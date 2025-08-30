Live TV

Greta Thunberg pleacă din nou spre Gaza, la bordul unei flotile cu ajutor umanitar care vrea să spargă blocada israeliană

Data publicării:
Greta Thunberg
Flotila cu care va pleca Greta Thunberg va fi însoțită de "zeci" de nave. Sursa foto: Profimedia Images
În iunie, Greta Thunberg a fost deportată din Israel

O flotilă cu ajutor umanitar şi activişti între care şi Greta Thunberg va pleca duminică din Barcelona, Spania, pentru a încerca "să rupă asediul ilegal al Gazei", potrivit organizatorilor, relatează Agerpres.

Navele din această nouă flotilă în direcţia teritoriului palestinian vor încerca "să ajungă în Gaza, să livreze ajutor umanitar, să anunţe deschiderea unui coridor umanitar şi apoi să aducă mai mult ajutor şi de asemenea să spargă definitiv blocada ilegală şi inumană a Israelului asupra Gazei", a anunţat sâmbătă într-un interviu pentru AFPTV suedeza Greta Thunberg.

Această misiune, numită "Global Sumud Flotilla este diferită" de precedentele pentru că "acum avem mult mai multe nave, suntem mult mai numeroşi şi această mobilizare este istorică", a afirmat activista de 22 de ani la Barcelona.

Flotilei i se va alătura un grup de "zeci" de nave care va pleca din Tunisia şi alte porturi mediteraneene pe 4 septembrie, organizaţia contând pe manifestaţii şi "acţiuni simultane" în 44 de ţări, potrivit Gretei Thunberg, membră a comitetului director al Global Sumud Flotilla.

"O misiune precum aceasta nu ar fi trebuit să existe niciodată", a explicat militanta suedeză. Aceasta ar fi trebuit să fie "responsabilitatea guvernelor noastre şi a aleşilor de a acţiona şi de a face eforturi pentru a apăra dreptul internaţional, de a preveni crime de război, de a preveni genocidul", dar "ei eşuează în a face acest lucru şi astfel îi trădează pe palestinieni, dar şi întreaga umanitate", şi-a exprimat ea opinia.

Activiste din mai multe ţări vor lua parte, dar şi aleşi europeni. "Puţin contează riscurile pe care ni le asumăm noi pe mare, asta nu este nimic comparativ cu ceea ce palestinienii riscă în fiecare zi încercând pur şi simplu să-şi exprime voinţa de a trăi", a comentat Greta Thunberg.

În iunie, Greta Thunberg a fost deportată din Israel

În iunie, nava cu pânze Madleen a fost blocată de Israel în timp ce încerca să ajungă în Fâşia Gaza cu ajutoare umanitare. Velierul, la bordul căruia se aflau 12 activişti francezi, germani, brazilieni, turci, suedezi, spanioli şi olandezi, inclusiv activista Greta Thunberg, a plecat din Italia la 1 iunie pentru a „sparge blocada israeliană”.

După o escală în Egipt, nava a ajuns la mai puţin de 31 de mile marine (57 km) de Gaza, în ciuda ordinului dat de Israel armatei sale de a o împiedica să facă acest lucru. În cursul acelei nopţi, însă, Coaliţia Flotila Libertăţii, care a închiriat ambarcaţiunea, a anunţat că armata israeliană a abordat-o.

Activiştii pro-palestinieni de pe nava cu pânze Madleen, care a fost blocată de Israel în timp ce încerca să ajungă în Fâşia Gaza, au fost transferaţi la aeroportul din Tel Aviv pentru repatriere, iar Greta Thunberg a plecat cu un zbor spre Franța, după ce a acceptat să fie deportată.

