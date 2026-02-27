Statele Unite vor o schimbare în Emisfera Vestică. După arestarea liderului Venezuelei, la începutul anului, presiunea s-a mutat asupra Cubei. Faptul că regimul comunist cubanez permite în continuare Rusiei şi Chinei să îşi facă simţită influenţa în America Latină nu este pe placul administraţiei Trump. Aşa că a impus o blocadă asupra importului de petrol, iar cubanezii sunt acum la limita unei situaţii umanitare de proporţii. Stăm de vorbă cu Alexandro Rodriguez Salazar, ambasadorul Cubei la Bucureşti, despre soluţiile care sunt pe masă.

Cuba trăieşte acum o provocare la fel de mare precum criza rachetelor cubaneze din vremea Războiului Rece. Administraţia Trump a impus o blocadă asupra importurilor de petrol şi insula rămâne rapid fără resursele care îi asigură traiul zilnic. Asta afectează desigur situaţia politică şi economică a celor 11 milioane de cubanezi. Ţările latino-americane sunt de asemenea ameninţate de Donald Trump cu tarife, dacă încearcă să exporte combustibil Cubei. Casa Albă consideră regimul comunist de la Havana o „ameninţare extraordinară” pentru Statele Unite şi acuză colaborarea cu „adversari periculoşi”, printre care Rusia şi China. Ca întotdeauna când ideologiile politice se contrazic, populaţia este prima care suferă. Săptămâna aceasta, preşedintele american a fost de acord ca o serie de importuri mai scăzute de petrol să fie deblocate pentru Cuba. Dar a pus o condiţie: să fie folosit doar pentru nevoile populaţiei, pentru a se evita o criza umanitară.

Viața zilnică se degradează în Cuba

Cristina Cileacu: Alexandro Rodriguez Salazar, ambasadorul Cubei la București, bine aţi venit la Pașaport Diplomatic.

Alexandro Rodriguez Salazar: Vă mulțumesc foarte mult pentru invitaţie.

Cristina Cileacu: Dle ambasador, este o situație umanitară, o criză în Cuba, pentru că vedem că Statele Unite exercită multă presiune asupra țării dvs. Și întrebarea este, de ce credeți că Statele Unite fac asta țării dvs. pentru a schimba regimul, sau care este motivul?

Alexandro Rodriguez Salazar: Ei bine, asta au pretins, vor să ne îngenuncheze, de aceea, pun multă presiune pentru a scădea calitatea vieții în Cuba.

Cristina Cileacu: Dar ce înseamnă scăderea calității vieții în Cuba?

Alexandro Rodriguez Salazar: Se poate simți în cele mai simple lucruri zilnice. Adică, multe ore fără electricitate, puteți, în funcție de regiunea țării, pot fi 14 ore fără electricitate, în alte locuri sunt trei ore cu electricitate. Sunt spitale care trebuie să mute operații, deoarece nu este petrol pentru funcţionarea centralelor electrice. Sunt familii în Cuba care se luptă toată să păstreze mâncarea fără să se strice . Sunt oameni care așteaptă mult timp în stația de autobuz, iar autobuzul nu vine din cauza lipsei combustibilului. Deci, se poate vedea în fiecare aspect, sunt grămezi gunoi în unele colțuri, deoarece nu avem resursele pentru a le ridica efectiv. Așa se simte.

Regimul cubanez sfidează presiunea SUA

Cristina Cileacu: Este o vorbă în politica americană care este așa: "drumul spre Havana este prin Caracas." Am văzut la începutul acestui an Statele Unite arestându-l pe fostul președinte al Venezuelei și Venezuelei este principala țară care furniza petrol Cubei. Ce credeţi că se va întâmpla în continuare? Adică, din nou, care este motivul pentru care Statele Unite impun această blocadă acum asupra țării dvs?

Alexandro Rodriguez Salazar: Ați ridicat o chestiune foarte importantă. Modul în care SUA l-au răpit pe Nicolás Maduro a fost fără precedent. Într-adevăr, ei depun multe eforturi pentru a aduce această așa-numită schimbare de regim în Cuba, asta nu se va întâmpla. Şi nu este vorba despre o problemă politică, este o problemă socială, are o componentă socială foarte profundă, felul în care afectează poporul nostru.

Cuba își apără modelul social

Cristina Cileacu: Și de ce credeți că acest regim nu va cădea?

