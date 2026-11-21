Gianni De Gennaro, fostul şef atotputernic al poliţiei italiene şi actualul preşedinte al Eurolink, consorţiul care a câştigat contractul pentru construirea podului peste Strâmtoarea Messina, a fost găsit mort sâmbătă, potrivit presei locale, informează EFE.

Moartea lui De Gennaro are loc în contextul deschiderii unei cercetări împotriva sa privind presupusa obstrucţionare a anchetei referitoare la asasinarea în stil mafiot a judecătorului Paolo Borsellino din 1992.

Ziarul Corriere della Sera a relatat în exclusivitate că fostul şef de poliţie se deplasase singur la casa sa dintr-o zonă rurală şi s-a sinucis prin împuşcare. De Gennaro a fost găsit sâmbătă dimineaţă, după ce familia sa s-a îngrijorat când nu a primit niciun răspuns la apeluri şi a alertat poliţia.

De când domiciliul său a fost percheziţionat în cadrul anchetei privind atentatul cu bombă comis de Costa Nostra, în care Borsellino şi cinci membri ai echipei sale de securitate au fost ucişi la 19 iulie 1992, De Gennaro a întrerupt orice contact cu cunoştinţele sale, iar judecătorul de instrucţie urma să se pronunţe asupra unui mandat de arestare pe 1 decembrie, a explicat ziarul milanez.

Născut în Reggio Calabria în 1948, Giovanni De Gennaro, în vârstă de 78 de ani, a intrat în forţele de poliţie în 1973. A colaborat cu Giovanni Falcone la anchetele împotriva Cosa Nostra şi, în 1984, a supravegheat extrădarea lui Tommaso Buscetta din Brazilia.

În 1993, a devenit director al Direcţiei de Investigaţii Antimafie (DIA), iar în 2000 a fost numit şef al poliţiei, funcţie pe care a deţinut-o până în 2007.

În timpul mandatului său, au avut loc incidente la summitul G8 din 2001 de la Genova, inclusiv acţiuni ale poliţiei care au fost criticate pe larg pentru violenţa lor.

De Gennaro a fost judecat sub acuzaţia de incitare a unui martor la mărturii false, în cazul lui Francesco Colucci, comisar de poliţie în Genova la acea vreme, cu privire la responsabilităţile şi lanţul de comandă al operaţiunii.

Achitat în primă instanţă în 2009, De Gennaro a fost găsit vinovat în apel în 2010 şi condamnat la un an şi patru luni de închisoare, înainte de a fi achitat definitiv de Curtea Supremă în noiembrie 2011 din lipsă de probe.

Între 2013 şi 2020, a condus Finmeccanica, care ulterior a devenit Leonardo.

Din 2023, era preşedintele Eurolink, consorţiul condus de Webuild, responsabil pentru proiectarea şi construcţia podului peste Strâmtoarea Messina, cel mai lung pod suspendat din lume, între Sicilia şi continent.

Fratele său mai mic, Andrea, este Comandantul General al Guardia di Finanza (Garda Financiară, forţă de poliţie militarizată, care combate criminalitatea economico-financiară, evaziunea fiscală, contrabanda şi traficul ilicit - n.r.) din mai 2023.

Editor : B.E.