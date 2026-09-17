Timp de două decenii, cercetătorii au explicat rezistența Partidului Comunist Chinez prin instituțiile construite după era Mao Zedong. Sub Xi Jinping, însă, limitele de mandat, conducerea colectivă și mecanismele tradiționale de succesiune au fost profund transformate, în timp ce epurările au devenit o componentă permanentă a guvernării. Anchetele care i-au vizat inclusiv pe cei mai importanți generali ai Armatei Populare de Eliberare arată amploarea campaniei. O analiză publicată în „Foreign Affairs” susține că aceste epurări nu reprezintă neapărat un semn al slăbirii partidului, ci fac parte dintr-un mecanism de „auto-revoluție” menit să consolideze disciplina și loialitatea. În același timp, această strategie lasă nerezolvată o problemă esențială: cine îi va succeda lui Xi Jinping.

Timp de două decenii, cercetătorii au considerat că principalul motiv pentru care regimul comunist chinez a rezistat până în secolul XXI - în timp ce toate regimurile comuniste din Europa s-au prăbușit - a fost faptul că acesta a construit instituții solide și durabile.

Partidul Comunist Chinez (PCC) s-a îndepărtat de dictatura personalistă imprevizibilă din era lui Mao Zedong și a pus bazele unui stat modern. A stabilit limite de mandat pentru liderii săi, a adoptat conducerea colectivă și a promovat din ce în ce mai mult funcționarii pe baza meritelor, ceea ce l-a făcut suficient de rezistent pentru a-și reveni după șocurile externe și interne care au doborât alte sisteme socialiste.

Liderul chinez Xi Jinping, însă, și-a petrecut ultimul deceniu demolând aproape toate instituțiile care se presupunea că mențineau puterea partidului. El a abolit limitele mandatului prezidențial în 2018, a golit de conținut conducerea colectivă și a refuzat să desemneze un succesor. De asemenea, Xi a epurat funcționari de rang înalt după bunul său plac, în special în domeniul cel mai sensibil: armata.

În ianuarie, la doar câteva luni după ce liderii partidului au expulzat nouă ofițeri militari de rang înalt, Ministerul Apărării Naționale al Chinei a anunțat că generalul Zhang Youxia și generalul Liu Zhenli - până în acel moment, respectiv, cel mai înalt ofițer în uniformă și cel mai înalt comandant operațional al Armatei Populare de Eliberare - au fost puși sub anchetă. Începând din 2022, conform datelor compilate de Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale, partidul a eliminat oficial trei duzini de generali și generali-locotenenți, iar mulți alții sunt în mod evident dispăruți.

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În iulie 2026, campania de disciplinare a armatei continua: Xi Jinping a promovat doi ofițeri la gradul de general, iar unul dintre ei a preluat conducerea organismului de disciplină și anticorupție al Comisiei Militare Centrale. Reuters relata că epurările au redus conducerea militară supremă, care ajunsese anterior la șapte membri, la doar doi - Xi și vicepreședintele Zhang Shengmin - înaintea noilor numiri.

La Washington, mulți observatori consideră aceste epurări drept dovezi ale slăbiciunii Chinei. Ei văd un lider puternic consumat de suspiciuni și obsedat de menținerea propriului control asupra puterii. Dacă puterea partidului s-ar fi bazat într-adevăr pe instituțiile independente pe care China le-a construit în era post-Mao, atunci epurările lui Xi ar fi un semn de avertizare privind fragilitatea și chiar o potențială prăbușire.

Dar partidul nu a dat niciun semn că s-ar destrăma. Dimpotrivă, pe măsură ce aceste epurări au continuat, Xi și partidul par să fi devenit și mai puternici. Departe de a-și slăbi dominația, modul în care PCC își curăță rândurile poate explica parțial ce îl face durabil. O epurare nu este un eveniment, ci un proces - unul pe care partidul îl desfășoară într-o formă aproape identică de un secol.

Acesta vizează, evaluează și obligă în mod regulat cadrele să ceară clemență pentru a-și păstra poziția în cadrul sistemului. Scopul este de a-i reforma, mai degrabă decât de a scăpa complet de ei, ceea ce întărește partidul prin încurajarea ascultării și a devotamentului față de cauza partidului.

