Grupul chinez BYD e pe cale să devină cel mai mare producător de mașini electrice, probabil depășind Tesla

Grupul chinez BYD Co şi-a îndeplinit ţinta anuală de vânzări şi probabil va depăşi Tesla, devenind cel mai mare producător mondial de vehicule electrice (EV) în 2025, o reuşită care este pusă în umbră de perspectivele dificile de pe piaţa auto chineză în acest an, transmite Bloomberg.

Acţiunile gigantului chinez au crescut vineri cu 2,3% la Bursa de la Hong Kong, după ce anul trecut au crescut cu aproximativ 7%.

Compania cu sediul în Shenzhen a livrat anul trecut 4,6 milioane de vehicule, un avans de 7,7% comparativ cu 2024 şi în linie cu obiectivul dat publicităţii în septembrie. BYD a vândut cam tot atât de multe vehicule complet electrice (2,3 milioane) cât şi modele hibride plug-in.

Analiştii se aşteaptă ca Tesla să anunţe că a livrat aproximativ 440.900 vehicule în trimestrul patru, o scădere anuală de 11%, astfel că pe ansamblul anului trecut firma americană ar urma să raporteze vânzări de aproximativ 1,6 milioane, al doilea declin anual consecutiv.

BYD şi rivalii săi se confruntă în acest an cu sporirea presiunilor în China, cea mai mare piaţă auto din lume, în urma retragerii unor subvenţii care sprijină achiziţiile EV. De asemenea, lansarea de noi modele afectează concurenţa, în timp ce barierele comerciale pun în dificultate ambiţiile BYD de a se extinde peste hotare.

Livrările BYD în afara Chinei au atins 1,05 milioane de vehicule în 2025, depăşind estimările de un milion, şi permiţând companiei să compenseze declinul de pe piaţa internă.

În acest an BYD are ca obiectiv majorarea vânzărilor în afara Chinei la 1,5 - 1,6 milioane de vehicule, conform analiştilor de la Citigroup Inc, în timp ce vânzările totale ar putea creşte la 5,3 milioane de unităţi, permiţând companiei chineze să-şi consolideze avansul faţă de Tesla.

Editor : A.C.