Live TV

Hamas a acceptat o nouă propunere de armistiţiu în Gaza. Ce decizii va lua organizația islamistă conform înțelegerii

Data publicării:
luptatori hamas pe strada
Luptători Hamas în Fâșia Gaza. Foto: GettyImages
Din articol
Luptele continuă la fel de intens în Gaza Un conflict care trenează

Hamas a răspuns pozitiv la o nouă propunere de încetare a focului cu Israelul în Gaza, prezentată de mediatorii din Egipt şi din Qatar, a declarat luni, pentru BBC, un responsabil al mişcării islamiste palestiniene.

„Hamas a transmis răspunsul său mediatorilor şi a confirmat că mişcarea şi facţiunile palestiniene au acceptat noua propunere de încetare a focului fără a solicita modificări”, a declarat acesta sub condiţia anonimatului.

Textul prezentat Hamasului la Cairo, unde premierul din Qatar s-a întâlnit cu preşedintele Abdel Fattah al-Sissi, preia liniile generale ale unei propuneri americane anterioare. Această nouă propunere „se bazează pe cea a trimisului american Steve Witkoff, care prevede o armistiţiu de şaizeci de zile şi eliberarea prizonierilor israelieni în două etape”, potrivit unei surse palestiniene apropiate dosarului.

„Propunerea este un acord-cadru pentru lansarea negocierilor privind un armistiţiu permanent. Hamas va organiza consultări interne în cadrul conducerii sale” şi cu liderii altor grupuri aliate, a adăugat această sursă, care a dorit să rămână anonimă.

Potrivit unei surse din cadrul Jihadului Islamic, grup palestinian aliat al Hamas, acest plan prevede un armistiţiu de 60 de zile în schimbul eliberării a 10 ostatici israelieni şi restituirea unui număr de cadavre ale prizonierilor.

Potrivit sursei din cadrul Jihadului Islamic, „captivii rămaşi ar fi eliberaţi într-o a doua fază, urmând negocieri imediate pentru un acord mai amplu” care să pună capăt războiului, cu garanţii internaţionale. Acest lucru ar avea scopul de a „contracara planul ocupantului de a ocupa Gaza şi de a-i strămuta locuitorii”.

Luptele continuă la fel de intens în Gaza

Eforturile mediatorilor - Egipt, Qatar şi Statele Unite - au eşuat până în prezent în a ajunge la un armistiţiu durabil în războiul care devastează de 22 de luni Fâşia Gaza. Luni, încă 19 palestinieni au fost ucişi în atacuri şi tiruri israeliene.

Niciun responsabil israelian nu a comentat discuţiile în curs din Egipt, unde s-a deplasat premierul qatariot, Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani.

Această reluare a eforturilor diplomatice survine în momentul în care armata israeliană se pregăteşte să cucerească oraşul Gaza şi taberele de refugiaţi din vecinătate, care, până acum, au scăpat controlului său, în conformitate cu un nou plan israelian adoptat cu scopul declarat de a distruge Hamas şi de a elibera toţi ostaticii.

Anunţul creşte presiunea asupra premierului israelian, Benjamin Netanyahu, atât din partea opiniei publice, care se teme pentru soarta celor 49 de ostatici încă reţinuţi în Gaza - dintre care 27 sunt morţi, potrivit armatei - cât şi din partea comunităţii internaţionale, unde se înmulţesc apelurile pentru a pune capăt suferinţelor locuitorilor din Gaza.

Zeci de mii de israelieni au manifestat duminică la Tel Aviv pentru a cere încetarea războiului şi întoarcerea ostaticilor, răpiţi pe 7 octombrie 2023 în timpul atacului fără precedent al Hamas în Israel, care a declanşat războiul din Gaza.

Săptămâna trecută, Benjamin Netanyahu a avertizat că Israelul nu va accepta decât un acord „în care toţi ostaticii vor fi eliberaţi o dată şi în condiţiile israeliene pentru a pune capăt războiului” din Gaza, teritoriu ameninţat de o „foamete generalizată”, potrivit ONU.

Un conflict care trenează

251 de persoane au fost luate ostatice în timpul atacului din 7 octombrie 2023, care a provocat moartea a 1.219 persoane, în majoritate civili, de partea israeliană. Ofensiva israeliană de represalii din Gaza a provocat 61.944 de morţi, majoritatea civili, potrivit datelor Ministerului Sănătăţii din Hamas, considerate fiabile de către ONU.

Aceasta a provocat, de asemenea, o catastrofă umanitară. De la începutul războiului, Israelul asediază în Gaza 2,4 milioane de palestinieni, pe care i-a supus la începutul lunii martie unui blocaj umanitar total, uşurat apoi în mai şi din nou la sfârşitul lunii iulie, în faţa criticilor internaţionale.

Ministrul egiptean de Externe, Badr Abdelatty, a declarat luni la frontiera dintre Gaza şi Egipt că ţara sa este gata „să contribuie la orice forţă internaţională care ar putea fi desfăşurată în Gaza”, cu condiţia ca aceasta să se bazeze pe „o rezoluţie a Consiliului de Securitate, un mandat clar şi să se înscrie într-o perspectivă politică”. El s-a arătat alarmat de situaţia umanitară „de pe teren, care depăşeşte orice imaginaţie”.

Amnesty International a acuzat Israelul că duce în Gaza o „campanie deliberată de înfometare”, cu intenţia de a „distruge sistematic sănătatea, bunăstarea şi structura socială a vieţii palestiniene”.