Liderii PCC cred, de asemenea, că această strategie funcționează: Xi a adoptat „auto-revoluția”, sau rectificarea continuă și permanentă, ca mijloc prin care China va scăpa de soarta nefericită a Uniunii Sovietice și a altor regimuri socialiste care se află acum în coșul de gunoi al istoriei.

Ceea ce ar putea pune în pericol longevitatea partidului nu este, așadar, numărul funcționarilor eliminați, ci singura problemă pe care o astfel de strategie nu o poate rezolva și pe care chiar o poate agrava: modul în care se gestionează succesiunea.

Un regim de auto-revoluție se va ridica și va cădea în funcție de această chestiune, indiferent cât de mult ar încerca să evite degradarea internă.

Vindecă boala, salvează pacientul

Istoria epurărilor din China este anterioară fondării Republicii Populare, în 1949. În unele cazuri, așa cum s-a întâmplat și în regimuri similare, PCC lansează epurări violente pentru a elimina cadrele din rândurile sale.

Tipul de epurare care a devenit acum sinonim cu acțiunile lui Iosif Stalin în Uniunea Sovietică vizează eliminarea cuiva din partid, fie prin încarcerare, exil sau moarte. Victima unei astfel de epurări nu se mai întoarce.

Mao a folosit această tactică încă din 1930, când a executat peste 700 de ofițeri ai armatei într-o demonstrație de control total. Dar ceea ce a mai făcut PCC și ceea ce este unic pentru domnia sa continuă nu este o epurare în sensul tradițional. Liderii PCC apelează adesea la o altă metodă de disciplinare: rectificarea.

Rectificarea are ca scop menținerea unei persoane în cadrul partidului, chiar dacă uneori cu un statut mult diminuat. În timp ce ideea tradițională de epurare urmărește eliminarea dușmanilor din rândurile partidului - termenul chinezesc qingdang înseamnă „curățarea partidului” - rectificarea vizează păstrarea și remodelarea cadrelor, menținându-le în același timp în orbita partidului.

În timpul vizitei sale la Beijing, președintele sârb Aleksandar Vucic a primit Medalia Prieteniei, cea mai înaltă distincție pe care Beijingul o poate oferi unui cetățean străin, din partea liderului chinez Xi Jinping. Foto: Profimedia Images

De-a lungul istoriei sale, PCC a căutat să rectifice cadrele mult mai frecvent decât a căutat să le elimine. În decembrie 1929, în satul Gutian, din provincia Fujian, Mao a prezentat o rezoluție intitulată „Despre corectarea ideilor eronate din partid”, care afirma controlul partidului asupra armatei.

Rezoluția conținea, de asemenea, indicii cu privire la modul în care partidul înțelegea disciplina internă: descria țintele sale nu ca pe niște dușmani, ci ca pe niște persoane care prezentau abateri în gândire.

Cadrele puteau suferi de afecțiuni precum adoptarea unui „punct de vedere pur militar” - o perspectivă detașată de politică -, promovarea ultrademocrației - un sistem politic lipsit de autoritatea partidului - și susținerea individualismului.

Rezoluția lui Mao trata fiecare dintre acestea ca pe o boală care putea fi uneori vindecată printr-un regim de critică și autocritică în fața colegilor. Și atașa o promisiune la această vindecare: dacă membrii partidului se supuneau procesului, PCC îi păstra în rândurile sale, în loc să-i distrugă.

Nimic din toate acestea nu a fost blând. Campania de la Yan’an a fost brutală: mulți au fost torturați, iar mii au murit. Campaniile ulterioare au fost adesea și mai dure.

Președintele rus Vladimir Putin s-a întâlnit, la Beijing, cu liderul chinez Xi Jinping. Sursa: Profimedia

Însă abordarea lui Mao a diferențiat comunismul chinez de cele mai apropiate forme de comunism. Stalin îi executa rapid pe cadrele nesigure, iar Pol Pot îi trimitea în gropi comune. În China, în multe cazuri, strategia consta în păstrarea cadrelor și încercarea de a le remodela, întocmind în același timp dosare permanente care detaliau fiecare greșeală a acestora.

Procedura de bază rămâne aproape identică și astăzi. O persoană este identificată pentru că s-a abătut într-un fel sau altul și este obligată să scrie o declarație privind neajunsurile sale. Declarația este verificată în raport cu ceea ce spun colegii despre ea și cu ceea ce conțin deja înregistrările organizației, din dosarul personal al respectivei persoane.

