Hamas susține că are nevoie de echipament special pentru recuperarea trupurilor ostaticilor. Israel amenință cu reluarea luptelor

Data publicării:
Hamas hands over bodies of hostages held in Gaza to Red Cross
Brigăzile Izz al-Din al-Qassam au anunțat că și-au „îndeplinit angajamentele”. Sursa foto: REUTERS
Din articol
„Un teritoriu pulverizat”

Hamas a anunțat că a predat Israelului toate trupurile ostaticilor israelieni pe care le-a putut recupera, însă a precizat că pentru restul are nevoie de echipamente speciale de intervenție, necesare pentru a-i extrage din ruinele Fâșiei Gaza, potrivit The Guardian.

Miercuri seară, Hamas a predat încă două trupuri neînsuflețite, ridicând la nouă numărul total al ostaticilor decedați returnați. Israelul a precizat că un al zecelea corp primit anterior nu aparține unui fost ostatic.

Între timp, autoritățile israeliene au amânat redeschiderea punctului de trecere Rafah dintre Gaza și Egipt, considerat vital de organizațiile umanitare, precizând că acesta va fi deschis „la o etapă ulterioară”. Reprezentanții COGAT, organismul Ministerului israelian al Apărării responsabil cu afacerile civile în teritoriile palestiniene, au subliniat că ajutorul umanitar nu va fi direcționat prin Rafah, ci prin alte puncte de frontieră.

Potrivit acordului de încetare a focului negociat cu sprijinul președintelui american Donald Trump, Hamas a eliberat până acum 20 de ostatici în viață, în schimbul a aproape 2.000 de prizonieri palestinieni din închisorile israeliene. Printre aceștia se află circa 1.700 de palestinieni reținuți în Gaza fără acuzații oficiale.

Într-o declarație citată de CNN, Trump a avertizat că Israelul ar putea relua operațiunile militare „imediat” dacă Hamas nu își respectă partea din acord: „Israel va reveni pe acele străzi de îndată ce voi spune cuvântul. Dacă ar putea intra și să-i lovească cum trebuie, ar face-o”, a spus Trump.

Brigăzile Izz al-Din al-Qassam, aripa armată a Hamas, au anunțat pe rețelele sociale că și-au „îndeplinit angajamentele” prin predarea tuturor ostaticilor în viață și a trupurilor la care au avut acces: „Pentru cele rămase este nevoie de eforturi ample și de echipamente speciale pentru localizare și recuperare”, se arată în comunicat.

Acordul prevede și returnarea a 360 de trupuri ale palestinienilor. Potrivit medicilor palestinieni, multe dintre cele 90 de corpuri returnate până acum de autoritățile israeliene prezintă semne de execuție și tortură, inclusiv urme de gloanțe în cap, mâini legate și ochi acoperiți.

„Aproape toți aveau ochii acoperiți și mâinile legate, iar rănile arătau că au fost executați prin împușcare între ochi”, a declarat dr. Ahmed al-Farra, șeful secției de pediatrie de la spitalul Nasser din Khan Younis.

„Un teritoriu pulverizat”

Disputa privind returnarea corpurilor rămâne un punct sensibil al acordului de încetare a focului, în condițiile în care Israel cere Hamasului să predea toate rămășițele ostaticilor înainte de a continua implementarea următoarelor etape.

Oficiali americani au recunoscut că procesul de recuperare este dificil, descriind Gaza drept „un teritoriu pulverizat”. În paralel, Turcia, unul dintre principalii mediatori, a inițiat discuții pentru trimiterea de specialiști în recuperarea cadavrelor în Gaza.

Joi, armata israeliană a confirmat identificarea trupurilor lui Inbar Hayman, o artistă de graffiti de 27 de ani din Haifa, și al lui Mohammad al-Atrash, un ofițer de 39 de ani de origine beduină, ambii uciși la începutul conflictului.

Între timp, ministrul israelian al securității naționale, Itamar Ben-Gvir, a criticat acordul de încetare a focului și livrarea ajutoarelor umanitare, descriindu-le drept „o rușine”, acuzând Hamas că „minte” în privința predării tuturor ostaticilor.

Organizațiile umanitare și ONU cer Israelului să deschidă mai multe puncte de trecere pentru a permite intrarea a „mii de camioane” cu ajutoare în fiecare zi. Israelul insistă însă că următoarea fază a armistițiului trebuie să includă dezarmarea Hamas și cedarea controlului asupra Fâșiei Gaza, condiții pe care gruparea le respinge.

Editor : M.I.

