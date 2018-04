Guvernul chilian condamnă studiul „extraterestrului” din Atacama. „Nu este etic”

La câteva zile după ce un studiu publicat într-o revistă de specialitate a concluzionat că o mumie de mici dimensiuni, descoperită în urmă cu 15 ani în Chile și pe care mulți o considerau dovada cu nu suntem singuri în Univers, este de fapt de origine umană, guvernul chilian condamnă cercetarea. Autoritățile din Chile au declarat că studiul nu este unul etic, iar guvernul a deschis o cercetare în acest caz pentru furt și profanare de morminte, scrie New York Times.

Foto: Dr. Emery Smith

Consiliul Național pentru Monumente din Chile, o agenție controlată de guvern, a declarat, marți, într-un email că a deschis o anchetă pentru a stabili dacă trupul neînsuflețit a fost exhumat ilegal în 2003 și scos pe furiș din țară. Aceștia au concluzionat că mumia a fost furată și astfel a fost încălcată legislația din Chile. Toate documentele anchetei au fost predate Ministerului Public, după un apel al cercetătorilor chilieni.

„Este un act jignitor pentru fetiță (n.r. trupul neînsuflețit mumificat a aparținut unei fetițe), pentru familia ei și pentru întreaga moștenire chiliană”, a spus Francisca Santana-Sagredo, antropolog al Universității din Antofagasta și al Universității Oxford.

Într-un interviu prin telefon, cei doi autori ai studiului, Dr. Garry P. Nolan - imunolog al Universității Stanford - și Atul Butte de la Universitatea California, San Francisco, au apărat bazele etice ale cercetării.

„Nu am avut nicio implicare și nici nu am știut cum a fost obținut scheletul și cum a fost exportat în Spania”, a spus Dr. Butte. „Nu aveam niciun motiv să suspectăm că a fost obținut ilegal”. Acesta a scos în evidență și că reportaje despre mumie au fost în mod constant difuzate de televiziunile din Chile în cei 15 ani de când a fost descoperită, fără ca autoritățile să se sesizeze.

Mumia a fost descoperită de un bărbat pe nume Oscar Munoz lângă o biserică abandonată dintr-un oraș-fantomă - La Noria. Din cauza trăsăturilor ciudate, s-a crezut imediat că este vorba despre un extraterestru. A fost denumită „Ata” sau „extraterestrul din Atacama”, de la deșertul Atacama, unde ar fi fost găsită - de fapt La Noria se află la 450 de mile distanță de deșert. În ultimă instanță, Ata a ajuns în colecția privată a lui Ramon Navia-Osorio, din Barcelona. Acesta nu a răspuns mailului în care a fost întrebat dacă scheletul a intrat ilegal în posesia lui.

În 2012, producătorii unui documentar despre OZN-uri și extratereștri au primit acces la Ata. Acesta a fost momentul în care dr. Nolan s-a oferit să examineze mostre de țesut.

Ca multe alte țări, Chile are însă legi care pedepsește cu amenzi și închisoare profanarea de morminte. Însă acest lucru nu-i oprește pe vânătorii de comori.

Duminică, Cristina Dorado, biolog al Universității din Antofagasta a criticat în termeni duri studiul: „Dacă mostrele sunt obținute ilegal, rezultatele unui studiu științific nu sunt etice”.

Și societățile științifice din Chile condamnă însă studiul. „Vă imaginați același studiu făcut pe trupul neînsuflețit al unui copil din Europa sau America?”, întreabă retoric Societatea Chiliană de Antropologie Biologică.

O scrisoare semnată de această societate și de alți oameni de știință din Chile a ajuns, miercuri, la Genome Research, jurnalul medical în care a apărut studiul despre Ata. Aceștia speră că revista va retrage studiul, care a fost făcut pe o mumie furată din Chile.

Dr. Nolan, de la Stanford, a declarat că cercetătorii implicați nu au cerut permisiunea universităților pe care le reprezintă pentru a studia mostrele de ADN, pentru că au bănuit că au de-a face cu o primată. Iar dr. Butte a scos în evidență că acest studiu a pus punct speculațiilor de ordin extraordinar despre Ata.

