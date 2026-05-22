Guvernul olandez blochează importurile de produse din coloniile israeliene din Cisiordania

Guvernul olandez a aprobat interzicerea importurilor de bunuri produse în coloniile israeliene din Cisiordania, măsura urmând să intre în vigoare în a doua jumătate a anului 2026.

Guvernul olandez a aprobat vineri interzicerea importurilor de bunuri produse în coloniile evreieşti din teritoriile palestiniene ocupate de Israel, a transmis prim-ministrul Rob Jetten, potrivit Agerpres.

Interdicţia are ca scop să prevină „orice contribuţie a Ţărilor de Jos prin intermediul activităţilor economice la ocupaţia ilegală”, a precizat Jetten.

Guvernul olandez anterior declarase anul trecut că intenţiona să impună această interdicţie, care acum este aşteptată să intre în vigoare în a doua jumătate a lui 2026.

Ţările de Jos sunt printre cei mari importatori mondiali de produse israeliene, dar guvernul nu a dezvăluit niciodată volumul bunurilor provenite din coloniile evreieşti.

Coloniile evreieşti din teritoriile cucerite de Israel în războiul din 1967 sunt considerate ilegale din punctul de vedere al dreptului internaţional. Numeroase rezoluţii ale Consiliul de Securitate al ONU au cerut Israelului să pună capăt activităţii de colonizare.

Citește și Israelul va crea 34 de noi colonii în Cisiordania ocupată, conform unei decizii luate în secret la începutul lui aprilie

Editor : M.I.