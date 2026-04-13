Live TV

Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova

Data actualizării: Data publicării:
Victoria Iakimova
Foto: Profimedia

Unele cariere se termină la fel de repede cum au început. Modelul nud Victoria Iakimova (37) fusese numită abia la mijlocul lunii martie în funcția de consul onorific al Ucrainei în Republica Dominicană. Acum a fost deja concediată de Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei. Dar nu pentru că s-a dezbrăcat – ci pentru că a purtat o piesă vestimentară controversată, informează Bild.

Conform relatărilor din presă, chiar și numirea ei a stârnit „uimire” în Ucraina. Nu e de mirare, având în vedere că modelul al cărei nume de scenă era „Secret Weapon” s-a remarcat până acum mai ales prin fotografii provocatoare și nu prin abilități diplomatice.

Fotografiile ei nud nu erau un secret.

Iakimova a contraargumentat criticilor, spunând că orice femeie modernă are dreptul „să se realizeze în profesia aleasă”. Victoria Iakimova locuiește deja din 2014 pe insula din Caraibe și nu primește bani de la stat pentru funcția sa (așa cum este obișnuit în cazul consulilor onorifici). Nu a făcut niciodată un secret din cariera sa de model.

De fapt, nu fotografiile nud au dus la demiterea modelului. Ci mai degrabă fotografiile în care Victoria Iakimova poartă o acoperitoare de cap tipic rusă, o așa-numita „kokoșnik” (o bonetă bogat ornamentată, purtată de fete și femei), care face parte de secole din costumele tradiționale rusești. A purta așa ceva în contextul războiului de agresiune al Rusiei împotriva țării sale natale – este o greșeală absolută pentru un diplomat!

Ministerul de Externe a retras, după o „verificare suplimentară”, acreditarea ei de pe funcția de consul onorific pentru paradisul turistic, la doar două săptămâni de la numirea sa. Pentru viitorii candidați au fost dispuse verificări de selecție mai stricte.

Victoria Iakimova
Foto: Profimedia

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

