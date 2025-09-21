Haos pe aeroporturi după ordinul lui Donald Trump privind vizele H-1B

Muncitorii străini cu vize H-1B au creat haos pe marile aeroporturi după ordinul lui Donald Trump, care introduce noi taxe pentru aceste documente. Întoarceri precipitate în SUA au fost raportate din India, China și Statele Unite, potrivit Reuters.

Mii de muncitori indieni și chinezi deținători de vize H-1B au fost obligați să-și abandoneze planurile de călătorie și să revină de urgență în Statele Unite, după ce președintele Donald Trump a semnat un ordin prin care introduce taxe suplimentare pentru aceste documente, parte a înăspririi politicilor de imigrație.

Companii precum Microsoft, Amazon, Alphabet și Goldman Sachs au transmis alerte angajaților, cerându-le să revină în SUA înainte de termenul limită, duminică, ora 00:01 ET (07:01, ora României), și avertizându-i să nu părăsească teritoriul american.

Deși ulterior un oficial al Casei Albe a clarificat că ordinul se aplică doar noilor solicitanți, nu și celor care dețin deja vize sau doresc reînnoiri, confuzia și panica se instalaseră deja.

La San Francisco, mai mulți pasageri indieni au cerut să fie debarcați dintr-un zbor Emirates spre Dubai, temându-se că nu vor mai putea reveni în SUA. În alte cazuri, muncitori cu vize H-1B au renunțat la vacanțe, întâlniri de familie sau deplasări de serviciu pentru a evita riscul de a rămâne blocați în afara țării.

Pe rețelele sociale din China, numeroși posesori de vize și-au împărtășit experiențele dramatice, comparând situația cu panicile declanșate în timpul pandemiei COVID-19.

Măsură controversată

Administrația Trump susține că decizia are scopul de a proteja locurile de muncă ale americanilor și acuză companiile că folosesc programul H-1B pentru a menține salariile scăzute. „Vizele trebuie să servească intereselor Statelor Unite, nu să submineze piața muncii americane”, a transmis Casa Albă.

Secretarul Comerțului, Howard Lutnick, a anunțat inițial că firmele vor plăti o taxă de 100.000 de dolari pentru fiecare viză H-1B, însă ulterior administrația a precizat că suma reprezintă o taxă unică, nu anuală.

Criticii atrag atenția că programul H-1B aduce specialiști esențiali pentru competitivitatea globală a companiilor americane, în special în domeniul tehnologic, iar noile taxe riscă să afecteze grav industria.

Pentru moment, autoritățile de la Washington încearcă să calmeze temerile, dar scenele de pe aeroporturi au demonstrat cât de rapid se poate transforma o decizie administrativă într-o criză. Rămâne de văzut dacă ordinul va fi ajustat sau dacă va declanșa un conflict deschis între Casa Albă și marile companii care depind de forța de muncă adusă prin vizele H-1B.