Alexandro Rodriguez Salazar: Cuba s-a schimbat de-a lungul anilor. Cuba nu este într-un punct static, dar este într-unul foarte stabil. De fapt, oamenii iubesc guvernul. Oamenii au ascultat guvernul. De mai mulți ani, Statele Unite susţin că Cuba este un stat eşuat. Dar vă puteți imagina un eșuat care are capacitatea de a realiza, nu știu, având peste 80 de campioni olimpici sau având aproape 100% din populația sa care știe să citească și să scrie, având un sistem foarte accesibil și universal de asistență medicală. O țară care a fost capabilă să aibă propriul vaccin pentru combaterea COVID, de exemplu, sau țara care își poate împrumuta medicii altor națiuni. Este ceva de care ne simțim mândri și este ceva ce oamenii recunosc.

Poporul achită costul ideologiei

Cristina Cileacu: Această descriere este de fapt foarte legată de fosta Românie comunistă și vă pot spune că eram mică când a căzut comunismul, dar viața sub comunism nu era în regulă. Care este prețul pentru o țară, precum Cuba în acest caz, care este prețul care este plătit de fapt de societate?

Alexandro Rodriguez Salazar: Din nou, ridicați o abordare profundă asupra acestei probleme. Aș dori să mă întorc puțin în urmă. Mulți oameni, chiar și în State, au crezut că după prăbușirea Uniunii Sovietice, va urma Cuba. Și nu am făcut-o. Și nu am făcut-o pentru că țara noastră a fost hotărâtă să rămână pe o anumită cale și poporul nostru a fost de acord că vrem acest tip de guvernare. Și acum ne confruntăm cu presiunea unei mari puteri care vrea să schimbe modul în care vedem lucrurile. Desigur, în Cuba, sunt lucruri care trebuie corectate, dar le vrem schimbate în felul nostru.

Cuba leagă criza de politica SUA

Cristina Cileacu: Fiecare țară vrea să aibă propria sa cale, asta e clar, este normal. Pe de altă parte, ne uităm la Cuba și vedem că populația de acolo nu are tot ce este mai bun. Economia țării dvs, înainte de această presiune pe care Statele Unite o impun acum, desigur, îmi veți răspunde că este și o blocadă economică, care este destul de veche în Cuba, a determinat guvernul dvs. să nu aibă rezultate bune. Dar este așa?

Alexandro Rodriguez Salazar: Înțeleg preocuparea ta față de această problemă și este împărtășită peste tot, dar permite-mi să spun așa: este o superputere care împiedică resursele să intre în Cuba, blochează petrolul, blochează în principiu orice mărfuri, desigur, veți vedea probleme acolo. Ce văd oamenii sunt consecințele unei politici, ale unei politici foarte dure de pedeapsă colectivă. Acesta este modul în care descriem situaţia.

Exodul cubanezilor se amplifică

Cristina Cileacu: Și faptul că atât de mulți cubanezi vor să părăsească Cuba și să nu se mai întoarcă niciodată sau poate să se întoarcă în Cuba când țara va avea un regim diferit? Cum explicați asta?

Alexandro Rodriguez Salazar: Sunt o mulțime de explicații pentru această problemă specială. Mai ales la ultimele două. Sunt factori de atracție pentru cubanezii care doresc să părăsească insula. Dacă aveți o furtună perfectă în jurul insulei, privarea de mijloace de a trăi în Cuba, desigur, asta s-a întâmplat în Cuba și în întreaga lume. Oamenilor le place să meargă în alte locuri pentru a găsi o viață mai bună, o viață economică mai bună. Acesta este standardul. Și în cazul Cubei, în special, sunt primiţi în State într-un mod în care nicio altă națiune nu este primită. Există o lege specifică făcută în SUA, care atrage cubanezii să vină. Pe de o parte, atunci când pui presiune pentru ca oamenii să nu aibă acces la resurse, acesta este un stimulent pentru ei să părăsească insula. Și, pe de altă parte, se vor simți bineveniți într-un mod în care nicio altă persoană nu este în State.

Cuba respinge vina pentru eșecuri

Cristina Cileacu: Deci este doar vina americanilor, nu este niciodată vina regimurilor comuniste din Cuba, din anii '60 până în prezent?

Alexandro Rodriguez Salazar: Acesta este scopul lor principal, da. Vor să ne schimbăm parcursul.

Cristina Cileacu: Din nou, fiind dintr-o țară comunistă, sunt dovezi în toată Europa de Est și în fosta URSS că, comunismul nu funcționează pentru popor, funcționează doar pentru regim. Nu este cazul în Cuba, asta încercați să-mi spuneți?

