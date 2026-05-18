Hantavirus: nava de croazieră MV Hondius ajunge azi în Țările de Jos, cu 27 de persoane la bord

Nava de croazieră MV Hondius, afectată de un focar de hantavirus, urmează să-şi încheie călătoria luni în portul olandez Rotterdam, OMS considerând că riscul sanitar este „scăzut”. Nava, care urmează să acosteze între orele 11:00 şi 13:00 (ora României), cu restul echipajului, a stârnit îngrijorare la nivel mondial la începutul lunii mai, odată cu anunţarea apariţiei acestui focar la bordul său, relatează AFP.

Acest episod de hantavirus, un virus rar pentru care nu există nici vaccin, nici tratament specific, a provocat trei decese şi a obligat autorităţile din aproximativ douăzeci de ţări să plaseze cazurile suspecte şi persoanele care au intrat în contact cu acestea sub supraveghere sau în carantină, notează News.ro.

Chiar dacă, potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), transmiterea la om necesită un contact foarte strâns. „Riscul pentru sănătatea publică a fost reevaluat în lumina celor mai recente informaţii disponibile, iar riscul global rămâne scăzut”, a reafirmat OMS într-un buletin de evaluare publicat duminică seara.

Virusul are însă o perioadă de incubaţie de câteva săptămâni, ceea ce înseamnă că ar putea apărea şi alte cazuri printre ocupanţii navei în viitor, potrivit OMS. Până în prezent, virusul a fost confirmat la şapte pacienţi, cu un alt caz probabil, potrivit unui bilanţ al AFP stabilit pe baza surselor oficiale după confirmarea unui nou caz în Canada duminică seara.

27 de persoane încă la bord

Peste 120 de pasageri au debarcat deja în Insulele Canare la 10 mai, fiind apoi repatriaţi în ţările lor de origine sau evacuaţi către Ţările de Jos, ţara sub pavilionul căreia navighează nava Hondius. Cei 27 de oameni rămaşi la bord, dintre care 25 de membri ai echipajului şi doi membri ai personalului medical, urmează să debarce direct la Rotterdam. Este vorba de 17 cetăţeni filipinezi, patru olandezi, patru ucraineni, un rus şi un polonez, care vor fi plasaţi în carantină în port sau se vor izola la domiciliu. Toţi sunt asimptomatici în acest moment, potrivit companiei de croaziere Oceanwide Expeditions.

Cadavrul unei femei de origine germană, decedată în timpul călătoriei, se află, de asemenea, încă pe navă. „Deşi pot apărea şi alte cazuri în rândul pasagerilor şi membrilor echipajului expuşi înainte de instituirea măsurilor de izolare, riscul de transmitere ulterioară ar trebui să fie redus după debarcare şi punerea în aplicare a măsurilor de control”, a declarat OMS.

O femeie din Franţa, în vârstă de 65 de ani, care a prezentat simptome în timpul zborului de repatriere, a fost internată în stare critică la Paris, fiind confirmată infectarea sa cu hantavirus. Alte două persoane, de naţionalitate olandeză şi britanică, au fost evacuate de urgenţă în Ţările de Jos pentru a fi spitalizate. Acestea se află într-o stare stabilă, a doua persoană putând să se întoarcă acasă pentru a se izola, potrivit autorităţilor olandeze.

