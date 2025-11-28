Hezbollah anunță că va răspunde la asasinarea de către Israel a lui Haitham Ali Tabatabai, liderul său militar

Hezbollah „are dreptul de a răspunde” la asasinarea liderului său militar de către Israel, a declarat vineri liderul organizaţiei şiite libaneze, Naim Qassem, într-un discurs, transmite Agerpres care citează AFP.

Asasinarea lui Haitham Ali Tabatabai, ucis duminică dimineaţă în timpul unei lovituri israeliene asupra periferiei sudice a oraşului Beirut, „este o agresiune flagrantă şi este dreptul nostru de a răspunde şi vom decide momentul” în care o vom face, a accentuat Naim Qassem.

Hezbollah susţine că respectă de un an încetarea focului ce a pus capăt celui mai recent conflict cu Israelul.

Liderul militar al organizaţiei şiite a fost ucis în timp ce se afla „într-o reuniune” cu patru asistenţi pentru „pregătirea unei acţiuni viitoare”, a adăugat şeicul Qassem.

Haitham Ali Tabatabai este cel mai înalt responsabil al Hezbollah ucis de la încheierea, în 27 noiembrie 2024, a războiului în timpul căruia numeroşi lideri ai formaţiunii şiite au fost ucişi de Israel, printre care puternicul său şef Hassan Nasrallah.

Asasinarea sa a survenit în timp ce Israelul şi-a intensificat în ultima perioadă loviturile asupra teritoriului libanez, precizând că vizează membri sau infrastructuri ale organizaţiei Hezbollah, acuzată că se reînarmează.

