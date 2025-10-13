Live TV

Video Hamas a trimis luptători înarmați și forțe de poliție în mai multe zone din Gaza: sunt vizați „colaboratorii și trădătorii”

Data publicării:
Hostages-prisoners swap deal between Hamas and Israel
Un militant palestinian Hamas stă de pază în timp ce oamenii se adună pentru a urmări vehiculele Crucii Roșii care transportă ostatici, reținuți în Gaza de la atacul mortal din 7 octombrie 2023, după predarea lor ca parte a unui acord de încetare a focului și schimb de ostatici-prizonieri între Hamas și Israel, în centrul Fâșiei Gaza, 13 octombrie 2025. Foto: Reuters

Hamas a început să desfășoare luptători înarmați și polițiști în diferite părți ale Gazei, într-o aparentă încercare de a-și reafirma autoritatea în teritoriul palestinian devastat, după acordul de încetare a focului încheiat cu Israelul săptămâna trecută, scrie The Guardian.

Imaginile din regiune au arătat zeci de luptători Hamas la un spital din sudul Gazei în timpul eliberării ostaticilor israelieni luni dimineață și au existat rapoarte despre împușcături și execuții în alte părți ale teritoriului. Canalele Telegram asociate cu Hamas au declarat că „colaboratorii și trădătorii” au fost vizați, o referire la miliția susținută de Israel în teritoriu, în timp ce luptătorii Hamas s-au angajat, de asemenea, în ciocniri sângeroase cu o familie locală puternică din orașul Gaza în weekend.

Este puțin probabil ca violențele să amenințe imediat actualul acord de încetare a focului cu Israelul, dar ele ridică îngrijorări semnificative cu privire la dezarmarea Hamas, o prevedere cheie, deși prost definită, a acordului, și la provocările cu care se va confrunta noua forță de stabilizare a trupelor regionale care urmează să fie desfășurată în Gaza.

Întrebat de un jurnalist, la bordul Air Force One, despre relatările potrivit cărora Hamas acționa împotriva rivalilor pentru a recâștiga controlul în anumite părți din Gaza, președintele SUA, Donald Trump, a sugerat că organizația islamistă militantă acționa în limitele acordului de încetare a focului.

„Ei vor să pună capăt problemelor și au fost deschiși în privința asta, iar noi le-am dat aprobarea pentru o perioadă de timp ... Aproape 2 milioane de oameni se întorc în clădiri care au fost demolate, iar multe lucruri rele se pot întâmpla. Așadar, vrem să fie – vrem să fie în siguranță. Cred că va fi bine. Cine poate ști cu siguranță?”, a spus Trump.

Luni, primii pași ai primei faze a noului acord au fost finalizați odată cu eliberarea de către Hamas și transferul către Israel a 20 de ostatici în viață. În același timp, autoritățile israeliene au început să elibereze aproximativ 2.000 de prizonieri, dintre care 250 ispășeau pedepse lungi.

Sute de camioane cu ajutoare și mărfuri comerciale au intrat în Gaza de duminică, provocând o scădere a prețurilor pe piețe. În august, în unele părți ale teritoriului a fost declarată foamete, iar agențiile de ajutor umanitar spun că este nevoie urgentă de cantități mult mai mari de provizii.

Jefuirea de către bande organizate sau comunități disperate a făcut distribuirea ajutorului în Gaza extrem de dificilă pentru marile organizații umanitare, care au fost, de asemenea, împiedicate de restricțiile israeliene și de operațiunile de luptă în curs.

Forțele de Apărare Israeliene s-au retras deja în noi poziții și controlează în prezent puțin peste jumătate din Gaza.

O mare parte a teritoriului este în ruine, populația fiind acum concentrată de-a lungul zonei de coastă al-Mawasi, orașele grav afectate din centru și orașul Gaza. Hamas a exercitat un control semnificativ asupra acestor trei zone, chiar dacă grupul a menținut un profil discret, au declarat luna trecută oficiali militari israelieni și lucrători umanitari de rang înalt.

Însă grupul militant a suferit pierderi semnificative în timpul conflictului de doi ani cu Israelul, majoritatea comandanților militari de rang înalt sau mediu și mii de luptători de rang inferior fiind uciși. Ofițerii de poliție au fost vizați de Israel, iar închisorile au fost distruse, împreună cu multe alte infrastructuri. Ordinea publică s-a prăbușit în mare parte din Gaza, iar familiile, clanurile, bandele, jefuitorii și milițiile înarmate au devenit din ce în ce mai puternice.

La sfârșitul săptămânii, Hossam al-Astal, liderul unei noi miliții aliniate cu Israelul, s-a arătat provocator.

„Către toți șobolanii din Hamas, tunelurile voastre sunt distruse, drepturile voastre nu mai există. Pocăiți-vă înainte să fie prea târziu – de astăzi încolo, Hamas nu mai există”, a scris el într-o postare pe rețelele de socializare.

Al-Astal nu a dorit să discute când a fost contactat luni.

De asemenea, vulnerabil este și Yasser Abu Shabab, liderul așa-numitelor Forțe Populare, o miliție susținută de Israel cu sediul în sudul Gazei. Există rapoarte neconfirmate despre bătăi și împușcături ale membrilor facțiunii sale.

Un oficial de securitate al Hamas a declarat că Abu Shabab este căutat, adăugând că unul dintre asistenții liderului fugar a fost „lichidat” în ultimele zile.

„Campania de securitate continuă și se intensifică până când această problemă va fi complet rezolvată, iar niciunei părți nu i se va permite să încalce legea”, a spus el.

Într-o declarație, Ministerul de Interne din Gaza, controlat de Hamas de când grupul a preluat puterea în 2007, a afirmat că depune eforturi pentru a restabili „securitatea și stabilitatea” în teritoriu, dar că „poarta pocăinței și amnistiei generale” este deschisă pentru toți cei care s-au alăturat „bandelor”, dar nu au fost implicați în niciun omor.

„Toate persoanele implicate trebuie să se predea serviciilor de securitate în termen de o săptămână pentru a-și regla statutul juridic și de securitate și pentru a-și închide definitiv dosarele”, a declarat ministerul.

Doar unul dintre luptătorii care au escortat luni ostaticii către vehiculele Crucii Roșii părea să poarte însemnele Hamas: o insignă pe umăr arăta că era membru al unei unități de elită a aripii militare a Hamas, brigăzile Izz al-Din al-Qassam.

Steagurile și banderolele Hamas erau absente, un contrast marcant față de predarea elaborată a ostaticilor de la începutul acestui an, pe care Israelul a invocat-o ca justificare pentru decizia sa de a încălca armistițiul de scurtă durată.

Editor : B.E.

Rezervă neutilizată la România - Austria, Florin Tănase a rupt tăcerea: ”Nu e posibil așa ceva”