Cadrele sunt plasate pe o scară gradată de posibile sancțiuni, care variază de la nicio măsură la un capăt până la expulzarea din partid la celălalt. Majoritatea sancțiunilor se situează la mijloc, inclusiv emiterea unui avertisment sever sau punerea cuiva în perioadă de probă.

Când se emite un verdict privind modul de tratare a unui cadru, a unui funcționar sau a unei ținte a campaniei, persoana respectivă, dacă se consideră că a mărturisit suficient, este menținută în partid, dar în condiții revocabile și condiționate de vânturile politice.

Și fiecare foaie de hârtie generată de acest proces este introdusă în dosarul oficial al cadrului, în mod permanent.

Vladimir Putin și Xi Jinping. Foto: Profimedia Images

Este procesul folosit în 1952 împotriva unui negustor de sat care a sustras o parte din cerealele achiziționate. Este, de asemenea, procedura folosită astăzi în cadrul Biroului Politic al Chinei, ai cărui membri - cei mai puternici oameni din țară - își citesc reciproc, cu voce tare, autocriticile o dată pe an, iar mărturisirile lor sunt consemnate în scris și anexate definitiv la dosarele lor, urmând același model folosit la Yan’an.

Chiar dacă Xi a extins cercul celor care pot fi vizați, mecanismul nu s-a schimbat. Cazul în curs al ofițerilor militari epurați sub conducerea lui Xi se încadrează, probabil, și el în acest model. Zhang și Liu au fost puși sub anchetă, nu au fost împușcați, și există o șansă ca ei să rămână în registrele partidului, chiar dacă li se va adăuga un dosar personal mai voluminos și li se va atribui un post fără importanță sau vor fi complet îndepărtați din viața publică.

În 2023, de exemplu, diplomatul Qin Gang a fost demis din funcția de ministru de externe; anchetele jurnalistice au arătat că și-a păstrat calitatea de membru al partidului, dar a fost repartizat la un post administrativ de nivel inferior în cadrul editurii Ministerului Afacerilor Externe.

Și chiar dacă Zhang și Liu sunt expulzați din partid, epurarea rămâne mai degrabă o excepție decât o normă, așa cum a fost practica de lungă durată a partidului.

Dintre cei 101 de generali și general-locotenenți pe care Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale i-a identificat ca fiind epurați sau potențial epurați, doar 14 fuseseră excluși oficial din partid până în februarie.

Un singur dosar

Rectificarea rareori, dacă nu chiar niciodată, schimbă convingerile cadrelor. Optzeci de ani de dovezi, multe dintre ele provenind chiar din rândurile partidului, arată că cadrele repetă mecanic textele care le sunt date, manifestă pocăința cerută și apoi revin la comportamentele anterioare imediat ce campania se încheie.

Este un proces atât de ritualizat încât participanții învață să spună exact ceea ce examinatorii vor să audă. Cu toate acestea, scopul principal al procesului nu este reformarea convingerilor, ci crearea unui document care să fie inclus într-un dosar arhivat. Un astfel de dosar conține date obiective privind personalul, precum și evaluări observabile ale deficiențelor politice ale unui cadru.

Această urmă documentară este cea care permite regimului să mențină disciplina, chiar dacă niciun cadru nu își schimbă modul de a acționa sau de a gândi. Pentru cadre și alte persoane supuse rectificării, procesul face distincția între cei care se află în grațiile liderilor de partid și cei care au căzut în dizgrație.

Deoarece cadrele se luptă constant pentru statut, o epurare este un eveniment excepțional și devastator. Pentru majoritatea membrilor de partid, supraviețuirea unui proces de rectificare cu o pedeapsă minimă este un motiv de ușurare - și adesea însoțită de dorința de a se reangaja față de un regim iertător -, combinată cu o fărâmă de teamă că următoarea campanie este întotdeauna la un pas distanță.

Extins la 100 de milioane de membri de partid, acest proces produce o disciplină interiorizată în fiecare persoană, care consolidează strânsoarea organizației asupra puterii. Fiecare cadru se trezește în fiecare zi știind că dosarul există și că poate fi folosit împotriva sa în orice moment.

