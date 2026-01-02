Live TV

Grupul chinez BYD e pe cale să devină cel mai mare producător de mașini electrice, probabil depășind Tesla

Data publicării:
China: BYD Revenue Surpasses Tesla
Foto: Profimedia Images

Grupul chinez BYD Co şi-a îndeplinit ţinta anuală de vânzări şi probabil va depăşi Tesla, devenind cel mai mare producător mondial de vehicule electrice (EV) în 2025, o reuşită care este pusă în umbră de perspectivele dificile de pe piaţa auto chineză în acest an, transmite Bloomberg

Acţiunile gigantului chinez au crescut vineri cu 2,3% la Bursa de la Hong Kong, după ce anul trecut au crescut cu aproximativ 7%. 

Compania cu sediul în Shenzhen a livrat anul trecut 4,6 milioane de vehicule, un avans de 7,7% comparativ cu 2024 şi în linie cu obiectivul dat publicităţii în septembrie. BYD a vândut cam tot atât de multe vehicule complet electrice (2,3 milioane) cât şi modele hibride plug-in. 

Analiştii se aşteaptă ca Tesla să anunţe că a livrat aproximativ 440.900 vehicule în trimestrul patru, o scădere anuală de 11%, astfel că pe ansamblul anului trecut firma americană ar urma să raporteze vânzări de aproximativ 1,6 milioane, al doilea declin anual consecutiv. 

BYD şi rivalii săi se confruntă în acest an cu sporirea presiunilor în China, cea mai mare piaţă auto din lume, în urma retragerii unor subvenţii care sprijină achiziţiile EV. De asemenea, lansarea de noi modele afectează concurenţa, în timp ce barierele comerciale pun în dificultate ambiţiile BYD de a se extinde peste hotare. 

Livrările BYD în afara Chinei au atins 1,05 milioane de vehicule în 2025, depăşind estimările de un milion, şi permiţând companiei să compenseze declinul de pe piaţa internă. 

În acest an BYD are ca obiectiv majorarea vânzărilor în afara Chinei la 1,5 - 1,6 milioane de vehicule, conform analiştilor de la Citigroup Inc, în timp ce vânzările totale ar putea creşte la 5,3 milioane de unităţi, permiţând companiei chineze să-şi consolideze avansul faţă de Tesla. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Candles and flowers to mourn the victims of a fire at a bar in the Crans-Montana ski resort are pictured in Valais Canton of southwestern Switzerland
1
Ce a spus o tânără pe care mama ei nu a lăsat-o să meargă la barul din Crans-Montana care...
ID63051_INQUAM_Photos_George_Calin
2
Siegfried Mureşan, despre trecerea Bulgariei la euro: Poate suntem dezamăgiţi că aderă...
G9jiV50W4AAOkj-
3
Mărturia românului care a salvat mai multe persoane din incendiul izbucnit în stațiunea...
Paște 2026. Foto: Inquam Photos/ Nichita Cojocea
4
Paște ortodox în 2026: Pe ce dată se sărbătorește și câte zile libere vor avea angajații...
soldat ucrainean trage cu pușca
5
Un bastion costisitor la frontiera UE. Ce se va întâmpla cu cea mai mare armată a Europei...
Martorii au avut dreptate! Au apărut imaginile: ce s-a întâmplat chiar înainte de izbucnirea incendiului din Elveția
Digi Sport
Martorii au avut dreptate! Au apărut imaginile: ce s-a întâmplat chiar înainte de izbucnirea incendiului din Elveția
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
photo-collage.png (30)
Xi Jinping se va întâlni cu Lee Jae Myung la Beijing, pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre China și Japonia
convoi de nave chinezesti langa taiwan
Departamentul de Stat al SUA a cerut Chinei să dea dovadă de reţinere în acţiunile sale faţă de Taiwan: „Sporesc inutil tensiunile”
CHINA XI JINPING NEW YEAR MESSAGE (CN)
Xi Jinping, mesaj de Anul Nou: „Reunificarea patriei noastre este de neoprit”
SHENYANG, CHINA - NOVEMBER 12: An employee works at a semiconductor production line of Liaoning Hanjing Semiconductor Ma
China schimbă regulile în industria cipurilor. Cum sunt scoși din joc furnizorii de tehnologie străini (Reuters)
poravionul chinez Liaoning (stanga) si alta nava plutind pe mare
China continuă pregătirile pentru război. Exerciții în jurul Taiwanului. Trump: „Nu sunt îngrijorat. Xi nu mi-a zis nimic despre asta”
Recomandările redacţiei
incendiu crans-montana elvetia
MAE: Ambasada României la Berna este în contact cu familia unui...
profimedia-1062624339
Tragedia din Crans-Montana: Incendiul ar fi izbucnit din cauza...
608900915_4115096612074017_3335667203613742528_n
Armata rusă a lovit centrul orașului Harkov cu rachete balistice. Un...
spital
Încă doi români au murit din cauza gripei. Virozele, în creștere cu...
Ultimele știri
Ploaie îngheţată pe drumuri în Oltenia. Avertismentul CNAIR pentru șoferi: „Risc ridicat de derapaje, chiar şi la viteze mici”
Trafic rutier foarte aglomerat pe Valea Oltului (DN 7), unde ninge puternic
Președintele CIO: „Rusia nu va participa la JO de iarnă 2026 nici măcar în cazul unui armisitiţiu cu Ucraina”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop luna ianuarie 2026. Fecioarele se exprimă liber și se bucură de viață, Săgetătorii își redefinesc...
Cancan
Dan Petrescu, surprins singur București, soția Adriana petrece în Dubai! Cu cine a fost văzută
Fanatik.ro
Drama trăită de Valentin Țicu, noul jucător al lui Dinamo! A fost distrus de sistemul medical din România
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
O nouă tragedie în fotbal! A murit la o vârstă extrem de fragedă
Adevărul
Un francez stabilit în Brașov de cinci ani vrea să se întoarcă în țara lui din cauza prețurilor. „Înainte era...
Playtech
Electrocasnicul din bucătărie care ar urma să dispară, conform experţilor. Este folosit de mulţi români
Digi FM
VIDEO Momentul declanșării incendiului din clubul din Elveția. Tavanul ar fi luat foc după ce o chelneriță a...
Digi Sport
S-a aflat! Cine trăiește în palatul lui Vladimir Putin, despre care rușii susțin că a fost atacat de ucraineni
Pro FM
Cum era, de fapt, Freddie Mercury în viața reală. Prietenii au rupt tăcerea după 34 de ani: „Nimeni nu l-a...
Film Now
Îndrăgostiți ca-n prima zi. Antonio Banderas și iubita sa, într-o ședință foto inedită. „Cât de frumoși...
Adevarul
Cine sunt proprietarii barului care a luat foc în stațiunea elvețiană Crans-Montana: „un cuplu muncitor”
Newsweek
Casa de Pensiii schimbă calculul vechimii în muncă. Ministrul muncii spune care pensionari au de câștigat
Digi FM
Laura Cosoi e însărcinată. În câteva luni va deveni mamă pentru a cincea oară: "Îmi sărbătoresc ziua de...
Digi World
O mutaţie genetică extrem de rară ucide celulele creierului, iar cercetătorii au aflat în sfârşit de ce
Digi Animal World
Momentul când un șarpe se strecoară în mașină unui bărbat care aștepta la un drive-thru în Florida. Imaginile...
Film Now
Fiica lui Tommy Lee Jones, găsită moartă într-un hotel din San Francisco, în noaptea de Revelion. Victoria...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...