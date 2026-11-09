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Video Haos în Dortmund, după ce un restaurant a vândut kebab la un euro. Poliția care a intervenit, atacată cu pietre și sticle

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Proprietarul restaurantului face declarații reporterilor, după incidentele de duminică. Foto: Profimedia
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Din articol
Polițiștii au fost atacați cu pietre, sticle și scaune Organizatorii și-au cerut scuze: „Nu ne-am așteptat la așa ceva” Proprietarul restaurantului ar putea fi obligat să plătească intervenția poliției

Inaugurarea unui restaurant de tip fast-food din Dortmund, Germania, s-a transformat într-un incident violent, după ce proprietarii au anunțat că vor vinde kebab la prețul de doar un euro. Aproximativ 300 de persoane, printre care numeroși minori, s-au adunat în fața localului, iar situația a degenerat în confruntări cu forțele de ordine. Polițiștii au fost atacați cu pietre, sticle și scaune, relatează publicația germană FOCUS.

Incidentul a avut loc duminică, 8 noiembrie, când un restaurant din Dortmund a organizat o campanie promoțională pentru a-și marca deschiderea. Oferta de kebab la un euro a atras sute de persoane, iar aglomerația s-a transformat rapid într-o situație pe care organizatorii nu au mai putut să o controleze.

Potrivit poliției, aproximativ 300 de persoane s-au adunat în zona restaurantului, multe dintre acestea fiind minore. Deși proprietarul angajase o firmă de securitate pentru eveniment, agenții de pază au fost depășiți de amploarea incidentelor.

Polițiștii au fost atacați cu pietre, sticle și scaune

La sosirea forțelor de ordine, mai mulți participanți, majoritatea tineri, au început să arunce cu sticle, pietre și scaune luate de pe terasa restaurantului.

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Imaginile publicate pe TikTok surprind momentele de violență, inclusiv situații în care participanții au folosit trotinete electrice pentru a improviza baricade.

Din cauza incidentelor, autoritățile au fost nevoite să suspende temporar circulația tramvaielor pe artera intens circulată din fața restaurantului.

Organizatorii și-au cerut scuze: „Nu ne-am așteptat la așa ceva”

Un angajat al restaurantului a publicat ulterior un videoclip pe Instagram în care și-a exprimat regretul pentru cele întâmplate.

Vizibil afectat, acesta a anunțat că localul va fi închis și a explicat că organizatorii nu anticipaseră amploarea incidentelor.

„Nu ne-am așteptat la așa ceva. Nu ne-am dorit să se ajungă aici. Ne pare rău, sincer, față de toată lumea”, a transmis angajatul.

Pe lângă oferta de kebab la un euro, inaugurarea restaurantului fusese promovată intens pe rețelele sociale, inclusiv printr-un concurs care oferea posibilitatea câștigării unui iPhone.

Proprietarul restaurantului ar putea fi obligat să plătească intervenția poliției

Poliția germană analizează în prezent numeroase înregistrări video pentru identificarea altor persoane implicate în violențe.

O purtătoare de cuvânt a poliției a precizat că autoritățile verifică inclusiv dacă proprietarul restaurantului poate fi tras la răspundere și dacă acesta ar putea fi obligat să suporte costurile intervenției forțelor de ordine.

Potrivit reprezentantei poliției, o campanie de promovare atât de intensă, asociată și cu un concurs cu premii, putea determina un aflux foarte mare de persoane.

În urma incidentelor au fost deschise mai multe dosare penale, inclusiv pentru tulburarea gravă a ordinii publice, distrugere și insultă. Printre suspecți s-ar afla și copii.

O persoană a fost reținută temporar, iar autoritățile au precizat că nu au fost înregistrate persoane rănite.

Ancheta continuă pentru identificarea tuturor celor implicați în incidentele violente.

Editor : Sebastian Eduard

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