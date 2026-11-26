Actorul Gérard Depardieu, în vârstă de 77 de ani, va fi trimis în faţa unui tribunal penal pentru a fi judecat pentru viol asupra actriţei Charlotte Arnould, fapte denunţate care datează din 7 august 2018. În ceea ce priveşte faptele din 13 august, s-a dispus clasarea dosarului, scrie presa franceză.

În august 2025, după cinci ani de anchetă, un judecător de instrucţie a dispus trimiterea lui Gérard Depardieu în faţa Tribunalului Penal Departamental din Paris, pentru a fi judecat pentru violurile denunţate de Charlotte Arnould, o decizie contestată de apărarea lui Gérard Depardieu în faţa Curţii de Apel.

Charlotte Arnould este prima femeie care a depus plângere împotriva actorului. În vara anului 2018, tânăra actriţă, care avea atunci 22 de ani, s-a deplasat la reşedinţa pariziană a lui Gérard Depardieu, un prieten al tatălui ei, pentru a-i cere sfaturi cu privire la cariera sa artistică. Ea susţine că acesta a violat-o cu acea ocazie. Hotărâtă să-i ceară explicaţii, s-a întors la reşedinţa sa privată în 13 august. Însă, aflată din nou în stare de şoc, a fost victima unui al doilea atac din partea actorului. Faptele au fost denunţate de ea la Jandarmerie la scurt timp după aceea, notează News.ro.

Un judecător a considerat că existau probe suficiente pentru a-l trimite pe actor în faţa tribunalului penal departamental pentru cele două fapte de „viol”. Acest magistrat a considerat că Gérard Depardieu exercita o influenţă morală asupra tinerei, invocând diferenţa de vârstă dintre ei (el avea 69 de ani, ea 22), prietenia cu părinţii acesteia sau chiar diferenţa de greutate dintre ei (actorul cântărea aproximativ 140 de kilograme, iar Charlotte Arnould era anorexică).

Pentru a-şi forma hotărârea, magistratul s-a putut baza pe imaginile de supraveghere video de la domiciliul lui Gérard Depardieu. Aproximativ 90% dintre scenele denunţate de Charlotte Arnould au fost, într-adevăr, surprinse de camere. Nu există sunet, dar se pot observa scenele descrise de tânăra femeie. Apărarea lui Gérard Depardieu susţine că Charlotte Arnould nu a opus rezistenţă şi nu s-a împotrivit. Tocmai din acest motiv, ea a sesizat Curtea de Apel pentru a contesta ordonanţa de trimitere.

Actorul ar putea introduce un recurs în casaţie pentru a evita acest proces. Însă acesta va avea şanse foarte mici de succes. Fără a aştepta examinarea acestui recurs, justiţia va putea oricum să judece procesul, care s-ar putea desfăşura într-un termen cuprins între un an şi un an şi jumătate.

Gérard Depardieu a fost deja condamnat definitiv pentru agresiuni sexuale asupra a două femei pe platoul de filmare al peliculei „Les Volets verts”. Deşi făcuse apel, el a renunţat la acesta în 13 noiembrie, prezentând „scuze profunde şi sincere celor care au avut de suferit din această cauză”.

Actorul face, de altfel, obiectul unei anchete judiciare pentru „viol în grup” - o procedură care îl vizează şi pe scriitorul Michel Houellebecq. Această anchetă a fost declanşată în urma depunerii, la 12 mai 2025, a unei plângeri împotriva celor doi bărbaţi de o femeie care a participat alături de ei, în 2018, la filmările pentru pelicula „Thalasso”, regizată de Guillaume Nicloux şi lansată în 2019.

Editor : B.E.