Live TV

Hantavirus: nava de croazieră MV Hondius ajunge azi în Țările de Jos, cu 27 de persoane la bord

Data publicării:
vasul de croazieră MV Hondius
Foto: Profimedia Images
Din articol
27 de persoane încă la bord

Nava de croazieră MV Hondius, afectată de un focar de hantavirus, urmează să-şi încheie călătoria luni în portul olandez Rotterdam, OMS considerând că riscul sanitar este „scăzut”. Nava, care urmează să acosteze între orele 11:00 şi 13:00 (ora României), cu restul echipajului, a stârnit îngrijorare la nivel mondial la începutul lunii mai, odată cu anunţarea apariţiei acestui focar la bordul său, relatează AFP.

Acest episod de hantavirus, un virus rar pentru care nu există nici vaccin, nici tratament specific, a provocat trei decese şi a obligat autorităţile din aproximativ douăzeci de ţări să plaseze cazurile suspecte şi persoanele care au intrat în contact cu acestea sub supraveghere sau în carantină, notează News.ro.

Chiar dacă, potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), transmiterea la om necesită un contact foarte strâns. „Riscul pentru sănătatea publică a fost reevaluat în lumina celor mai recente informaţii disponibile, iar riscul global rămâne scăzut”, a reafirmat OMS într-un buletin de evaluare publicat duminică seara.

Virusul are însă o perioadă de incubaţie de câteva săptămâni, ceea ce înseamnă că ar putea apărea şi alte cazuri printre ocupanţii navei în viitor, potrivit OMS. Până în prezent, virusul a fost confirmat la şapte pacienţi, cu un alt caz probabil, potrivit unui bilanţ al AFP stabilit pe baza surselor oficiale după confirmarea unui nou caz în Canada duminică seara.

27 de persoane încă la bord

Peste 120 de pasageri au debarcat deja în Insulele Canare la 10 mai, fiind apoi repatriaţi în ţările lor de origine sau evacuaţi către Ţările de Jos, ţara sub pavilionul căreia navighează nava Hondius. Cei 27 de oameni rămaşi la bord, dintre care 25 de membri ai echipajului şi doi membri ai personalului medical, urmează să debarce direct la Rotterdam. Este vorba de 17 cetăţeni filipinezi, patru olandezi, patru ucraineni, un rus şi un polonez, care vor fi plasaţi în carantină în port sau se vor izola la domiciliu. Toţi sunt asimptomatici în acest moment, potrivit companiei de croaziere Oceanwide Expeditions.

Cadavrul unei femei de origine germană, decedată în timpul călătoriei, se află, de asemenea, încă pe navă. „Deşi pot apărea şi alte cazuri în rândul pasagerilor şi membrilor echipajului expuşi înainte de instituirea măsurilor de izolare, riscul de transmitere ulterioară ar trebui să fie redus după debarcare şi punerea în aplicare a măsurilor de control”, a declarat OMS.

O femeie din Franţa, în vârstă de 65 de ani, care a prezentat simptome în timpul zborului de repatriere, a fost internată în stare critică la Paris, fiind confirmată infectarea sa cu hantavirus. Alte două persoane, de naţionalitate olandeză şi britanică, au fost evacuate de urgenţă în Ţările de Jos pentru a fi spitalizate. Acestea se află într-o stare stabilă, a doua persoană putând să se întoarcă acasă pentru a se izola, potrivit autorităţilor olandeze.

Citește și:

Un nou caz de hantavirus după focarul de pe nava de croazieră: un canadian, testat pozitiv

