșia Gaza, acuză ONU. Printre atrocitățile comise, soldații ar fi apelat la viol și tortură sexuală
Partenerii noștri
Pe Roz
Priscilla Presley, despre momentul devastator în care a deconectat-o de la aparate pe Lisa Marie: "Spiritul...
Cancan
Gafă grosolană a lui Donald Trump la întâlnirea cu Prințul William și Kate Middleton. Ce i-a făcut Melaniei...
Fanatik.ro
Ambasada Rusiei, dată în judecată pentru imobilul de 1,4 milioane de euro pe care îl ocupă în București. Cum...
editiadedimineata.ro
Coaja de banană poate fi folosită ca ingredient
Fanatik.ro
S-a aflat cine moștenește averea de peste 40 de milioane de euro a marelui campion de box Ricky Hatton
Adevărul
Povestea Alisei, favorita secretă a lui Putin. Era invitată la reședința privată a lui Putin o dată la două...
Playtech
Cum obții certificatul de atestare a domiciliului dacă ai buletin electronic. Pașii pe care trebuie să îi...
Digi FM
O solistă de muzică populară și soțul ei, acuzați că au furat dintr-un magazin. "Fiul meu m-a sunat plângând...
Digi Sport
”Cea mai frumoasă femeie din lume” a făcut anunțul: ”Hainele nu sunt incluse” FOTO
Pro FM
t.A.T.u, din nou pe scenă după 20 de ani. Reacțiile, extrem de dure: „Au spus că nu se suportă. Oare au rămas...
Film Now
Filmul horror care l-a impresionat chiar și pe Stephen King: „M-a atins complet”. Autorul spune că rar i se...
Adevarul
„Simt cum pierd neuroni când aud de inepțiile ăstora...” Reacția românilor, după ce doi foști membri POT, soţ...
Newsweek
Care pensionari au contribuit cel mai mult la pensie? În ce ani au muncit? Cum pot lua bani în plus
Digi FM
O solistă de muzică populară și soțul ei, acuzați că au furat dintr-un magazin. "Fiul meu m-a sunat plângând...
Digi World
Cum să-ți învingi atacurile de panică. Trucul de 15 secunde care calmează instant anxietatea, recomandat de...
Digi Animal World
Luptă acerbă între doi lei. Imaginile cu fiarele sălbatice mușcându-se au devenit virale
Film Now
Sylvester Stallone, coleg de platou cu fiica sa cea mică. A avut sfaturi pentru Scarlet, dar a ajuns să...
UTV
Naomi Hedman, reacție neașteptată despre fostul ei iubit Andrew Barabancea. „Nu știu cine este!”