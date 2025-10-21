Guvernul britanic autorizează doborârea dronelor suspecte care survolează bazele militare din UK

Guvernul britanic va permite Forţelor Armate să dobore drone care survolează baze militare, a anunţat ministrul britanic al Apărării, John Healey, în contextul în care, în ultimele săptămâni, mai multe incidente similare au fost raportate în Europa.

Potrivit oficialului, noi dispoziţii legale vor autoriza armata britanică „să doboare drone neidentificate deasupra instalaţiilor militare britanice”. „Vom face întotdeauna ceea ce este necesar pentru a proteja populaţia britanică”, a subliniat John Healey.

Survolări suspecte în mai multe ţări

Anunţul Londrei vine în urma unor survolări cu drone raportate în Polonia, Danemarca şi Germania, unde aeroportul din München a fost paralizat timp de 48 de ore. Aceste incidente, potrivit autorităților, au fost imputate unor drone ruseşti.

Moscova, angajată în războiul din Ucraina, este acuzată de către aliaţii europeni ai Kievului că încearcă să escaladeze tensiunile şi să testeze apărarea antiaeriană a NATO şi a Europei.

„Agresiunea rusă s-a intensificat. Ea s-a extins şi mai departe către Vest”, a declarat John Healey într-un discurs rostit la Mansion House, în centrul Londrei. „Există, în mod de netăgăduit, o nouă eră a ameninţărilor. De la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial, securitatea Europei nu a mai fost niciodată atât de expusă riscului unui conflict internaţional”, a adăugat el.

Reguli noi pentru apărarea bazelor militare

Până în prezent, protocolul militar britanic permitea doar deturnarea dronelor sau bruiajul semnalului GPS, iar doborârea acestora era posibilă numai în circumstanţe excepţionale.

Noile măsuri vor extinde semnificativ puterea de reacţie a forţelor armate, permițând intervenţia directă împotriva oricărui aparat neidentificat care ar putea reprezenta o ameninţare la adresa securităţii bazelor militare.

Incidente anterioare și anchete comune

În cursul anului 2024, mai multe baze aeriene britanice, inclusiv cele utilizate de forţele americane, au raportat prezenţa unor drone de origine necunoscută. O anchetă militară comună a forţelor americane şi britanice a fost deschisă, însă nu au fost comunicate rezultate oficiale privind provenienţa acestor aparate.

Baza Lakenheath, situată în estul Angliei, are o importanţă strategică majoră pentru armata SUA. Acolo au fost desfăşurate avioane F-22A, în urma bombardamentelor americane din iunie asupra unor instalaţii nucleare iraniene.

La nivelul Uniunii Europene, Comisia Europeană a anunţat în octombrie un proiect pentru un „zid european anti-drone”, menit să protejeze infrastructurile critice. Tot la începutul lunii octombrie, Guvernul german a anunţat că va permite poliţiei să doboare drone, în caz de ameninţare asupra securităţii naţionale.

Editor : M.I.