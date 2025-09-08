Milioane de navetiști din Marea Britanie nu au putut ajunge la muncă sau au avut călătoriile întrerupte luni dimineață, după ce metroul londonez a fost închis de o grevă a aproximativ 10.000 de mecanici, operatori de semnalizare și personal de întreținere, informează UPI.

Sindicatul Național al Lucrătorilor din Căile Ferate, sectorul Maritim și Transporturi a anunțat grevă de duminică până joi, într-o dispută privind salariile și ceea ce ei susțin a fi ore de lucru excesive din cauza reducerilor de personal, închiderii celor mai aglomerate opt linii din sistemul de transport în comun și afectării serviciului pe alte cinci.

Sindicatul cere o săptămână de lucru de 32 de ore, față de 35 de ore.

Printre liniile fără servicii s-au numărat Linia Victoria, Linia Picadilly, Linia Circle, Linia Waterloo & City, Linia Hammersmith & City, Linia District și Linia Bakerloo.

Autoritatea de transport în comun, Transport for London, a avertizat călătorii, printr-un mesaj postat pe X, să se aștepte la „perturbări severe” de duminică până vineri, cu „serviciu limitat de metrou, care se va termina mai devreme decât de obicei” și a îndemnat oamenii să își finalizeze călătoriile până la ora 18:00.

„Luni, 8 septembrie - joi, 11 septembrie: Serviciu de metrou puțin sau deloc, fără trenuri înainte de ora 8:00. Vă rugăm să finalizați călătoriile până la ora 18:00”, a adăugat acesta.

Transport for London a avertizat că alte moduri de transport de care este responsabilă vor fi mult mai aglomerate decât de obicei, pentru că oamenii vor trece de la metrou la autobuze, tramvaie și rețeaua de trenuri supraterane a orașului.

Un număr semnificativ de oameni au ales să folosească taxiurile, în timp ce mulți locuitori au trecut la mijloacele pe două roți.

Perturbarea a afectat și trenurile principale care veneau spre Londra, pentru că rutele de metrou care deserveau stațiile principale aduceau oameni din orașele și localitățile din zona de navetiști în nordul, sudul, estul și vestul Londrei au fost suspendate.

Câteva linii cheie de metrou transportă zilnic un număr mare de navetiști din stații precum Euston, Waterloo și Liverpool Street, în ultima etapă a călătoriei lor către locul de muncă în centrul Londrei sau în cartierul financiar din estul orașului.

Postând pe X fotografii cu membri care pichetează stația de metrou Morden de pe Northern Line din sudul Londrei, sindicatul a declarat că sistemul de transport în comun livrează 5 milioane de oameni la destinații în fiecare zi, adăugând 67,6 milioane de dolari pe zi la economia capitalei, însă funcționează cu 2.000 de angajați mai puțin decât înainte de pandemie.

„Membrii noștri sunt suprasolicitați până la limită din cauza turelor extreme și a oboselii”, a declarat RMT.

Deși a existat un anumit sprijin public pentru personalul de la metrou în grevă, navetiștii nu au fost mulțumiți.

Theo Ivy, în vârstă de 49 de ani, una dintre sutele de persoane care stau la coadă pentru autobuze în gara Stratford din nord-estul Londrei, a declarat pentru The Standard că drumul său obișnuit de 35 de minute cu metroul până la serviciu va dura acum cel puțin de două ori mai mult și va însemna un timp total de călătorie de peste o oră, din cauza închiderii liniei Hammersmith & City care deservește Upton Park, stația cea mai apropiată de casa sa.

„Voi întârzia la serviciu. Nu pot folosi metroul, sunt obligat să folosesc doar autobuzul. Mi-a prelungit călătoria cu 35-40 de minute, așa că nu sunt prea fericit.”