Alexandro Rodriguez Salazar: Aceasta este narațiunea pe care au impus-o.

Cristina Cileacu: Nu este narațiune, este istorie. Cel puțin aici, în Europa de Est.

Alexandro Rodriguez Salazar: Dacă este așa, de ce să nu-i lăsăm pe comuniști să dispară singuri?

Cristina Cileacu: Nu pot să dispară de la sine pentru simplul motiv că folosesc multă securitate și au fost multe pedepse, mai ales într-o țară ca România și într-o țară precum Cuba.

Alexandro Rodriguez Salazar: Pot să vă spun că oamenii care merg în Cuba găsesc un mediu foarte liniștit, pașnic și cuprinzător. Nu este un stat polițienesc. Desigur, știm ce se spune în mass-media.

Cristina Cileacu: Nu spun că sunteți un stat polițienesc, spun că regimul comunist, când cineva spune ceva împotriva lui, răspunde de obicei într-un mod foarte dur.

Alexandro Rodriguez Salazar: Dar acest lucru nu este corect în cazul nostru. Dar am clarificat faptul că avem, știți... să ai grijă de oameni, să lupți pentru dreptul la educație, la îngrijire medicală, la a fi independent, la acestea ne-am gândit întotdeauna. Dar revoluția este despre schimbări și uneori propaganda occidentală încearcă să diminueze aceste schimbări. Dar din nou, vrem să o facem în felul nostru. Și nimeni nu are dreptul să ne pedepsească pentru asta.

Havana denunță pedeapsa colectivă

Cristina Cileacu: Administrația Trump a fost foarte clară, doreşte ca toată lumea din emisfera vestică să nu lucreze cu trei țări în special: China, cu Rusia și cu Iranul. Ce credeţi că va urma pentru Cuba?

Alexandro Rodriguez Salazar: Mai întâi cred că peste tot în lume, oamenii se trezesc și toată lumea a recunoscut că această politică, această politică crudă a Statelor Unite împotriva Cubei este o pedeapsă colectivă și are o implicație foarte socială pentru țara noastră. Și acest lucru nu este corect. Și multe țări au fost vorbit deschis și unii au avut, desigur, propriile lor priorități, dar unii au sprijinit poporul cubanez în acest calvar.

Cristina Cileacu: Și care sunt aceste țări? Pentru că, din cunoștințele mele, doar Mexicul sprijină Cuba cu ajutor umanitar...

Alexandro Rodriguez Salazar: Mexicul a ajutat, China, Vietnamul a ajutat, o mulțime de organizații și multe organizații de aici, din Europa, din Spania, din Italia.

Cristina Cileacu: Da, este ajutor umanitar. Este normal să fii așa pentru că, așa cum am spus, toată lumea recunoaşte, Cuba trece printr-o situație umanitară.

Alexandro Rodriguez Salazar: Cuba a lăsat întotdeauna politica deoparte când a fost vorba despre ajutarea altora, deoarece solidaritatea este o bază fundamentală pentru politica noastră externă. Și cred că oamenii văd acest lucru și dau înapoi această solidaritate Cubei. Columbia a fost, de asemenea, vocală în acest sens. Cred, Îmi place să cred, văzând viitorul, că toată lumea își va da seama că nu este în regulă și toată lumea își va ridica vocea.

Cristina Cileacu: Dar credeți că oamenii din Cuba își vor ridica vocea, având în vedere situația care se înrăutățește din ce în ce mai rău, împotriva Statelor Unite sau împotriva propriului guvern?

Alexandro Rodriguez Salazar: Cuba este o țară rezistentă și acesta este poporul nostru. Vrem, bineînțeles, prosperitate economică. Vrem să fie mai bine în acest sens, dar vrem să o facem în felul nostru. Să facem propriile noastre greșeali și să corectăm singuri aceste greșeli. Asta suntem noi.

Negocierile cu SUA, doar pe baze egale

Cristina Cileacu: Statele Unite consideră că modul în care Cuba reacționează și relațiile Cubei în întreaga lume, în special, așa cum am spus, cu în principal trei țări, China, Rusia și Iran, afectează propriul interes în regiune. O altă întrebare este faptul că există rapoarte, în special în mass-media, care spun că Raulito Castro se întâlnește cu reprezentanți ai Statelor Unite, fie CIA sau alți oficiali diferiți. Credeți că aceste rapoarte, în primul rând, se bazează pe adevăr și, în al doilea rând, va ieși ceva din aceste rapoarte?

