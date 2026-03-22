Havana reacționează dur la zvonurile privind înlăturarea liderului cubanez Miguel Diaz-Canel: „Sistemul politic nu-l negociem cu SUA"

Miguel Diaz-Canel și Donald Trump. Foto: Profimedia
Cuba se pregăteşte pentru o posibilă invazie americană

Cuba a reacționat ferm la informațiile potrivit cărora Statele Unite ar încerca să influențeze viitorul politic al țării. Mandatul președintelui Miguel Diaz-Canel și sistemul politic al țării nu sunt subiecte negociabile, anunță Havana, conform Reuters.

„Pot confirma categoric că sistemul politic al Cubei nu este supus negocierilor și, desigur, nici președintele, nici funcția vreunui oficial din Cuba nu fac obiectul negocierilor cu Statele Unite”, a declarat viceministrul de Externe Carlos Fernandez de Cossio într-o conferință de presă.

Cuba a declarat acum o săptămână că a inițiat discuții cu guvernul american, pe fondul blocadei petroliere impuse de președintele american Donald Trump, care împinge această țară într-o criză economică tot mai profundă, iar Trump a afirmat că poate face „orice dorește” în cazul Cubei, un vecin suveran.

Vorbind ulterior unui grup de activiști străini care aduc ajutor umanitar în Cuba, Diaz-Canel a spus că țara se pregătește pentru o posibilă „agresiune” din partea SUA.

„Nu stăm cu mâinile în sân. În primul rând, recunoaștem că ar putea exista o agresiune împotriva Cubei”, a spus Diaz-Canel, care a adoptat recent un ton mai provocator. El a declarat marți pe rețelele sociale că „orice agresor extern se va confrunta cu o rezistență de neînvins”.

USA Today, citând două surse care cunosc planurile administrației Trump, a raportat înainte de anunțul Cubei că Trump pregătea un acord economic cu țara sud-americană, care ar fi relaxat restricțiile comerciale, dar ar fi inclus o „ieșire de urgență” pentru Diaz-Canel.

New York Times, citând patru persoane familiarizate cu discuțiile, a raportat ulterior că administrația Trump încerca să-l îndepărteze pe Diaz-Canel de la putere, cu doi ani înainte de expirarea mandatului său de președinte și cinci ani înainte de expirarea mandatului său de lider al Partidului Comunist.

Ambele rapoarte menționează că propunerea SUA nu ar afecta familia foștilor președinți Fidel și Raul Castro. Fidel Castro a decedat în 2016, dar Raul Castro, în vârstă de 94 de ani, rămâne extrem de influent la opt ani după ce i-a predat președinția lui Diaz-Canel, în vârstă de 65 de ani. Un astfel de acord ar semăna cu ceea ce s-a întâmplat în Venezuela, unde Statele Unite l-au destituit pe președintele Nicolas Maduro pe 3 ianuarie. În loc să încerce să instaureze un guvern de opoziție, SUA au cooperat cu președintele interimar Delcy Rodriguez, fostul vicepreședinte al lui Maduro, care a preluat puterea când forțele americane l-au luat pe Maduro într-un raid de dimineață devreme.

Cuba se pregăteşte pentru o posibilă invazie militară americană, dar în acelaşi timp guvernul de la Havana încearcă să nu-şi tensioneze şi mai mult relaţiile cu SUA şi cu preşedintele Donald Trump, a declarat duminică viceministrul Carlos Fernandez de Cossio.

„Armata noastră este mereu pregătită”, a spus oficialul cubanez într-un interviu acordat postului american NBC. „De fapt, ea se pregăteşte zilele acestea pentru posibilitatea unei agresiuni militare. Privind la ceea ce se întâmplă în lume, am fi naivi să nu o facem”, a explicat el.

„Totuşi, sperăm că nu se va întâmpla. Nu vedem de ce s-ar întâmpla, cum s-ar putea justifica?”, a continuat diplomatul cubanez.

„Cuba nu doreşte un conflict cu SUA. Avem nevoia şi dreptul de a ne proteja. Dar suntem pregătiţi să ne aşezăm la masă pentru a discuta”, a asigurat Carlos Fernandez de Cossio.

Citește și: Cuba se pregătește pentru o posibilă invazie a SUA, în timp ce criza de combustibil și electricitate lasă Havana fără apă

În Cuba, autoritatea este răspândită pe scară largă între liderii de vârf ai Partidului Comunist, alți oficiali guvernamentali și forțele armate, spre deosebire de concentrarea puterii care a caracterizat anii Castro de la începutul revoluției din 1959 până la începutul mandatului lui Diaz-Canel în 2018. De Cossio, care a condus biroul Ministerului de Externe pentru relațiile cu SUA, a refuzat să ofere detalii suplimentare despre discuțiile bilaterale, lăsând fără răspuns întrebările privind locul și data la care acestea au loc.

El a afirmat însă că există numeroase subiecte de interes comun, inclusiv comerțul dintre cele două țări, care a fost întrerupt de embargoul economic cuprinzător impus de SUA împotriva Cubei, și a menționat, de asemenea, despăgubirile economice pe care fiecare țară le solicită de multă vreme.

Cuba are pretenții față de Statele Unite pentru daunele cauzate de embargou, în timp ce există 5.913 de cereri din partea unor cetățeni americani ale căror proprietăți au fost naționalizate în Cuba după revoluția din 1959 care l-a adus pe Fidel Castro la putere.

„Acestea sunt chestiuni foarte complexe care pot fi discutate, dar necesită dialog”, a spus de Cossio. „Ele necesită o discuție la masa negocierilor și sunt chestiuni legitime.”

