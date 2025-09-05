Live TV

Guvernul Libanului aprobă planul armatei pentru dezarmarea miliției șiite pro-iraniene Hezbollah

Joseph Aoun
Președintele libanez Joseph Aoun, la Palatul Prezidențial din Baabda. Sursa foto: Profimedia Images

Guvernul libanez a aprobat vineri planul armatei pentru dezarmarea Hezbollah, însă fără a fixa un calendar pentru aplicarea acestuia. Ședința a fost marcată de protestul miniștrilor șiiți, care au părăsit sala în momentul intrării comandantului armatei.

Şedinţa executivului, la care a fost prezent și președintele libanez Joseph Aoun, a durat trei ore, iar la intrarea în sală a comandantului Rodolphe Haykal cei cinci miniştri şiiţi, reprezentanţi ai Hezbollah şi ai aliatei grupării respective, Mişcarea Amal, au ieşit în semn de protest. Înaintea şedinţei, ministrul muncii, Mohammad Haidar, aliniat cu Hezbollah, susţinuse în faţa jurnaliştilor că orice decizie luată de guvern în absenţa miniştrilor şiiţi va fi nulă şi neavenită, deoarece ar contraveni sistemului de împărţire a puterii între confesiunile religioase libaneze.

Ministrul informaţiilor, Paul Morcos, a declarat ulterior presei că guvernul a salutat planul armatei, însă detaliile vor rămâne secrete; el nu a mers însă până la afirmaţia că acesta a fost adoptat oficial.

Potrivit lui Morcos, armata va începe implementarea planului ţinând cont de capacităţile logistice, materiale şi de personal de care dispune, însă este posibil să fie necesare "timp şi eforturi suplimentare".

Dezarmarea miliţiei şiite pro-iraniene Hezbollah este o idee controversată în Liban, în special după războiul devastator cu Israelul de anul trecut, care a schimbat echilibrul de putere. Statele Unite şi Arabia, precum şi oponenţii Hezbollah din Liban - în primul rând musulmanii sunniţi şi creştinii - au cerut tot mai insistent ca gruparea să depună armele. Hezbollah a reacţionat avertizând că simpla discuţie despre subiect ar constitui o greşeală în timp ce israelienii îşi continuă loviturile aeriene şi ocupă teritorii în sudul ţării.