Donald Trump și Xi Jinping. Foto: Profimedia Images

Dosarul permanent, standardizat și care poate fi redeschis, conținând istoricul, legăturile și punctele vulnerabile ale fiecărui membru al partidului, reprezintă, de asemenea, un sistem informațional care conferă liderilor partidului o putere imensă.

Conducătorii autocratici au nevoie de informații pentru a preveni amenințările la adresa puterii lor; sistemul de dosare personale al PCC, plin de informații despre cadrele partidului, este o sursă de informații de neînlocuit pentru conducătorii Chinei.

Majoritatea cadrelor sunt dispuse să se conformeze dorințelor partidului, dar în cazul acelei mici minorități care nu manifestă atitudinea corespunzătoare în fața unei campanii disciplinare, partidul le poate expulza sau le poate închide, prevenind orice amenințare de revoltă din interior.

Uneori au loc dezertări și disidențe la nivel înalt, dar atunci când se întâmplă, acestea sunt rareori organizate și se sting rapid. S-ar putea crede că o astfel de evidență ar genera resentimente în rândul cadrelor de partid, dar procesul este conceput pentru a distribui vina și a izola astfel Beijingul de orice reacție negativă.

Nu există o singură persoană sau entitate care să emită un verdict de rectificare. În schimb, sunt mobilizate grupuri de lucru ale partidului, cunoscute sub numele de „echipe de lucru”, pentru a redacta verdictul, colegii de la locul de muncă îl aprobă, iar apoi un comitet de la un nivel administrativ superior îl ratifică.

Acesta trece prin suficiente mâini în cadrul procesului, încât paternitatea este agregată și dispersată, astfel încât niciun lider individual sau entitate a partidului să nu poată fi considerat responsabil.

Chiar și cadrele, prin propria lor autocritică, sunt coautori ai verdictului. Disciplinarea cadrelor prin rectificare este, de asemenea, un mecanism de coordonare. Partidul-stat chinez este o rețea extinsă de agenții birocratice, baze de putere regionale și birouri administrative care au propriile interese și sunt nevoite adesea să negocieze între ele.

Mulți experți și oficiali din China cred că războiul din Iran va accelera declinul Americii și că liderul chinez Xi Jinping a luat o decizie bună atunci când a ales să se concentreze pe probleme de securitate, în loc să rămână axat pe creșterea economică. Foto: Profimedia Images

O campanie de rectificare este unul dintre puținele instrumente care depășește aceste diviziuni. La fel ca în cazul altor campanii de amploare ale partidului, cum ar fi politica copilului unic, cadrele înțeleg că respectarea măsurilor de rectificare este obligatorie și reprezintă o prioritate majoră pentru lideri.

Campaniile disciplinare oferă recompense și sancțiuni fără echivoc, inclusiv clemență pentru cadrele care dau dovadă de atitudine corectă și „purgatoriu” profesional, chiar și exil, pentru cei care nu o fac.

Mulți cadre care, în mod normal, beneficiază de pe urma fragmentării sistemului politic chinez știu să lase totul deoparte și să se alinieze campaniilor disciplinare, oferind Beijingului o modalitate foarte vizibilă de a impune priorități unificate și de a consolida controlul partidului.

Ce nu poate rezolva disciplina

Istoria Chinei abundă în exemple de dinastii odinioară puternice care s-au slăbit și, în cele din urmă, s-au destrămat. Pentru a evita acest deznodământ, soluția lui Mao a fost mobilizarea în masă: el credea că numai lăsând poporul să supravegheze guvernul, acesta nu își va pierde vigilența.

Răspunsul lui Xi, oferit în 2021 și dezvoltat de atunci, este auto-revoluția partidului. În acest cadru, remediul pentru problemele partidului poate veni doar din interiorul acestuia, nu de la vreo forță externă.

Campaniile de rectificare ale partidului, aflate în desfășurare, impun tuturor funcționarilor să se autodisciplineze, iar epurarea ocazională, fără menajamente, a unor cadre oferă o dovadă incontestabilă că nerespectarea regulilor are consecințe.

Este pentru prima dată când partidul a localizat în mod explicit mecanismul propriei sale supraviețuiri în interiorul său. Coregrafia a fost la fel de explicită. În toamna anului 2014, pe fondul anchetelor care au dus la demiterea a doi înalți lideri militari, Xi a convocat aproximativ 400 de ofițeri superiori în aceeași sală din satul Gutian unde Mao publicase documentul „Despre corectarea ideilor eronate din partid”.

