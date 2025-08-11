Greta Thunberg vrea să meargă din nou în Gaza. În iunie, activista a fost deportată de Israel în drum către enclava palestiniană

Activista suedeză Greta Thunberg a anunţat duminică seara, într-un mesaj pe Instagram, că o nouă flotilă cu ajutoare umanitare va porni din mai multe porturi mediteraneene către Fâşia Gaza pentru a „sparge blocada israeliană ilegală”. Lansarea „celei mai mari încercări realizate vreodată” împotriva izolării de către Israel a teritoriului palestinian va avea loc în 31 august, iar zeci de alte vase pornite din Tunisia şi din alte porturi i se vor alătura militantei, pe 4 septembrie.



La iniţiativa denumită „Global Sumud Flotilla” participă asistenţi umanitari, medici, artişti - printre care actriţa americană Susan Sarandon, actorul american Gustaf Skarsgard şi cel irlandez Liam Cunningham - alături de militanţi din 44 de ţări, arată site-ul de internet al organizatorilor. Nu s-a precizat câte ambarcaţiuni vor naviga spre Gaza.



Global Sumud Flotilla se declară organizaţie „independentă” şi „neafiliată la niciun guvern sau partid politic” .

„Navigăm din nou pentru a sparge asediul, iar de data aceasta navigăm cu zeci de bărci și mobilizări coordonate din 44 de țări din întreaga lume”, anunță Thunberg, în mesajul său. Activiștii au afirmat că această călătorie va fi „cea mai mare acțiune de solidaritate internațională de când Israelul a instituit asediul său îngrozitor, în urmă cu 18 ani”.



Thunberg s-a aflat la bordul velierului Madleen, interceptat în noaptea de 8 iunie de forţele israeliene, la 185 de kilometri vest de coasta Fâşiei Gaza. Toţi cei 12 militanţi din Franţa, Germania, Brazilia, Turcia, Suedia, Spania şi Olanda de pe vas au fost reţinuţi pentru scurt timp în Israel, apoi au fost expulzaţi.



După ce organizaţia islamistă palestiniană Hamas a atacat Israelul în 7 octombrie 2025, a ucis 1219 oameni, majoritatea civili, şi a luat 251 de ostatici, israelienii au ripostat printr-o ofensivă în Fâşia Gaza în cursul căreia şi-au pierdut viaţa peste 61.000 de palestinieni, reaminteşte AFP. În prezent, o mare parte din populaţia civilă din Gaza suferă de lipsa alimentelor, apei şi a unor produse de primă necesitate.

