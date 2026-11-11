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Galerie Foto Grevă generală în Spania: ciocniri între protestatari și forțele de ordine la Barcelona

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Clashes In Barcelona City Centre Following The Main Demonstration During The General Strike On 11 November 2026. Barcelona, Catalonia, Spain.
Ciocniri în centrul orașului Barcelona, în urma principalei manifestații organizate în cadrul grevei generale din 11 noiembrie 2026. Barcelona, Catalonia, Spania. Foto: Profimedia
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Ciocniri între grupuri de protestatari și forțele de ordine au izbunit la Barcelona, după ce zeci de mii de oameni au participat la prima grevă generală din Spania din ultimii 14 ani, convocată de principalele sindicate ale țării pe tema locuințelor și a costului ridicat al vieții, relatează BBC News.

Ciocniri în centrul orașului Barcelona, în urma principalei manifestații organizate în cadrul grevei generale din 11 noiembrie 2026. Barcelona, Catalonia, Spania. Foto: Profimedia
Ciocniri în centrul orașului Barcelona, în urma principalei manifestații organizate în cadrul grevei generale din 11 noiembrie 2026. Barcelona, Catalonia, Spania. Foto: Profimedia
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Ciocniri în centrul orașului Barcelona, în urma principalei manifestații organizate în cadrul grevei generale din 11 noiembrie 2026. Barcelona, Catalonia, Spania. Foto: Profimedia | Poza 1 din 11
Ciocniri în centrul orașului Barcelona, în urma principalei manifestații organizate în cadrul grevei generale din 11 noiembrie 2026. Barcelona, Catalonia, Spania. Foto: Profimedia
Ciocniri în centrul orașului Barcelona, în urma principalei manifestații organizate în cadrul grevei generale din 11 noiembrie 2026. Barcelona, Catalonia, Spania. Foto: Profimedia | Poza 2 din 11
Ciocniri în centrul orașului Barcelona, în urma principalei manifestații organizate în cadrul grevei generale din 11 noiembrie 2026. Barcelona, Catalonia, Spania. Foto: Profimedia
Ciocniri în centrul orașului Barcelona, în urma principalei manifestații organizate în cadrul grevei generale din 11 noiembrie 2026. Barcelona, Catalonia, Spania. Foto: Profimedia | Poza 3 din 11
Ciocniri în centrul orașului Barcelona, în urma principalei manifestații organizate în cadrul grevei generale din 11 noiembrie 2026. Barcelona, Catalonia, Spania. Foto: Profimedia
Ciocniri în centrul orașului Barcelona, în urma principalei manifestații organizate în cadrul grevei generale din 11 noiembrie 2026. Barcelona, Catalonia, Spania. Foto: Profimedia | Poza 4 din 11
Ciocniri în centrul orașului Barcelona, în urma principalei manifestații organizate în cadrul grevei generale din 11 noiembrie 2026. Barcelona, Catalonia, Spania. Foto: Profimedia
Ciocniri în centrul orașului Barcelona, în urma principalei manifestații organizate în cadrul grevei generale din 11 noiembrie 2026. Barcelona, Catalonia, Spania. Foto: Profimedia | Poza 5 din 11
Ciocniri în centrul orașului Barcelona, în urma principalei manifestații organizate în cadrul grevei generale din 11 noiembrie 2026. Barcelona, Catalonia, Spania. Foto: Profimedia
Ciocniri în centrul orașului Barcelona, în urma principalei manifestații organizate în cadrul grevei generale din 11 noiembrie 2026. Barcelona, Catalonia, Spania. Foto: Profimedia | Poza 6 din 11
Ciocniri în centrul orașului Barcelona, în urma principalei manifestații organizate în cadrul grevei generale din 11 noiembrie 2026. Barcelona, Catalonia, Spania. Foto: Profimedia
Ciocniri în centrul orașului Barcelona, în urma principalei manifestații organizate în cadrul grevei generale din 11 noiembrie 2026. Barcelona, Catalonia, Spania. Foto: Profimedia | Poza 7 din 11
Ciocniri în centrul orașului Barcelona, în urma principalei manifestații organizate în cadrul grevei generale din 11 noiembrie 2026. Barcelona, Catalonia, Spania. Foto: Profimedia
Ciocniri în centrul orașului Barcelona, în urma principalei manifestații organizate în cadrul grevei generale din 11 noiembrie 2026. Barcelona, Catalonia, Spania. Foto: Profimedia | Poza 8 din 11
Ciocniri în centrul orașului Barcelona, în urma principalei manifestații organizate în cadrul grevei generale din 11 noiembrie 2026. Barcelona, Catalonia, Spania. Foto: Profimedia
Ciocniri în centrul orașului Barcelona, în urma principalei manifestații organizate în cadrul grevei generale din 11 noiembrie 2026. Barcelona, Catalonia, Spania. Foto: Profimedia | Poza 9 din 11
Ciocniri în centrul orașului Barcelona, în urma principalei manifestații organizate în cadrul grevei generale din 11 noiembrie 2026. Barcelona, Catalonia, Spania. Foto: Profimedia
Ciocniri în centrul orașului Barcelona, în urma principalei manifestații organizate în cadrul grevei generale din 11 noiembrie 2026. Barcelona, Catalonia, Spania. Foto: Profimedia | Poza 10 din 11
Ciocniri în centrul orașului Barcelona, în urma principalei manifestații organizate în cadrul grevei generale din 11 noiembrie 2026. Barcelona, Catalonia, Spania. Foto: Profimedia
Ciocniri în centrul orașului Barcelona, în urma principalei manifestații organizate în cadrul grevei generale din 11 noiembrie 2026. Barcelona, Catalonia, Spania. Foto: Profimedia | Poza 11 din 11
Ciocniri în centrul orașului Barcelona, în urma principalei manifestații organizate în cadrul grevei generale din 11 noiembrie 2026. Barcelona, Catalonia, Spania. Foto: Profimedia
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Aproximativ 120.000 de persoane au participat la o manifestație în capitala Madrid, iar peste 50.000 s-au adunat în Barcelona, unde imaginile au arătat bărbați mascați care au dat foc la coșuri de gunoi și au spart vitrinele magazinelor, în timp ce poliția a tras cu gaze lacrimogene.

