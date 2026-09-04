Harta lumii ar putea fi schimbată după un vot ONU. Care este motivul

Adunarea Generală a ONU va vota vineri o rezoluție prin care comunitatea internațională este îndemnată să renunțe oficial, în mod treptat, la tradiționala hartă Mercator a globului, în favoarea uneia care redă mai exact dimensiunea Africii, relatează The Guardian.

Robert Dussey, ministrul afacerilor externe al statului Togo, a declarat că rezoluția a fost inițiată de țara sa și susținută de mai multe state, inclusiv de celelalte 54 de țări membre ale Uniunii Africane. El nu a precizat însă numărul total al susținătorilor.

„Această dezbatere nu este una politică, ci una științifică, deoarece există dovezi științifice, iar noi toți trebuie să acceptăm realitatea”, a spus el.

Rezoluțiile ONU nu au caracter obligatoriu, însă, dacă propunerea va fi adoptată, aceasta ar putea determina actualizarea programelor școlare și a tehnologiilor utilizate în viața de zi cu zi, având în vedere folosirea pe scară largă a proiecției Mercator în educație, tehnologie și administrație.

Această reprezentare cartografică a fost introdusă în 1569 de cartograful flamand Gerardus Mercator, pentru a-i ajuta pe marinari să navigheze pe mări. Aproape cinci secole mai târziu, ea continuă să reprezinte standardul mondial.

Din cauza modului de realizare a proiecției, regiunile din apropierea Ecuatorului par însă mult mai mici decât sunt în realitate, în timp ce zonele aflate la latitudini mari apar mult mai întinse. De exemplu, pe hartă, Africa pare să aibă aproximativ aceeași suprafață ca Groenlanda, deși continentul african este de 14 ori mai mare decât teritoriul danez.

„Statele Unite, China, India, Japonia, Mexicul și o mare parte a Europei ar putea încăpea în Africa și tot ar mai rămâne loc”, se arată într-o petiție publicată pe Change.org în sprijinul campaniei #CorrectTheMap, care a strâns peste 11.000 de semnături. Uniunea Africană a susținut oficial campania în august 2025, după care a însărcinat Togo să coordoneze demersurile pentru adoptarea ei.

Istoricii și geografii afirmă de ani întregi că proiecția Mercator își are rădăcinile în stereotipuri occidentale. Activiștii au susținut aceeași idee, unii dintre ei folosind expresia „colonialism cartografic”.

Unii consideră că harta a influențat subtil raporturile internaționale de putere, diminuând prezența fizică a Sudului Global și mărind vizual statele din emisfera nordică, în timp ce micșorează regiunile ecuatoriale. În opinia lor, această reprezentare a consolidat prejudecățile sistemice în comerțul internațional, în stabilirea priorităților de dezvoltare și în sistemele educaționale.

Unul dintre cei mai cunoscuți critici ai proiecției Mercator a fost Arno Peters, un istoric german care, în 1973, a lansat harta lumii Peters, bazată pe proiecția Gall–Peters. Aceasta a fost frecvent utilizată ca alternativă la harta Mercator.

Campania #CorrectTheMap desfășurată de Togo promovează utilizarea proiecției Equal Earth, realizată în 2018 de o echipă internațională de cartografi și considerată mai exactă. Susținătorii afirmă că aceasta va contribui la schimbarea percepțiilor asupra Africii și la decolonizarea programelor educaționale din întreaga lume.

Autoritățile togoleze speră ca votul să aibă același rezultat ca o altă inițiativă susținută anul acesta de Uniunea Africană în cadrul ONU. În luna martie, o rezoluție inițiată de Ghana, care descria comerțul cu sclavi drept „cea mai gravă crimă împotriva umanității”, a fost adoptată cu votul favorabil a 123 de state. Trei state au votat împotrivă, iar 52 s-au abținut.

Succesul Ghanei le-a dat susținătorilor noii hărți motive să creadă într-un rezultat favorabil. Guvernul statului Togo intenționează să organizeze, în primul trimestru al anului viitor, un eveniment la Lomé, capitala țării, alături de UNESCO, Uniunea Africană și companii tehnologice precum Google Maps, pentru a stabili modul de punere în aplicare a rezoluției.

Editor : M.I.