Hamas vrea să dețină în continuare controlul în Gaza, susține un oficial de rang înalt. Israelul: „Nu mai au timp”

Hamas are de gând să păstreze controlul asupra securității în Gaza pe o perioadă interimară, a declarat pentru Reuters un oficial de rang înalt al grupării, adăugând că nu poate promite că Hamas va depune armele – poziții care reflectă dificultățile cu care se confruntă planurile SUA de a pune capăt războiului.

Mohammed Nazzal, membru al biroului politic al Hamas, a declarat că gruparea este pregătită pentru un armistițiu de până la cinci ani pentru a reconstrui Gaza, cu garanții pentru ceea ce se va întâmpla după aceea, în funcție de perspectivele și speranțele oferite palestinienilor pentru crearea unui stat.

Într-un interviu din Doha acordat agenției citate, unde politicienii Hamas trăiesc de mult timp, Nazzal a apărat represiunea grupării în Gaza, unde luni au avut loc execuții publice. El a spus că în timpul războiului se iau mereu „măsuri excepționale” și că cei executați erau criminali.

Deși Hamas și-a exprimat aceste opinii și în trecut, momentul ales de Nazzal pentru a face aceste declarații arată obstacolele majore care stau în calea eforturilor de a pune capăt definitiv războiului din Gaza, la puțin timp după ce s-a convenit asupra primei faze a încetării focului.

Acestea indică diferențe mari între pozițiile Hamas și planul președintelui american Donald Trump pentru Gaza, înaintea negocierilor care ar trebui să abordeze problema armelor Hamas și modul în care este guvernată Gaza.

Reacția Israelului la declarațiile lui Nazzal

Solicitat să facă comentarii cu privire la declarațiile lui Nazzal, biroul prim-ministrului israelian a afirmat că Israelul este angajat în acordul de încetare a focului și continuă să respecte și să îndeplinească partea sa din plan.

„Hamas ar trebui să elibereze toți ostaticii în etapa 1. Nu a făcut acest lucru. Hamas știe unde se află trupurile ostaticiilor noștri. Hamas trebuie să fie dezarmat în conformitate cu acest acord. Fără „dacă” și „dar”. Nu au făcut acest lucru. Hamas trebuie să respecte planul în 20 de puncte. Nu mai au timp”, se arată într-o declarație transmisă agenției citate.

Planul lui Trump din 29 septembrie prevedea ca Hamas să elibereze imediat toți ostaticii înainte de a se angaja să se dezarmeze și să cedeze guvernarea Gazei unui comitet tehnocratic supravegheat de un organism internațional de tranziție.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a susținut planul, afirmând că acesta ar desființa capacitățile militare ale Hamas, ar pune capăt dominației sale politice și ar garanta că Gaza nu va mai reprezenta niciodată o amenințare pentru Israel.

Militanții conduși de Hamas au ucis 1.200 de oameni și au răpit alți 251 în timpul atacurilor din 7 octombrie asupra Israelului, care au declanșat războiul, potrivit datelor israeliene. Reacția militară a Israelului a ucis aproape 68.000 de oameni în Gaza, potrivit autorităților locale.

Gruparea islamistă palestiniană se află sub o presiune intensă pentru a se dezarma și a renunța la controlul asupra Gazei, altfel riscând reluarea conflictului.

Nazzal, despre depunerea armelor

Întrebat dacă Hamas va renunța la arme, Nazzal a declarat miercuri: „Nu pot răspunde cu da sau nu. Sincer, depinde de natura proiectului. Ce înseamnă proiectul de dezarmare despre care vorbiți? Cui vor fi predate armele?”.

El a adăugat că problemele care vor fi discutate în următoarea fază a negocierilor, inclusiv armele, nu privesc doar Hamas, ci și alte grupuri armate palestiniene, și vor necesita ca palestinienii să ajungă la o poziție mai largă.

Solicitată să răspundă la declarațiile lui Nazzal, Casa Albă a îndrumat agenția Reuters către comentariile făcute joi de Trump.

„Avem un angajament din partea lor și presupun că îl vor onora”, a spus Trump, menționând că Hamas a returnat mai multe cadavre, fără însă a da detalii cu privire la dezarmare sau la prezența provizorie a grupării pe teren.

Nazzal a mai spus că gruparea nu are niciun interes să păstreze cadavrele rămase ale ostaticilor decedați în atacurile din 7 octombrie 2023.

Hamas a predat cel puțin nouă dintre cele 28 de cadavre. Aceasta a întâmpinat probleme tehnice în recuperarea altora, a spus el, adăugând că Turcia sau SUA vor ajuta la căutare, dacă va fi necesar.

Un înalt oficial turc a declarat în urmă cu o săptămână că Turcia va participa la o forță comună împreună cu Israelul, SUA, Qatar și Egipt pentru a localiza cadavrele.

Conform lui Nazzal, negocierile din faza a doua vor începe în curând.

Marți, președintele american a declarat că a transmis Hamasului că trebuie să se dezarmeze sau va fi forțat să o facă. Trump a sugerat, de asemenea, că gruparea islamistă a primit aprobarea temporară pentru operațiuni de securitate internă în Gaza și a aprobat uciderea membrilor bandelor de către Hamas.

„O fază de tranziție”

Referindu-se la declarațiile lui Trump, Nazzal a spus că există o înțelegere cu privire la prezența Hamas pe teren, fără a specifica între cine, indicând că este necesară protejarea camioanelor cu ajutoare de hoți și bande armate.

„Aceasta este o fază de tranziție. Din punct de vedere civil, va exista o administrație tehnocratică, așa cum am spus. Pe teren, Hamas va fi prezent”, a spus el. După faza de tranziție, ar trebui să aibă loc alegeri, a spus el.

Nazzal a afirmat că mediatorii nu au discutat cu grupul despre o forță internațională de stabilizare pentru Gaza, propusă în planul de încetare a focului al lui Trump.

Carta fondatoare a Hamas prevedea distrugerea Israelului, deși liderii gupării au propus uneori o înțelegere pe termen lung cu Ierusalimul în schimbul unui stat palestinian viabil pe întreg teritoriul palestinian ocupat de Israel în războiul din 1967. Israelul consideră această poziție ca fiind o stratagemă.

Nazzal a precizat că Hamas a propus o încetare a focului pe termen lung în cadrul întâlnirilor cu oficialii americani și că dorește un armistițiu de cel puțin trei până la cinci ani pentru a reconstrui Fâșia Gaza. „Scopul nu este acela de a ne pregăti pentru un război viitor”.

Dincolo de această perioadă, garanțiile pentru viitor ar necesita ca statele să „oferă perspective și speranță poporului palestinian”, a afirmat el.

„Poporul palestinian dorește un stat palestinian independent”, a adăugat el.