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
oameni cu umbrela
1
Vremea se va răci și mai mult în următoarele zile. Meteorologii anunță când vom avea din...
Vladimir Putin face cu ochiul
2
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere pe Putin și ce poate face...
N18 PISLARU IN FATA TA-SINCRON 250625_00356
3
Dragoș Pîslaru: „PSD a pregătit împreună cu Banca Mondială principiile reformei...
Austria Eurovision Song Contest
4
Cum a reușit Israelul să obțină al doilea loc la Eurovision 2026, în ciuda boicotului
submarin nuclear construit în Coreea de Nord / Kim Jong Un și Vladimir Putin / nava rusească cargo Ursa Major
5
Noi dezvăluiri despre nava rusească scufundată în largul Spaniei în 2024: ar fi...
Cristi Chivu i-a lăsat fără cuvinte pe italieni, după festivitatea de premiere: ”M-au tras și m-au împins. Eu nu am vrut”
Digi Sport
Cristi Chivu i-a lăsat fără cuvinte pe italieni, după festivitatea de premiere: ”M-au tras și m-au împins. Eu nu am vrut”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
hantavirus
Un nou caz de hantavirus după focarul de pe nava de croazieră: un canadian, testat pozitiv
APTOPIX Spain Hantavirus Ship
Hantavirus, COVID, norovirus: de ce navele de croazieră sunt atât de predispuse la focare de boală
Ce este hantavirusul. Foto Getty Images
Suspiciune de hantavirus la Arad. Autorităţile au declanşat o anchetă epidemiologică. Ce spun medicii despre tulpina virusului
hantavirus MV hondius vas croaziera
Pasagerii australieni de pe vasul de croazieră afectat de hantavirus, aduși acasă și plasați în carantină
olanda
Atenționare de călătorie pentru românii care merg în Olanda: Cum se fac verificările după prelungirea controalelor la frontieră
Recomandările redacţiei
oameni pe o terasă lângă apă în Stockholm
„Este mai atractiv aici decât în America”: Cum s-a transformat Suedia...
nicusor dan face declaratii
Nicușor Dan are consultări astăzi, la Cotroceni, cu partidele pentru...
Viaceslav Kovalski cu pușca sa cu lunetă / un lunetist în Ucraina
A apus era lunetiștilor? Dronele au ajuns să îi înlocuiască până și...
dan dungaciu
AUR condiționează sprijinul pentru un nou Executiv. Dungaciu: Nu ne...
Ultimele știri
Raport Amnesty International privind pedeapsa cu moartea în 2025: număr record de execuții la nivel mondial. Țara de pe primul loc
Două avioane de vânătoare s-au ciocnit în zbor la un show aviatic în statul american Idaho
Ultimul „titan” al Asiei de Sud-Est, descoperit în Thailanda. Dinozaurul de 28 de tone ar fi fost cel mai mare din regiune
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce se schimbă pentru zodia ta după ce Marte intră în Taur, pe 18 mai. Berbecii atrag ceea ce merită, Racii...
Cancan
Cresc pensiile românilor cu 600 lei, de la 1 ianuarie 2027. Cine beneficiază de această mărire și care este...
Fanatik.ro
Cu ce se ocupă soția lui Cristiano Bergodi, în Italia. Puțini știu ce meserie are Marina
editiadedimineata.ro
Utilizarea excesivă a rețelelor sociale îi face pe adolescenți mai nefericiți
Fanatik.ro
Neluțu Varga vorbește în premieră despre mineritul după aur din Africa. Detaliile și sumele care îți taie...
Adevărul
Povestea piesei „Bangaranga”, compusă de un constănțean, care a adus trofeul Eurovision în Bulgaria
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Ce ar fi descoperit Brigitte în telefonul lui Emmanuel Macron înainte de momentul viral din avion: "Te găsesc...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Manchester City a bătut palma cu înlocuitorul lui Pep Guardiola!
Pro FM
Ce i s-a întâmplat lui Mihai Trăistariu imediat după ce a cântat în finala Eurovision, acum 20 de ani: "Mama...
Film Now
Secretul strălucirii lui Michelle Pfeiffer la aproape 70 de ani. Cum își menține lookul tineresc. „Mereu...
Adevarul
Politologul Cristian Pîrvulescu explică miza consultărilor de la Cotroceni și scenariul anticipatelor...
Newsweek
VIDEO Salariile și pensiile, în pericol. Criza politică duce România spre &quot;junk&quot;
Digi FM
Cine e personajul în alb care a apărut cu Alexandra Căpitănescu pe scena Eurovision 2026. Povestea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 lucruri pe care un cardiolog le face zilnic pentru a reduce principala cauză de infarct: "Schimbări mici...
Digi Animal World
Descoperirea șocantă făcută de un bărbat în propriul dormitor. Ce se ascundea în perna sa: „Așa ceva nu am...
Film Now
Sharon Stone a uimit asistența la Jimmy Kimmel după o absență de 10 ani. Cum arată actrița din „Basic...
UTV
Marilu Dobrescu și Nicole Cherry sunt acuzate că ar fi fost plătite să promoveze Malta la Eurovision. „Sunt...