Transportul și alte servicii publice din toată Spania s-au confruntat cu perturbări grave.

Spaniolii urmează să voteze la alegerile parlamentare din 29 noiembrie.

Liderul marelui sindicat UGT, Pepe Álvarez, a declarat că greva a fost un succes, cu o participare „masivă”, în timp ce Unai Sordo, din partea sindicatului CC OO, a afirmat că prezența la grevă a fost „foarte semnificativă”.

Miercuri seara, în centrul Barcelonei s-a înregistrat o prezență masivă a forțelor de ordine, ofițerii purtând căști și scuturi antirevoltă.

Unele dintre tulburări au avut loc pe Passeig de Gràcia, în apropierea emblematicei Plaça de Catalunya, din centrul orașului.

În mijlocul străzilor unde au avut loc tulburările au ars mici focuri. Presa locală a relatat că un grup de persoane a lansat artificii către poliție și a jefuit magazine, printre care și magazinul Lego. De asemenea, protestatarii au fost văzuți încercând să pătrundă în magazinul Apple din metropolă.

Mai devreme în cursul zilei s-au înregistrat perturbări majore în jurul Madridului și Barcelonei, traficul fiind blocat pe mai multe artere principale.

Ministerul de Interne a declarat că zeci de persoane au fost arestate pentru diverse incidente, iar surse spaniole au relatat că agențiile imobiliare au fost ținta unor atacuri asupra sediilor lor.

„Am paralizat complet orașul”, a declarat un protestatar din Madrid pentru agenția de știri Reuters, adăugând că greva generală se bucură de un sprijin larg. „Toată lumea e acolo, în ciuda vremii ploioase; toată lumea e pe străzi.”

O altă protestatară, Olga Domingo, profesoară în vârstă de 37 de ani, a spus că protestează deoarece guvernul „continuă să taie venituri” și „situația locuințelor este scandalosă. Costul actual al vieții, comparativ cu salariile, este complet nesustenabil”.

Greva a fost declanșată de protestele pe scară largă privind locuințele accesibile și creșterea costurilor de trai, după evacuarea lui Maricarmen Abascal, în vârstă de 87 de ani, dintr-un apartament din Madrid în care locuise timp de șapte decenii. Ea a murit la spital câteva săptămâni mai târziu.

Prețurile chiriei în capitală au crescut în ultimii ani. Chiria lunară a unui apartament de 50 de metri pătrați în Madrid a fost, în medie, de 1.170 de euro în octombrie, potrivit portalului imobiliar Idealista, în timp ce salariul mediu brut lunar din Spania este de aproximativ 2.460 de euro.