Presa de stat a numit-o „noua conferință de la Gutian”. În 2024, Xi a convocat armata pentru a discuta despre activitatea politică, adică loialitatea ideologică, la Yan’an - o reamintire clară a faptului că partidul vede o legătură directă între campaniile de rectificare din trecut și puterea sa actuală.

În spatele simbolismului se ascunde teama lui Xi că China ar putea ajunge ca Uniunea Sovietică, al cărei Partid Comunist, în opinia lui Xi, a lăsat mecanismele sale disciplinare interne să se atrofieze și a fost astfel arhitectul propriului său declin.

Președintele rus Vladimir Putin s-a întâlnit, la Beijing, cu liderul chinez Xi Jinping. Sursa: Profimedia

Beijingul consideră că epurările și rectificările trebuie să continue permanent dacă partidul dorește să rămână la putere. Indiferent dacă analiza prăbușirii sovietice este corectă sau nu, puterea continuă a PCC sugerează că metoda partidului de a disciplina cadrele ar putea explica într-adevăr durabilitatea sa.

Epurările lui Xi nu ar trebui evaluate în funcție de numărul de cadre pe care le-au prins în capcană, ci de faptul dacă ele continuă să producă dosare, verdicte și loialitate față de partid, care mențin partidul ferm la putere.

Însă ceea ce întărește partidul slăbește, în același timp, unele dintre instrumentele de putere ale Chinei. Posturile de comandă militară de rang înalt rămân vacante sau sunt ocupate de ofițeri cu mai puțină experiență, iar viitorii ofițeri învață că cel mai sigur parcurs profesional este unul cu puține realizări.

Atunci când este nevoit să aleagă, controlul politic este întotdeauna mai important pentru partid decât eficacitatea operațională. Acesta este un compromis pe care partidul a fost dispus să îl facă de un secol și pe care îl va face în continuare.

Iar metoda Chinei de a efectua epurări nu poate rezolva problema succesiunii. Rectificarea nu creează niciun mecanism pentru alegerea următorului conducător – dimpotrivă, asigurându-se că niciun subordonat nu dobândește o poziție independentă, aceasta face ca apariția unui succesor credibil să fie și mai dificilă.

Succesiunea, nu disciplina, este punctul slab al sistemului. Generația mai în vârstă de lideri ai PCC, inclusiv Mao și Deng Xiaoping, a depășit provocarea succesiunii bazându-se pe autoritatea lor de necontestat ca revoluționari care au luptat pentru supraviețuirea partidului, iar liderii ulteriori s-au bazat pe instituții - limitarea mandatelor, conducerea colectivă și reguli de succesiune stabilite - pe care Xi le-a distrus fără menajamente.

Președintele Chinei, Xi Jinping, privește în timp ce un chelner îi aduce un pahar de vin în timpul recepției de Ziua Națională, în ajunul celei de-a 76-a aniversări a fondării Republicii Populare Chineze, Beijing, China, 30 septembrie 2025. FOTO: REUTERS / Maxim Shemetov

Xi nu dispune de niciuna dintre acestea, ceea ce face ca problema succesiunii să fie deosebit de acută. Momentul în care trebuie să ne îngrijorăm cu privire la stabilitatea Chinei nu este atunci când generalii dispar în timpul unei anchete, ci atunci când omul care le citește dosarele începe să îmbătrânească și să nu mai poată îndeplini rolul, fără să existe un răspuns cu privire la cine îi va succeda.

Partidul Comunist Chinez nu se va prăbuși: sistemul de putere există tocmai pentru a preveni divizarea elitei, iar acesta a funcționat. Ceea ce va apărea, probabil, în schimb, este un stat mai slab din punct de vedere militar și mai puternic din punct de vedere politic decât sugerează majoritatea evaluărilor.

Cea mai mare sursă de incertitudine în prezent o reprezintă eventuala succesiune a lui Xi. Chiar și teoreticienii de la Beijing urmăresc acest aspect, deoarece știu că nici măcar un sistem de rectificare bine conceput, care a menținut partidul puternic timp de un secol, nu are o soluție pentru o luptă de putere în rândul elitei cu privire la cine va urma la conducere.

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Editor : C.A.