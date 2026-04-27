Haos în Strâmtoarea Ormuz: zeci de mii de marinari rămân captivi pe mare

Mii de marinari sunt blocați pe mare, întrucât conflictul din Iran a dus la închiderea unei mari părți din Strâmtoarea Ormuz, perturbând comerțul mondial cu petrol și gaze și stârnind temeri legate de siguranță. Conform celor mai recente date, aproximativ 20.000 de marinari aflați pe sute de nave, inclusiv petroliere, gazeiere și nave de marfă, sunt blocați în Golful Persic, neputând traversa Strâmtoarea, anunță Euronews.

În mod normal, aproximativ o cincime din petrolul și gazul natural lichefiat din lume tranzitează această cale navigabilă.

Aproximativ 80 de nave au trecut prin strâmtoare în săptămâna 13-19 aprilie, potrivit firmei de date maritime Lloyd’s List Intelligence, comparativ cu aproximativ 130 sau mai multe tranzituri pe zi înainte de război.

Zeci de nave au fost atacate de la începutul războiului, iar ONU a declarat că cel puțin 10 marinari au fost uciși.

Deși președintele american Donald Trump a prelungit săptămâna trecută armistițiul pe termen nelimitat, Statele Unite au menținut blocada porturilor iraniene. Drept răspuns, Iranul a deschis focul asupra unor nave din strâmtoare și a capturat două dintre ele.

„Marinarii sunt coloana vertebrală a comerțului mondial, și totuși suntem adesea cei mai afectați de conflictele geopolitice regionale”, a declarat căpitanul Arunkumar Rajendran, care se află și el blocat împreună cu echipajul petrolierului său de aproximativ opt săptămâni.

Organizația Maritimă Internațională, agenția ONU pentru transportul maritim, precum și alte organizații au solicitat crearea unui coridor de siguranță pentru navele comerciale în strâmtoare.

Majoritatea navelor nu pot încă să treacă prin strâmtoare, deși Iranul a declarat că aceasta este deschisă navelor pe care le consideră neostile.

Se spune că Iranul ar fi amplasat mine marine în această cale navigabilă, iar Trump a declarat săptămâna trecută că SUA le elimină și că vor „trage și distruge” ambarcațiunile care amplasează astfel de dispozitive în zonă.

În contextul riscurilor crescute de mine și atacuri asupra navelor, „nu există niciun traseu de tranzit sigur în Strâmtoarea Ormuz”, a afirmat secretarul general al OMI, Arsenio Dominguez.

Crizele multiple din ultimii ani au lăsat marinarii blocați pe mare, inclusiv pandemia de COVID-19, invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina și atacurile rebelilor Houthi din Yemen asupra navelor din Marea Roșie.

