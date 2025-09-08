Greta Thunberg și cei 350 de activiști pro-palestinieni care vor să ducă ajutoare în Gaza au ajuns în Tunisia

O mulţime imensă s-a strâns duminică în portul tunisian Sidi Bou Said pentru a o întâmpina pe Greta Thunberg, în momentul în care flotila sa de ajutoare, cu destinaţia Gaza, a acostat în port, relatează BBC. Activista suedeză pentru climă călătoreşte împreună cu 350 de activişti pro-palestinieni pe nave încărcate cu ajutoare pe care speră să le livreze palestinienilor din Gaza.

Imaginile din portul Sidi Bou Said au arătat mulţimi de oameni înconjurând-o pe tânăra de 22 de ani în timp ce se adresa celor prezenţi. „Ştim cu toţii de ce suntem aici”, a spus ea. „Chiar de cealaltă parte a apei are loc un genocid, o foamete în masă provocată de maşina de ucis a Israelului”, scrie News.ro.

Israelul a negat în repetate rânduri existenţa foametei în Gaza şi a dat vina pe Hamas şi pe eşecurile agenţiilor de ajutor umanitar pentru această situaţie.

Luna trecută, un organism susţinut de ONU a confirmat că în teritoriu există foamete, iar şeful departamentului umanitar al ONU a declarat că aceasta este rezultatul direct al „obstrucţionării sistematice” de către Israel a ajutorului umanitar care intră în Gaza.

Rima Hassan, membră franco-palestiniană a Parlamentului European, se afla în port. „Cauza palestiniană nu se află astăzi în mâinile guvernelor. Se află în inimile oamenilor de pretutindeni”, a spus ea, adăugând cuvinte de laudă pentru cei care sunt solidari cu poporul palestinian.

Organizatorii flotilei au declarat că scopul misiunii lor este „ruperea asediului ilegal al Israelului asupra Gazei”, dar călătoria nu a decurs întotdeauna fără probleme – o încercare anterioară, în luna iunie, a fost interceptată de forţele israeliene.

Această ultimă încercare a început luni, când flota formată din aproximativ 20 de nave a plecat din Barcelona.

Grupul va rămâne acum în Tunisia pentru câteva zile, înainte de a-şi relua călătoria spre Gaza, relatează Reuters.

„O parte din navele flotilei cu destinaţia Gaza au ajuns în portul Sidi Bou Said din Tunisia, unde vor fi încărcate cu ajutoare suplimentare şi li se va alătura echipa tunisiană pentru următoarea etapă a misiunii”, a scris grupul colectiv de activişti Global Sumud Flotilla pe X.

Autorităţile israeliene au caracterizat încercarea anterioară a lui Thunberg de a transporta ajutoare către Gaza ca fiind o manevră publicitară care nu oferea niciun ajutor umanitar real.

În martie, a introdus un blocaj total de aproape trei luni asupra aprovizionării cu bunuri în Fâşia Gaza, susţinând că ajutorul era deturnat de Hamas. În urma presiunilor internaţionale crescânde, a început să permită reintroducerea unei cantităţi limitate de ajutor în teritoriu.