În secolul al XIX-lea, atunci când legile nu erau atât de clare, astfel de practici erau de ordinea zilei. Inclusiv oamenii de știință deshumau cadavre fără să ceară acordul familiilor. Astfel, multe rămășite umane au ajuns inclusiv în colecții private. În timp ce cercetările în domeniul geneticii și avansul tehnologic pot să ofere detalii importante despre evoluția oamenilor, acestea nu trebuie să încalce legile eticii și nici să nu distrugă relațiile dintre comunitățile locale și oamenii de știință, concluzionează New York Times. Problema este însă una complexă și care merită să fie dezbătută în detaliu.

Mutațiile genetice de care suferea Ata

Atunci când acest trup neînsuflețit mumificat a fost găsit în Chile, în urmă cu 15 ani, speculațiile privind originea creaturii umanoide au depășit cu mult limitele imaginației. Mulți au fost convinși că este scheletul unui extraterestru.

Aspectul bizar al acestei mumii, cu trăsături umanoide și lungă de numai 15,2 centimetri, a stârnit curiozitate în întreaga lume la momentul respectiv, scrie guardian.co.uk. Găsită în desertul Atacama din Chile, mumia a fost considerată de mulți dovada clară că nu suntem singuri în Univers.

Însă oameni de știință din California, au extras probe ADN din oase și au reușit să pună cap la cap povestea lui Ata, așa cum a fost botezată mumia. Ata nu este un extraterestru, este un bebeluș de sex feminin care s-a născut mort sau a murit imediat după naștere, din cauza unor mutații genetice.

Foto: Dr. Emery Smith

Rămășițele lui Ata au fost găsite în 2003, în La Noria, un vechi oraș minier. Se pare că erau împachetate în pânză albă și legate cu o panglică violet. Deși are numai 15,2 centimetri, unele dintre trăsăturile mumiei se potrivesc cu cele ale unui copil de 6-8 ani. Însă Ata are doar 10 coaste, și nu 12 așa cum este normal în cazul oamenilor. Iar craiul are o formă conică.

Mumia, care a ajuns în colecția unui cetățean din Spania, a stârnit curiozitatea profesorului de microbiologie și imunologie Garry Nolan de la Universitatea Stanford din California, care s-a oferit să o studieze. În 2013, acesta a concluzionat ca Ata este om, însă motivul ciudatelor malformații genetice era departe de a fi clar.

Acum însă, Nolan și colegii lui de la Universitatea din California, cu sediul în San Francisco, au publicat o analiză în care descriu întreaga hartă genetică a lui Ata. Se pare că fata suferea de mutații la cel puțin șapte gene, mutații care produc malformații ale scheletului și le accelerează evoluția. Împreună, aceste mutații genetice explică numărul anormal de coaste ale lui Ata și forma craniului acesteia. În afara malformațiilor la nivelul sistemului osos, Ata ar putea să fi suferit și de hernia diafragmatica congenitala, un defect de naștere destul de comun, care pune viața bebelușilor în pericol, caracterizat prin dezvoltarea anormală a diafragmei.

Medicii spun că aceste descoperiri i-ar putea ajuta să dezvolte noi terapii sau medicamente prin care să ajute la recuperarea victimelor unor accidente de mașină catastrofice.

Nolan crede că Ata a murit cu 40 de ani înainte ca scheletul ei să fie descoperit: „Suferea de malformații atât de grave încât era imposibil să fie hrănită. (...) Această poveste a fost la început despre extratereștri, însă este de fapt povestea unei tragedii umane. O femeie a născut un copil cu malformații, al cărui trup neînsuflețit s-a conservat într-un anumit mod, apoi a fost vândut ca un artefact ciudat. Apoi s-a descoperit că era om, cu o poveste genetică fascinantă din care am putea învăța ceva important pentru a-i ajuta pe alții”.