Top Citite
Sanae Takaichi Donald Trump (1)
1
Cum a reușit premierul japonez Sanae Takaichi, contrar așteptărilor, să transforme a doua...
orban putin
2
Serviciile secrete ruse vor să însceneze o tentativă de asasinare a lui Viktor Orban. Ce...
Israel-U.S. Joint Strike Hits Iranian Oil Depot Tanks
3
Paradoxul conflictului modern. Războiul lui Trump în Iran costă deja mai mult decât prima...
Rachetele antinavă NSM pot dota navele, bateriile de coastă şi elicopterele.
4
Presa rusă acuză: România și alte țări NATO creează „un coridor al morții” la Marea Neagră
Iran oil crude petroleum fuel barrels in row concept. Iranian petrol business and fuel extraction industrial containers 3d illustration.
5
Primele reacții după ce SUA au suspendat temporar sancțiunile asupra petrolului iranian...
Crima care a alarmat întreaga țară: și-a ucis fratele în casa părintească! ”Motivul a șocat pe toată lumea”
Digi Sport
Crima care a alarmat întreaga țară: și-a ucis fratele în casa părintească! ”Motivul a șocat pe toată lumea”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Strategically,Important,Strait,Of,Ormuz,(hormuz),Old,Map,Fragment,Originally
Reacția Iranului la ultimatumul lui Trump: Cine poate traversa Strâmtoarea Ormuz și cu ce condiție
donald trump
Trump „are tendința să fie naiv”, spune un fost șef al CIA, despre războiul cu Iranul. „Dacă nu obține încetarea focului, nu are nimic”
donald trump
Administrația Trump vrea o politică națională unică pentru Inteligența Artificială în SUA
Cuba Blackout
Cuba, lovită de o a doua pană de curent la nivel național, într-o săptămână
Fumul se ridică din zonă după capitala iraniană a fost ținta unor atacuri, în timp ce o serie de explozii se aud în Teheran, Iran
Războiul din Iran, marcat de mesaje contradictorii. Posibilele consecințe pentru Teheran ale unei ocupări a Insulei Kharg de către SUA
Recomandările redacţiei
ODAmaD00NDAmaGFzaD01NjUyNDcwZDUyNWUwNzBlMDdiOGQ3YjI2MGQ3OTg3MQ==.thumb (1)
Atacul prin care Iranul a avertizat Europa să nu se implice în...
HMS Anson
Regatul Unit a trimis un submarin nuclear în Marea Arabiei. Poate...
Péter Szijjártó, ministr zahraničí, politik
Ministrul ungar de Externe, acuzat că ar fi transmis Moscovei...
explozie turcia
Explozie într-un district al Istanbulului: două clădiri s-au...
Ultimele știri
Misterul Mojtaba Khamenei: CIA și Mossadul caută dovezi că liderul suprem al Iranului este în viață
Un copil de cinci ani a murit după ce a căzut de la etajul 9 al unui bloc din Capitală
Primarul Capitalei vrea intervenții urgente în centrul Bucureștiului: „Oriunde te uiți, ceva îți zgârie retina”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Medicii i-au pus durerile pe seama unei întinderi musculare, dar diagnosticul de la 22 de ani a dărâmat-o...
Cancan
Elena Gheorghe, distrusă! A făcut anunțul cu lacrimi în ochi: 'Despărțirile sunt cumplite'
Fanatik.ro
Istvan Kovacs, cel mai mare arbitru român din toate timpurile?! Cristi Balaj îl contrazice pe Burleanu: „El...
editiadedimineata.ro
Slovenia investighează interferența firmei israeliane Black Cube în alegerile parlamentare
Fanatik.ro
Ea este jucătoarea din WTA care e plină de bani. Familia ei are miliarde de dolari
Adevărul
Milioane de români s-au stabilit în străinătate. Banii trimiși acasă au depășit investițiile străine directe
Playtech
Când se plantează, de fapt, roșiile. Greșeala pe care mulți o fac primăvara
Digi FM
Un jandarm a găsit o borsetă cu 4.500 de euro și peste 7.500 de lei. Ce a urmat apoi a devenit viral
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ce lovitură: Jose Mourinho e alesul! Contract pe trei ani
Pro FM
Miley Cyrus neagă faptul că părinții ei au depins de succesul ei: „Fiecare bănuț pe care l-am câștigat a...
Film Now
Keith Urban, apariție surprinzătoare după ce s-a aflat de apropierea dintre Nicole Kidman și Simon Baker. Cum...
Adevarul
Cum a profitat Ucraina de destrămarea comunicațiilor rusești pentru a trece rapid în ofensivă
Newsweek
Ministrul muncii, anunț pentru 4.600.000 pensionari: Pensiile cresc cu sume între 128 și 700 lei. „Nu amânăm”
Digi FM
Kevin Hart își ironizează propria statuie de ceară: "Cine dracu’ e ăsta?". Comentariul lui Dwayne Johnson...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Mecanismul prin care gripa severă afectează inima, descoperit de cercetători. De ce crește numărul de atacuri...
Digi Animal World
Reacția unui Golden Retriever când stăpâna sa schimbă scutecul bebelușului. Imaginile sunt virale
Film Now
Scarlett Johansson, fără machiaj pe platourile „The Exorcist”. Actrița a surprins cu o apariție naturală în...
UTV
Alexandra Stan a anunțat că va deveni mamă de fetiță, artista a făcut dezvăluirea într-un mod emoționant