Aceasta reprezintă aproape jumătate din salariul mediu brut, cu mult peste nivelul de 30% al accesibilității recomandat adesea de experții în domeniul locuințelor și de instituțiile publice.

Prim-ministrul socialist Pedro Sánchez a convocat alegeri anticipate luna trecută, după ce parlamentul nu a aprobat planul său de reformă a locuințelor.

Spania nu a mai organizat greve generale din 2012, pe vremea guvernului conservator al lui Mariano Rajoy.

Și, deși grevele anterioare au reprezentat o problemă pentru guvernul aflat la putere, aceasta este diferită. Sánchez și miniștrii săi au încurajat chiar lucrătorii să înceteze lucrul și să ceară locuințe la prețuri accesibile.

„Ziua ta de lucru de opt ore. Pensia voastră. Asistența medicală publică… Acestea au fost cuceriri colective”, a scris el pe rețelele sociale, lăudându-i pe cei care au participat la grevele anterioare.

Partidul Popular (PP), de orientare conservatoare, a acuzat, în schimb, guvernul că încearcă să folosească greva ca armă în scop electoral.

Liderul PP, Alberto Núñez Feijóo, a calificat greva generală drept „o prostie”, numind sindicatele „mafie” și „gunoi”. Partidul lui Feijóo se află în fruntea sondajelor, iar purtătorul de cuvânt al partidului, Miguel Tellado, a acuzat guvernul că exploatează greva pentru a-i avertiza pe alegători să nu permită formarea unui guvern de dreapta, ceea ce pare cel mai probabil rezultat al alegerilor din 29 noiembrie.

Sánchez a declarat săptămâna aceasta la televiziunea spaniolă: „Ce este o prostie este să pui la îndoială dreptul lucrătorilor de a face grevă.”

Printre participanții la greva generală s-a numărat și Gonzalo Álvarez, în vârstă de 27 de ani, care a vizitat diferite pichete din centrul Madridului.

Deși lucrează în domeniul vânzărilor, el s-a implicat ca voluntar într-un sindicat din domeniul locuințelor care încearcă să protejeze chiriașii și să îi informeze cu privire la drepturile lor.

Evacuarea lui Maricarmen Abascal la sfârșitul lunii septembrie „a fost scânteia” care a declanșat această protest, a declarat el pentru BBC.

Álvarez o cunoștea pe femeia de 87 de ani, care s-a confruntat cu o triplare a chiriei din partea noilor proprietari, și spune că a fost profund tulburat de modul în care a fost tratată.

El închiriază un apartament mic, cu un dormitor, împreună cu iubita sa, igienistă dentară, în cartierul Arganzuela din sudul orașului. Cuplul plătește 1.000 de euro în total, ceea ce înseamnă că fiecare cheltuiește aproximativ jumătate din salariu pe locuință, chiar înainte de a plăti alte facturi.

„E o nebunie totală… cu mâncarea, cu electricitatea, cu apa, cu gazul.”

El nu vede nicio posibilitate de a intra pe piața imobiliară: „Trebuie să strângi o sumă exorbitantă de bani ca să poți cumpăra o casă. Așa că, cu salariile astea, e imposibil.”

Având în vedere prețurile actuale ale chiriei și ale achiziției, el consideră că cumpărarea unei locuințe este „complet imposibilă”.

Cu toate acestea, vicepreședintele CEOE, cea mai mare asociație de afaceri din Spania, Miguel Garrido, a criticat greva, plângându-se că întreprinderile nu au prea mult de-a face cu prețul locuințelor.

„Aceasta nu este o grevă din motive legate de muncă, ci mai degrabă din motive politice, și este strâns legată de convocarea anticipată a alegerilor”, a spus el.

Au fost planificate demonstrații în unele dintre cele mai mari orașe ale Spaniei în cursul zilei, iar amploarea sprijinului va fi considerată pe scară largă un indicator al nemulțumirii publice înaintea alegerilor.

Un alt indicator fiabil al sprijinului acordat grevelor este nivelul cererii de energie electrică din sectorul industrial spaniol.

Consumul de energie electrică în Spania a scăzut cu 7,5% în primele ore ale zilei de miercuri, potrivit datelor furnizate de operatorul Red Eléctrica. În timpul ultimei greve generale, de acum 14 ani, consumul echivalent a înregistrat o scădere de peste 15%.

Editor : B.E.

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