Hamas va returna astăzi cadavrele a încă patru ostatici, după ce Israelul a amenințat că va reduce livrările de alimente în Gaza

Hamas a informat mediatorii că intenționează să transfere cadavrele a patru ostatici israelieni decedați în Israel marți, la ora locală 22:00 (n.r. 22.00 a României), a declarat pentru The Guardian un oficial implicat în operațiune.

Cu puțin timp înainte de acest anunț, Israelul a informat ONU că va reduce la jumătate livrările de ajutoare către Gaza, pe fondul tensiunilor legate de încetarea focului și returnarea cadavrelor ostaticilor. Mai exact, va permite accesul în Gaza a doar 300 de camioane cu ajutoare - jumătate din numărul convenit - începând de miercuri, relatează Reuters, citând o notă diplomatică văzută de agenție și confirmată de ONU.

Coordonatorul activităților guvernamentale în teritorii (COGAT), organismul militar israelian care supraveghează fluxurile de ajutor, a declarat că restricțiile au fost impuse deoarece „Hamas a încălcat acordul privind eliberarea cadavrelor ostaticilor”. Nu va fi permisă livrarea de combustibil sau gaz, cu excepția „nevoilor specifice de infrastructură umanitară”, se adaugă în notă.

Associated Press a raportat că fragilul armistițiu dintre Israel și Hamas era pus la încercare pe fondul tensiunilor crescânde legate de întârzierea returnării cadavrelor ostaticilor. Israelul a acuzat Hamas că a încălcat termenii armistițiului prin întârzierea predării a 24 de captivi decedați; patru cadavre au fost transferate în Israel luni.

Trei surse AP au declarat că informația privind reducerea ajutorului a fost transmisă oficialilor americani și agențiilor internaționale. Guvernul israelian nu a făcut niciun comentariu. Între timp, punctul de trecere a frontierei Rafah dintre Gaza și Egipt va rămâne închis până miercuri, au declarat marți trei oficiali israelieni.

Acordul de încetare a focului între Israel și Hamas, care pune capăt unui conflict armat de doi ani în Gaza, reprezintă o oportunitate pentru o redresare economică durabilă în regiune, a declarat marți economistul-șef adjunct al Fondului Monetar Internațional.

Petya Koeva-Brooks a afirmat că FMI este pregătit să coopereze cu comunitatea internațională pentru redresarea economiei din Gaza și a economiilor regionale care au fost profund afectate de conflict, inclusiv Egiptul și Iordania.

Editor : C.A.