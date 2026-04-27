„Halucinații” generate de IA descoperite într-un dosar al unei renumite firme de avocatură de pe Wall Street

Firma de avocatură de elită de pe Wall Street, Sullivan & Cromwell, a declarat în fața instanței că un document important depus într-un caz de mare anvergură conținea erori rezultate din „halucinații” generate de inteligența artificială, scrie The Guardian.

Andrew Dietderich, codirectorul grupului global de restructurare al firmei, și-a cerut scuze într-o scrisoare adresată sâmbătă judecătorului federal din New York, Martin Glenn, pentru seria de greșeli, care includea citate inexacte.

Erorile, descoperite de firma de avocatură Boies Schiller Flexner (BSF), care lucra și ea la acest caz, includeau citarea eronată a codului falimentului din SUA și citarea incorectă a unor cazuri într-un document depus pe 9 aprilie.

În mai multe cazuri, S&C, care are peste 900 de avocați și se bucură de una dintre cele mai bune reputații în domeniul dreptului corporativ din SUA, a depus concluzii rezumate inexact, formulate în alte cazuri, folosind IA.

„Regretăm profund că s-a întâmplat acest lucru”, a spus Dietderich în scrisoare. „Îmi cer scuze în numele întregii noastre echipe. De asemenea, am sunat la BSF vineri pentru a le mulțumi că ne-au adus această problemă în atenție și pentru a le cere scuze direct.”

Firma a declarat că menține „politici cuprinzătoare și cerințe de formare care reglementează utilizarea instrumentelor de IA în activitatea juridică”, menite să detecteze orice erori potențiale.

Cu toate acestea, scrisoarea preciza că aceste politici privind IA nu au fost respectate și că nici procesul de revizuire secundară „nu a identificat citatele inexacte generate de IA”.

Ulterior, S&C a depus la instanță o versiune corectată. Avocaților nu li se interzice utilizarea IA, dar au obligația etică de a asigura acuratețea documentelor depuse la instanță.

Scrisoarea nu preciza ce program de IA a fost utilizat pentru a ajuta la elaborarea documentului depus la instanță, nici care avocați au pregătit documentul și dacă s-au luat măsuri împotriva lor ca urmare a erorilor de IA.

Cazul a implicat reprezentarea de către S&C a lichidatorilor numiți de autoritățile juridice din Insulele Virgine Britanice, care sunt angajați în acțiuni împotriva Prince Group, care este deținută de omul de afaceri de origine chineză Chen Zhi.

Anul trecut, procurorii americani l-au acuzat pe Chen de fraudă electronică și spălare de bani, susținând că el a condus „operațiunile Prince Group de exploatare a muncii forțate în Cambodgia... care au furat miliarde de dolari de la victime din Statele Unite și din întreaga lume”.

Într-o declarație făcută anul trecut, Prince Group a negat că Chen ar fi comis vreo ilegalitate și a calificat acuzațiile drept nefondate.

Chen a fost arestat la începutul acestui an în Cambodgia și extrădat în China la cererea autorităților chineze.

Top Citite
Diana Buzoianu, ministra Mediului.
1
Ministrul Mediului: Reprezentanţii PSD se pregătesc să dea concursuri în unele...
Rumen Radev și Vladimir Putin
2
De ce noul lider al Bulgariei, „provincialul” Rumen Radev, s-ar putea, totuși, să nu...
orban
3
Ungaria: Viktor Orban a anunțat că renunţă la mandatul de parlamentar. Dar rămâne în...
Vladimir Lipaev, ambasadorul rus la București
4
Ce a spus ambasadorul Rusiei la București după ce două drone, din care una cu explozibil...
U.S. WASHINGTON, D.C. TRUMP SECURITY INCIDENT
5
Focuri de armă la dineul corespondenţilor de la Casa Albă. Donald şi Melania Trump au...
Te-ar putea interesa și:
Mathieu Kassovitz
Regizor francez celebru, despre actorii generați prin Inteligența Artificială: „Peste doi ani, nimănui nu-i va mai păsa”
Inteligență Artificială
Un studiu avertizează că utilizarea IA provoacă efectul „broaștei fierte” asupra creierului uman. „Efect cumulativ cu implicații grave”
IA
Cercetătorii au inventat o boală falsă. IA le-a spus oamenilor că este reală. Experimentul făcut apoi de Digi24.ro
claude anthropic
Agentul AI Claude al Anthropic poate folosi computerul utilizatorilor pentru a îndeplini sarcini automat
donald trump
Administrația Trump vrea o politică națională unică pentru Inteligența Artificială în SUA
Recomandările redacţiei
drone rusesti
Radu Miruță vrea un soft antidrone după evenimentele din aceste zile...
plenul parlamentului
Astăzi e ziua în care miniştrii PSD îşi prezintă bilanţul, după ce...
Sonde petroliere la apus
Sfârșitul petrolului? Șocul global se intensifică: 53 de națiuni se...
INSTANT_CONSULTARI_PNL_93_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Consultări la Cotroceni. Nicușor Dan a convocat partidele din...
Ultimele știri
Șeful diplomației iraniene a sosit în Rusia, unde urmează o întrevedere cu Putin. „Front unit în fața forțelor hegemonice mondiale”
Scandal în Forțele Aeriene Finlandeze: Cadeți piloți, sancționați pentru că au desenat forme de penis pe cer
Schimbări privind reînnoirea cărților de identitate. Certificatul de naștere nu va mai fi necesar la dosar, anunță Oana Gheorghiu
Citește mai multe
