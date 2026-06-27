Hezbollah condamnă acordul dintre Israel și Liban, negociat de SUA: „O gravă eroare”. Care sunt principalele puncte ale înțelegerii

Liderul mişcării islamiste Hezbollah, Naim Qassem, a calificat sâmbătă drept o „gravă eroare” acordul semnat de către Liban cu Israelul, sub egida Statelor Unite, considerându-l „nul şi neavenit”, relatează Le Figaro care prezintă principalele puncte ale acestui document.

„Acordul-cadru de la Washington este umilitor, ruşinos şi reprezintă o abandonare a suveranităţii”, denunţă într-un comunicat Naim Qassem.

El acuză Guvernul libanez de faptul că „legitimează” prin acest acord ocupaţia Libanului de către Israel.

„Acest acord este nul şi neavenit, iar prevederile protocolului acordului iraniano-american sunt cele care trebuie să fie aplicate”, afirmă liderul Hezbollah.

Naim Qassem se referă la un text semnat de către Statele Unite şi Iranul la 17 iunie în vederea unei încetări a Războiului din Iran, care prevede o încetare a ostilităţilor în Liban.

Israelul, Libanul şi Statele Unite au semnat vineri, la Washington, acest acord-cadru, iar Israelul a dat asigurări că armata sa va rămâne în Liban până la dezarmarea mişcării islamiste libaneze proiraniene Hezbollah. Principalele sale puncte sunt următoarele:

Pace durabilă

Israelul și Libanul își reafirmă obiectivul comun de a instaura o pace și o securitate durabile.

Cele două state își declară intenția de a pune capăt conflictului care le opune, de a stabili relații de bună vecinătate și își reafirmă dreptul reciproc de a exista în pace.

Negocieri bilaterale

Israelul și Libanul își vor soluționa diferendele prin negocieri bilaterale directe, cu medierea și sprijinul Statelor Unite.

Totodată, cele două guverne vor înființa un Grup de Coordonare Militară, la care vor participa și Statele Unite, pentru a supraveghea punerea în aplicare a acordului-cadru.

Dezarmarea Hezbollah și retragerea treptată a Israelului

Acordul prevede - fără a numi în mod explicit gruparea islamistă libaneză Hezbollah - un proces prin care Forțele Armate Libaneze (FAL) își vor restabili autoritatea suverană efectivă pe întreg teritoriul Libanului, în condițiile dezarmării verificate a grupărilor armate nestatale și ale desființării infrastructurilor asociate acestora.

Acest proces va permite Forțelor de Apărare ale Israelului (IDF) să se retragă treptat de pe teritoriul libanez.

Guvernul libanez respinge și consideră ilegală orice pretenție a unui actor statal sau nestatal de a recurge la forță în numele statului fără o autorizație explicită.

Desfășurarea armatei libaneze

Acordul-cadru prevede ca armata libaneză să preia treptat controlul asupra teritoriului țării, începând cu două „zone-pilot”.

Aceste zone vor fi stabilite de comun acord cu armata israeliană, care se va retrage treptat din ele, după ce grupările armate nestatale vor fi dezarmate, iar infrastructura acestora va fi desființată.

Ulterior, alte „zone-pilot” vor fi desemnate prin acord reciproc.

După ce armata libaneză va prelua controlul deplin asupra acestor sectoare, vor începe eforturile de reconstrucție susținute de comunitatea internațională, iar civilii libanezi se vor putea întoarce în deplină siguranță în aceste zone, aflate sub controlul exclusiv al autorităților statului libanez.

Israelul nu are pretenții teritoriale

Israelul afirmă că acțiunile sale militare în Liban sunt exclusiv consecința atacurilor, a amenințării reprezentate și a intențiilor ostile ale unor grupări armate nestatale, în special Hezbollah.

Potrivit acordului, dispariția acestei amenințări va elimina orice necesitate a unei intervenții militare sau a unei prezențe a Forțelor de Apărare ale Israelului în Liban.

Guvernul israelian declară, de asemenea, că nu are nicio revendicare sau ambiție teritorială în Liban.

Reconstrucția Libanului

În paralel, Statele Unite își vor mobiliza partenerii internaționali pentru a sprijini activ Guvernul libanez în reconstrucția țării, refacerea infrastructurii, relansarea economiei și crearea perspectivelor de prosperitate.

La rândul său, Libanul se angajează în mod explicit să împiedice deturnarea fondurilor destinate reconstrucției în favoarea unor grupări armate nestatale sau a unor entități afiliate acestora.

Editor : C.A.