Israelul a respins în repetate rânduri acuzaţiile de înfometare deliberată şi afirmă că depune eforturi pentru a permite intrarea mai multor alimente.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
fulger in furtuna
1
Cod portocaliu de furtuni puternice. Care sunt zonele vizate de avertizarea ANM
Geoffrey Hinton
2
„Nașul AI” a dezvăluit singura soluție pentru ca omenirea să poată supraviețui...
profimedia-1011858694
3
Însoțitorii lui Zelenski: lista liderilor europeni care vor merge la Casa Albă cu...
Oana Toiu, Proposed Minister of Foreign Affairs, Heard in Parliament, Bucharest, Romania - 23 Jun 2025
4
Ce salarii oferă Ministerul de Externe pentru cele 180 de posturi scoase la concurs. Oana...
Donald Trump. Foto: Profimedia
5
Trump spune că Zelenski poate încheia războiul „aproape imediat” dacă renunță la Crimeea...
”Pare ireal, dar e adevărat”! Înainte de ”nunta secolului”, au semnat contractul: primește o avere, pe viață, în cazul despărțirii
Digi Sport
”Pare ireal, dar e adevărat”! Înainte de ”nunta secolului”, au semnat contractul: primește o avere, pe viață, în cazul despărțirii
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
profimedia-1030135247
Discuții SUA - Ucraina - UE la Washington. Donald Trump: Nu e nevoie...
sedinta guvern bolojan
Salarii și posturi reduse la ASF, ANRE și ANCOM. Șefii instituțiilor...
bancnote de 100 de lei
Noi modificări la proiectul legat de Pilonul II de pensii. Cum arată...
profimedia-1029621150
Trump, nou mesaj înaintea întâlnirii cu Zelenski: „Știu exact ce fac...
Ultimele știri
Mărturia mamei unui băiat rănit într-un accident când circula cu o trotinetă electrică: E un risc foarte mare. Era să-l pierd
Scandal și amenințări cu arma într-un complex rezidențial din București. Mascații și polițiștii au intervenit de urgență
Anunțul lui Donald Trump despre întâlnirea trilaterală cu Zelenski şi Putin. Când ar putea avea loc
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Trump, Putin begin talks at Alaska summit
Witkoff anunță că Trump și Putin au convenit asupra unor „garanții de securitate solide” pentru Ucraina
fasia gaza
Hamas respinge planul Israelului de relocare a locuitorilor din Gaza: „Un nou val de genocid și strămutare”
profimedia-1029930909
Proteste în Israel: manifestanții cer un acord pentru eliberarea ostaticilor de către Hamas
oameni în fâșia gaza
Benjamin Netanyahu caută țări pentru relocarea palestinienilor din Fâșia Gaza. Reuters: au loc negocieri cu Sudanul de Sud
putin trump summit alaska 55
Summitul din Alaska s-a terminat. Trump: „Mulțumesc mult, Vladimir. Ne revedem curând”. Putin: „Data viitoare, la Moscova”
Partenerii noștri
Pe Roz
O mireasă a fost umilită de sora viitorului soț la proba rochiei. Ce decizie radicală a luat mirele: „Am...
Cancan
Cauza morții Ralucăi Pânzaru, tânăra de 28 de ani găsită fără suflare într-un apartament din Iași. NU s-a...
Fanatik.ro
Cum a reacționat Gigi Becali când a aflat că Aberdeen – FCSB se va transmite pe Voyo. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
Cât costă să te muți în palatul lui Dinu Patriciu. Ofertă specială: un milion de euro reducere. Proprietatea...
Adevărul
Problema descoperită de un proprietar la Tesla sa de 100.000 de dolari: „Se bazează prea mult pe lipici”
Playtech
Obligațiile proprietarilor față de asociația de bloc. Ce se întâmplă dacă nu le respecți
Digi FM
Cornel Dinu, măcinat de depresie: "Îmi aştept sfârşitul. Am peste un an și jumătate de când n-am mai ieșit...
Digi Sport
Lovitură de proporții: vor să-i achite clauza de reziliere lui Edi Iordănescu! Salariu uriaș pentru antrenor
Pro FM
Reacția virală a lui Hailey Bieber când îl vede pe Justin la bustul gol: „Ăsta e tatăl lui Jack”
Film Now
Russell Crowe rupe tăcerea la 20 de ani de la incidentul din New York în urma căruia a fost arestat pentru...
Adevarul
Psihologul Adina Petre, confesiune cutremurătoare: „Nu putea să-și asume că trăia cu o grasă”
Newsweek
De ce Putin nu s-a dus deloc la toaletă în Alaska? Gărzile de corp au umbat cu pungi după el
Digi FM
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri despre relația cu Felix: "Stăpâneam arta de a nu da doi bani pe ce cred...
Digi World
Legătura dintre Covid-19 şi bolile respiratorii. Cum ajută vaccinarea. Noi observații ale cercetătorilor
Digi Animal World
„Paznicii rațelor” fac senzație în Thirsk. Ritualul lor de seară a devenit viral pe internet
Film Now
Jennifer Aniston spune că distribuția Friends îl plângea pe Matthew Perry încă dinainte de moartea lui: "Mă...
UTV
Alina Eremia s-a căsătorit cu Edy Barbu. Nuntă de poveste la Palatul Snagov - Vezi imaginile