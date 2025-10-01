Live TV

Giorgia Meloni avertizează flotila cu ajutor pentru Gaza să se oprească sau riscă să „împiedice pacea”

Election Rally With Meloni, Tajani And Salvini In Lamezia Terme, Catanzaro, Italy - 30 Sep 2025
Giorgia Meloni, premierul Italiei. Sursa foto: Profimedia Images
Ce a cerut Israelul activiștilor  Italia și Spania au escortat flotila

Premierul italian Giorgia Meloni a cerut unei flotile aflate în drum spre Gaza să se oprească, afirmând că ultima tentativă a activiștilor, printre care se află și Greta Thunberg, de a livra ajutoare riscă să submineze planul lui Trump de a pune capăt războiului, relatează BBC.

Peste 40 de ambarcațiuni din cadrul Global Sumud Flotilla (GSF) au fost însoțite de o fregată a marinei italiene, care, potrivit oficialilor italieni, urma să se oprească odată ce flotila ajungea la 150 de mile nautice (278 km) de țărmul Gazei. La scurt timp după ce a ajuns în acel punct miercuri, GSF a anunțat că se află în „alertă maximă” și că activitatea dronelor „crește” deasupra flotilei.

Meloni a declarat că propunerea SUA a stârnit „speranța” de a pune capăt războiului dintre Israel și Hamas, adăugând că este „un echilibru fragil, pe care mulți ar fi bucuroși să îl distrugă”. „Mi-e teamă că încercarea flotilei de a sparge blocada navală israeliană ar putea servi drept pretext pentru a face acest lucru”, a spus Meloni.

Ce a cerut Israelul activiștilor 

Potrivit agenției AFP, Israelul a cerut flotilei să livreze ajutoarele umanitare într-un port israelian. Flotila este alcătuită din peste 500 de persoane, inclusiv politicieni italieni și activista suedeză pentru climă Greta Thunberg.

Într-o serie de postări pe Telegram miercuri dimineață, GSF a transmis că a intrat în zona „unde flotilele anterioare au fost atacate și/sau interceptate”. Organizatorii au adăugat că s-au pregătit pentru o posibilă interceptare după ce mai multe nave neidentificate, unele fără lumini, s-au apropiat de flotilă. Navele neidentificate s-au retras ulterior.

Oficialii italieni au îndemnat flotila să accepte un compromis și să lase ajutoarele în Cipru pentru a evita o confruntare cu Israelul.

„Orice altă alegere riscă să devină un pretext pentru împiedicarea păcii, alimentarea conflictului și, prin urmare, afectarea în primul rând a populației din Gaza”, a spus Meloni. Dar, într-o declarație, Global Sumud Flotilla a spus că va continua să navigheze.

„Marina italiană nu va deraia această misiune. Mișcarea umanitară de a sparge blocada nu poate fi întoarsă în port”, a transmis flotila.

Italia și Spania au escortat flotila

Săptămâna trecută, ministrul italian al apărării, Guido Crosetto, a condamnat ceea ce a descris ca fiind un atac cu drone, pe timp de noapte, asupra flotilei, efectuat de autori necunoscuți.

Italia și Spania au desfășurat nave militare în apropierea flotilei, aflate atunci în largul Cretei, după ce aceasta a raportat explozii, drone deasupra și bruiaj al comunicațiilor, acuzând Israelul de o „escaladare periculoasă”. Israelul nu a comentat incidentul, dar a afirmat în repetate rânduri că flotila este o operațiune Hamas, fără să prezinte dovezi.

Papa Leon al XIV-lea și-a exprimat, de asemenea, îngrijorarea pentru siguranța flotilei. „Din toate părțile oamenii spun: «să sperăm că nu va fi violență, că oamenii vor fi respectați». Acest lucru este foarte important”, a spus el.

Într-un interviu pentru BBC duminică, Greta Thunberg a respins criticile potrivit cărora flotila ar fi o cascadorie publicitară. „Nu cred că cineva și-ar risca viața pentru o cascadorie publicitară”, a spus ea.

Planul de pace american pentru Gaza propune o încetare imediată a ostilităților, eliberarea în 72 de ore a 20 de ostatici israelieni în viață deținuți de Hamas, precum și predarea rămășițelor a peste douăzeci de ostatici despre care se crede că sunt morți – în schimbul a sute de prizonieri palestinieni.

