Cuba a reacționat ferm la informațiile potrivit cărora Statele Unite ar încerca să influențeze viitorul politic al țării. Mandatul președintelui Miguel Diaz-Canel și sistemul politic al țării nu sunt subiecte negociabile, anunță Havana, conform Reuters.

„Pot confirma categoric că sistemul politic al Cubei nu este supus negocierilor și, desigur, nici președintele, nici funcția vreunui oficial din Cuba nu fac obiectul negocierilor cu Statele Unite”, a declarat viceministrul de Externe Carlos Fernandez de Cossio într-o conferință de presă.

Cuba a declarat acum o săptămână că a inițiat discuții cu guvernul american, pe fondul blocadei petroliere impuse de președintele american Donald Trump, care împinge această țară într-o criză economică tot mai profundă, iar Trump a afirmat că poate face „orice dorește” în cazul Cubei, un vecin suveran.

Vorbind ulterior unui grup de activiști străini care aduc ajutor umanitar în Cuba, Diaz-Canel a spus că țara se pregătește pentru o posibilă „agresiune” din partea SUA.

„Nu stăm cu mâinile în sân. În primul rând, recunoaștem că ar putea exista o agresiune împotriva Cubei”, a spus Diaz-Canel, care a adoptat recent un ton mai provocator. El a declarat marți pe rețelele sociale că „orice agresor extern se va confrunta cu o rezistență de neînvins”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

USA Today, citând două surse care cunosc planurile administrației Trump, a raportat înainte de anunțul Cubei că Trump pregătea un acord economic cu țara sud-americană, care ar fi relaxat restricțiile comerciale, dar ar fi inclus o „ieșire de urgență” pentru Diaz-Canel.

New York Times, citând patru persoane familiarizate cu discuțiile, a raportat ulterior că administrația Trump încerca să-l îndepărteze pe Diaz-Canel de la putere, cu doi ani înainte de expirarea mandatului său de președinte și cinci ani înainte de expirarea mandatului său de lider al Partidului Comunist.

Ambele rapoarte menționează că propunerea SUA nu ar afecta familia foștilor președinți Fidel și Raul Castro. Fidel Castro a decedat în 2016, dar Raul Castro, în vârstă de 94 de ani, rămâne extrem de influent la opt ani după ce i-a predat președinția lui Diaz-Canel, în vârstă de 65 de ani. Un astfel de acord ar semăna cu ceea ce s-a întâmplat în Venezuela, unde Statele Unite l-au destituit pe președintele Nicolas Maduro pe 3 ianuarie. În loc să încerce să instaureze un guvern de opoziție, SUA au cooperat cu președintele interimar Delcy Rodriguez, fostul vicepreședinte al lui Maduro, care a preluat puterea când forțele americane l-au luat pe Maduro într-un raid de dimineață devreme.

Cuba se pregăteşte pentru o posibilă invazie americană

Cuba se pregăteşte pentru o posibilă invazie militară americană, dar în acelaşi timp guvernul de la Havana încearcă să nu-şi tensioneze şi mai mult relaţiile cu SUA şi cu preşedintele Donald Trump, a declarat duminică viceministrul Carlos Fernandez de Cossio.



„Armata noastră este mereu pregătită”, a spus oficialul cubanez într-un interviu acordat postului american NBC. „De fapt, ea se pregăteşte zilele acestea pentru posibilitatea unei agresiuni militare. Privind la ceea ce se întâmplă în lume, am fi naivi să nu o facem”, a explicat el.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Totuşi, sperăm că nu se va întâmpla. Nu vedem de ce s-ar întâmpla, cum s-ar putea justifica?”, a continuat diplomatul cubanez.



„Cuba nu doreşte un conflict cu SUA. Avem nevoia şi dreptul de a ne proteja. Dar suntem pregătiţi să ne aşezăm la masă pentru a discuta”, a asigurat Carlos Fernandez de Cossio.

În Cuba, autoritatea este răspândită pe scară largă între liderii de vârf ai Partidului Comunist, alți oficiali guvernamentali și forțele armate, spre deosebire de concentrarea puterii care a caracterizat anii Castro de la începutul revoluției din 1959 până la începutul mandatului lui Diaz-Canel în 2018. De Cossio, care a condus biroul Ministerului de Externe pentru relațiile cu SUA, a refuzat să ofere detalii suplimentare despre discuțiile bilaterale, lăsând fără răspuns întrebările privind locul și data la care acestea au loc.

El a afirmat însă că există numeroase subiecte de interes comun, inclusiv comerțul dintre cele două țări, care a fost întrerupt de embargoul economic cuprinzător impus de SUA împotriva Cubei, și a menționat, de asemenea, despăgubirile economice pe care fiecare țară le solicită de multă vreme.

Cuba are pretenții față de Statele Unite pentru daunele cauzate de embargou, în timp ce există 5.913 de cereri din partea unor cetățeni americani ale căror proprietăți au fost naționalizate în Cuba după revoluția din 1959 care l-a adus pe Fidel Castro la putere.

„Acestea sunt chestiuni foarte complexe care pot fi discutate, dar necesită dialog”, a spus de Cossio. „Ele necesită o discuție la masa negocierilor și sunt chestiuni legitime.”

Editor : C.A.