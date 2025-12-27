Live TV

Guvernul nigerian anunță că atacurile SUA de Crăciun au vizat două tabere care aveau legături cu ISIS

Data actualizării: Data publicării:
US-Trump-Nigeria-Millitary-Strikes
Poliția nigeriană și echipa anti-bombă securizează locul unui atac aerian american în nord-vestul orașului Jabo, Nigeria, vineri, 26 decembrie 2025. Foto: Profimedia

Atacurile aeriene efectuate de SUA în Nigeria au lovit două tabere având legătură cu gruparea Stat Islamic (ISIS) în pădurea Bauni din statul Sokoto şi au vizat luptători străini care se infiltrau din Sahel, a declarat guvernul nigerian, relatează sâmbătă Reuters.

Atacurile efectuate joi au fost aprobate de preşedintele nigerian Bola Tinubu şi lansate de pe platforme maritime cu sediul în Golful Guineei, după ample strângeri de informaţii, planificare operaţională şi recunoaştere, a declarat Ministerul Informaţiilor într-un comunicat de vineri, notează Agerpres.

Preşedintele american Donald Trump a anunţat joi pe reţeaua sa Truth Social că forţele americane au lansat un atac „împotriva militanţilor Statului Islamic” din nord-vestul Nigeriei la „cererea” guvernului nigerian. El a spus că grupul a vizat creştinii din regiune.

„Un total de 16 muniţii de precizie ghidate GPS au fost desfăşurate folosind platforme aeriene fără pilot MQ-9 Reaper, neutralizând cu succes elementele ISIS vizate care încercau să pătrundă în Nigeria din coridorul Sahel”, se arată în comunicatul guvernului nigerian.

Datele de intelligence au indicat că taberele erau folosite de elemente străine din ISIS care lucrau cu afiliaţi locali pentru a planifica atacuri la scară largă în interiorul Nigeriei, a adăugat acesta.

Trump a descris operaţiunea drept „numeroase atacuri perfecte” şi a avertizat că vor urma „mai multe”.

Nigeria se luptă cu insurgenţii islamişti de mai bine de un deceniu, dar prezenţa luptătorilor străini având legături cu ISIS semnalează o escaladare a ameninţării. Guvernul nigerian a declarat că rămâne „pe deplin angajat în protejarea vieţilor şi a proprietăţii” şi a promis noi „acţiuni împotriva reţelelor extremiste transnaţionale”. 

Citește și:

De ce a ordonat Donald Trump atacuri armate în Nigeria și care e legătura cu persecuția creștinilor

Nigeria a furnizat informaţii secretizate SUA înaintea atacurilor de Crăciun împotriva grupării Stat Islamic: „Am discutat de două ori”

ANALIZĂ Planurile de război ale SUA în Nigeria: istoria conflictelor din țara africană și opțiunile lui Trump pentru a încheia „o nouă pace”

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
castelul corvinilor
1
Casetă metalică cu documente, descoperită sub talpa Cavalerului de pe acoperişul...
oameni cu caciula pe strada
2
Ce se întâmplă cu vremea după valul de frig de Crăciun. Prognoza meteo pentru luna...
Atac ucrainean cu drone. Foto captură video
3
Ucraina îi trimite lui Putin urări de Crăciun sub forma unor atacuri devastatoare cu...
2 soldati nord-coreeni prizonieri de razboi, colaj
4
Prizonieri în Ucraina, doi nord-coreeni fac o mărturisire surprinzătoare
o femeie merge pe strada in bucuresti, in timp ce ninge si bate vantul
5
Ce urmează după un Crăciun cu ninsoare și vânt. Cum va fi vremea de Anul Nou
L-a umilit doar pentru că este român, dar nu știa că este milionar. A primit lecția vieții sale
Digi Sport
L-a umilit doar pentru că este român, dar nu știa că este milionar. A primit lecția vieții sale
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
G9J27r-WkAALw1O
Dronele și rachetele rusești bombardează Ucraina înaintea întâlnirii dintre Volodimir Zelenski și Donald Trump
donald trump
Trump respinge recunoașterea de către SUA a unui stat independent oficializat de Israel: „Chiar știe cineva ce este Somalilandul?”
Volodimir Zelenski
Zelenski, discuții cu liderii nord-europeni și șeful NATO, înaintea vizitei în SUA: Ucraina nu va fi un obstacol în calea păcii
Trump_Battleship-poster-defiant-hi-res-2048x1229
Noile nave de război „clasa Trump” se confruntă cu un mare obstacol: realitatea
333
De ce a ordonat Donald Trump atacuri armate în Nigeria și care e legătura cu persecuția creștinilor
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin
Arhitecții Teoriei haosului: Cum folosesc experții pro-Kremlin...
un barbat merge prin viscol
Vreme severă în România: Cod galben în 23 de județe și Cod portocaliu...
monede cu procente
Economia în 2026. Predicțiile lui Adrian Codîrlașu, președintele CFA...
Bilete la loteria Powerball.
Povestea tânărului care, la 21 de ani, a câștigat la loto 28 de...
Ultimele știri
Salvamontiștii avertizează: vânt extrem și risc major pe munte. Turiștii sunt sfătuiți să evite traseele montane
Perry Bamonte, chitaristul trupei The Cure, a murit la vârsta de 65 de ani
Thailanda și Cambodgia pun capăt confruntărilor: armistițiu după săptămâni de violențe
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai norocoasă zi din ianuarie 2026 pentru fiecare zodie. Află ziua ideală pentru decizii importante
Cancan
'Gardianul secretelor' din Apărarea Rusiei a murit subit de Crăciun! A fost cea mai discretă figură din...
Fanatik.ro
Marius Lăcătuș, la Dinamo!? Fostul șef al „Fiarei” de la Steaua spune care este, de fapt, adevărul
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
Anunț oficial despre Louis Munteanu! Decizia luată de atacantul lui CFR Cluj, după ce a produs...
Adevărul
Gest disperat al unui cabanier: „Plătiți cât vă permiteți. E primul an în care nu am oaspeți de Crăciun”
Playtech
Când ai voie să speli haine după Crăciun, potrivit tradiției. Ce spun preoții
Digi FM
Ce pensie încasează Cornel Dinu, după mai bine de 40 de ani de carieră: „Asta-i o țară care nu-și servește...
Digi Sport
Marea campioană din România a divorțat, după 9 ani, dar a dat lovitura pe plan profesional
Pro FM
Jennifer Lopez, în pijamale asortate cu familia, apoi în rochie mulată și decoltată, la petrecerea de Crăciun
Film Now
A fugit de Hollywood la 14 ani. Macaulay Culkin spune de ce a ales fetele, petrecerile și o viață normală în...
Adevarul
Rusia ar putea lua în calcul o escaladare pe flancul estic al NATO începând din 2026. Pretextul este deja...
Newsweek
Care pensionari primesc la pensie între 2.400 și 8.200 lei pentru care nu au contribuit? Nu sunt magistrați
Digi FM
Elena Udrea a împlinit 52 de ani: "O viață cât 10 vieți. Niciun regret! Doar suferința Evei…"
Digi World
Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, ar putea fi presărat cu tunele pline de viaţă, arată un studiu
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Îndrăgostită și fericită. Jennifer Aniston, la primul Crăciun împreună cu Jim Curtis. Actrița a postat...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...