Alexandro Rodriguez Salazar: Statele Unite pur și simplu nu au dreptul să ne spună, pentru că suntem o țară independentă și una suverană. Deci este dreptul nostru să decidem dacă noi..

Cristina Cileacu: Da, ați spus asta deja de câteva ori în acest interviu.

Alexandro Rodriguez Salazar: Am învățat de-a lungul anilor să nu avem încredere deloc în ce se spune în presa din SUA. Nu am nicio informație privilegiată dacă au fost negocieri sau nu. Ministrul Afacerilor Externe a negat aceste acuzații. Dar vă voi spune așa: întotdeauna am spus că suntem pregătiți să purtăm un dialog profund și să dezbatem cu Statele Unite. Avem relații diplomatice cu SUA și aceasta este poziția noastră, bazată pe respectul reciproc și recunoașterea faptului că suntem un stat independent.

Vecinii Cubei, reacţii slabe la criză

Cristina Cileacu: Nu cred că Statele Unite vor să ocupe Cuba sau să o lase fără suveranitate. Pe de altă parte, de ce credeți că alte țări din America Latină nu își ridică vocea când vine vorba de această situație actuală din Cuba?

Alexandro Rodriguez Salazar: Cred că este o înțelegere profundă în toată America Latină a efectului umanitar al politicii SUA față de Cuba. Și chiar dacă au propriile priorități, Cuba rămâne în legătură cu aproape fiecare țară din regiune. Deci avem o relație foarte bună cu ei.

Cristina Cileacu: Da, dar nimeni nu a ridicat vocea împotriva a ceea ce se întâmplă.

Alexandro Rodriguez Salazar: Majoritatea oamenilor, probabil că se simt amenințați, acesta este efectul. Acesta este un lucru pe care trebuie să-l discutăm. Ordinul executiv al lui Trump din ianuarie este menit să amenințe țările terțe. Am vorbit despre această latură teritorială a politicii SUA. Nu numai că pedepsește Cuba, de aceea o numim blocadă, dar le refuză altora dreptul de a avea o relație normală, relații economice cu Cuba.

Rubio, ofensivă în America Latină

Cristina Cileacu: Având în vedere că, în timp ce înregistrăm acest interviu, secretarul de stat Rubio călătorește prin câteva țări din America Latină, poate pentru a le convinge să lucreze mai mult cu Statele Unite, care credeți că ar fi efectul acestei vizite, mai ales în Cuba?

Alexandro Rodriguez Salazar: Nu pot anticipa rezultatul final al vizitei. Desigur, va forţa din greu, așa cum a mai făcut. Nu este ceva nou, am văzut şi anul trecut în timpul votului ONU, votul cubanez din ONU împotriva blocadei, rezoluția umanitară. Aşadar, ne aşteptăm ca el să continue să facă acest lucru şi sper ca ţările din regiune să îşi păstreze opiniile în privinţa tipul de relație pe care îl avem cu ele.

Prietenii care nu prea se cunosc la nevoie

Cristina Cileacu: Și când vine vorba de prietenii dvs clasici, pentru că îi consideraţi prieteni, și așa cum aţi spus, este o țară suverană la urma urmei, este dreptul dvs, vorbesc în principal despre Rusia și China. La ce vă așteptați, ca oficial cubanez, de la aceste ţări?

Alexandro Rodriguez Salazar: Cuba și cu China și Rusia avem legături foarte profunde și au fost de un ajutor extraordinar, mai ales în aceste vremuri când SUA încearcă să ne oprească în esență să respirăm. Şi au fost vocali în sprijinul lor.

Cristina Cileacu: Dar nu au făcut prea multe în cazul Venezuelei, de exemplu. Credeți că ar fi diferit în cazul Cubei?

Alexandro Rodriguez Salazar: Ce cred este că, Cuba și-a dat seama de propria capacitate de a continua și de a trăi. Și, bineînțeles, recunoaștem tot efortul, China, Rusia, care au propriile probleme de rezolvat, dar recunoaștem şi apreciem cu adevărat toată asistența pe care ne-o oferă în acest moment dificil.

Cristina Cileacu: Domnule ambasador, sper că, Cuba va trece peste acest moment dificil și nu vom asista la o criză umanitară cu adevărat, în țara dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru acest interviu.

Alexandro Rodriguez Salazar: Vă mulțumesc pentru această oportunitate și onestitate, și pentru acordarea oportunității de a ne exprima punctul de vedere.

Editor : Ș.R.