Gest rar al premierului britanic: Keir Starmer a plătit din fonduri proprii pentru a păstra un cadou de la Donald Trump

Premierul Marii Britanii, Keir Starmer, a plătit din fonduri proprii valoarea estimată a unui cadou primit de la Donald Trump, pentru a-l putea păstra, gest rar printre liderii britanici, care, de obicei, returnează sau predau darurile primite în vizite de stat.

Premierul britanic Keir Starmer a plătit pentru a putea păstra un colier personalizat primit de la preşedintele american Donald Trump în timpul vizitei de stat a acestuia în Regatul Unit, relatează vineri Agerpres.

Detaliile publicate de cabinetul premierului arată că Starmer a primit colierul personalizat, împreună cu o pereche de butoni şi o crosă de golf din partea preşedintelui SUA, în timp ce soţiei sale i-a fost dăruită o pereche de cizme de cowboy. Starmer a plătit însă doar pentru a păstra colierul, celelalte cadouri fiind păstrate de Downing Street. Costul colierului nu a fost dezvăluit.

Starmer şi soţia sa i-au găzduit în septembrie pe Donald Trump şi pe soţia acestuia, Melania, la Chequers, reşedinţa rurală a prim-ministrului britanic, după ce preşedintele american a fost primit de regele Charles al III-lea şi regina Camilla la Castelul Windsor. Ei i-au dăruit preşedintelui american o servietă roşie ministerială şi Primei Doamne a SUA o eşarfă de mătase.

Miniştrii britanici trebuie să declare orice cadou pe care îl primesc cu o valoare mai mare de 140 de lire sterline (184 de dolari) şi fie să îl predea departamentului lor, fie să plătească diferenţa dintre valoarea cadoului şi limita de 140 de lire sterline pentru a-l putea păstra. Starmer, la fel ca alţi premieri, a refuzat în general să plătească pentru a păstra cadourile oferite de la lideri mondiali, inclusiv obiecte oferite anterior de Donald Trump.

În iulie, în timpul vizitei preşedintelui în Scoţia, Starmer a primit o sticlă de whisky ediţie specială, în timp ce cu ocazia unei călătorii în februarie la Washington i-a fost dăruit de Donald Trump un tricou de fotbal înrămat. Ambele articole au fost păstrate de Downing Street.

