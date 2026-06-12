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Geanta din „piele de T-Rex” nu a fost vândută la licitaţie la Paris. Nimeni nu a oferit suficienți bani

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geanta dinozaur profimedia
Foto: Profimedia

O geantă de piele reconstituită din celule de dinozaur nu a fost vândută la o licitaţie organizată la Paris, deoarece preţul propus era cu mult inferior celui cerut.

Scoasă la licitaţie cu un preţ pornind de la 100.000 de euro de către casa de licitaţii Giquello, această „piesă unică" nu a depăşit 150.000 de euro la vânzare, în contextul în care a fost estimată la 300.000 de euro, relatează AFP, citată de News.ro.

Prezentată în primăvară la Amsterdam, geanta a fost creată din resturi de colagen găsite pe femurul unui T-Rex în statul Montana, în Statele Unite, în urmă cu 20 de ani.

„În ultimii ani, am reuşit să avem tehnici, biotehnologii cu care putem da instrucţiuni unei culturi celulare să reconstruiască, între ghilimele, în laborator, adevărata piele a T-Rex", a declarat pentru AFP un expert în paleontologie, Iacopo Briano, asociat licitaţiei.

O expertă contactată de AFP a declarat, din contră, că „asta nu e piele de T-Rex".

„Pielea este făcută din piele tăbăcită, iar noi n-avem aşa ceva" care să provină de la acest animal dispărut în urmă cu milioane de ani, a subliniat Mary Schweitzer, paleontolog la Universitatea statului North Carolina.

„Colagenul este un fel de moleculă genetică" comună majorităţii animalelor, iar folosirea lui în vederea reconstituirii pielii nu garantează că aceasta corespunde exact pielii T-Rex, subliniază ea.

În lipsa oricărui precedent, comisarul licitaţiei Alexandre Giquello declara înaintea licitaţiei că a trebuit „să se inventeze un preţ" care să reflecte atât suma investiţiilor necesare creării acestei genţi, cât şi raritatea sa.

„300.000 de euro sunt, totuşi, mult prea mulţi bani. În acelaşi timp, este un lucru unic în lume. Aşadar, rarul fiind scump, iată rezultatul", a declarat el.

Drouot a evocat într-un comunicat „un obiect fără precedent în istoria luxului" şi o „realizare ştiinţifică" care permite să se creeze piele „fără nicio recurgere la creşterea animalului".

„Pielea celulară deschide o nouă cale: a unei exclusivităţi care nu mai are la bază prelevarea şi nici creşterea intensivă", se arată în comunicat.

Editor : M.B.

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