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Hoții au furat două remorci de TIR cu logo-ul Nvidia, crezând că se vor îmbogăți din procesoare. Au găsit în schimb 18 tone de nisip

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stack of trucks in a long traffic jam on the freeway
Foto: Profimedia
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Jaf neobișnuit în SUA: două remorci aparținând companiei de camioane autonome PlusAI au fost furate din depozitul acesteia din California, la sfârșitul lunii septembrie 2026. Hoții au fost atrași de logo-ul Nvidia de pe cele două TIR-uri, dar în fiecare remorcă au găsit câte 9 de tone de nisip, folosit ca balast.

Hoții au spart lacătele care asigurau ambele remorci și le-au tractat folosind propriile capete de TIR, relatează Business Insider.

Ambele remorci purtau brandul PlusAI și Nvidia. Cabinele de camion echipate cu tehnologia PlusAI, aflate în interiorul depozitului, nu au fost luate.

În loc de cipuri sau procesoare, fiecare remorcă conținea aproximativ 9.000 de kilograme de nisip, însumând în total în jur de 18 de tone.

Nisipul nu era întâmplător acolo. PlusAI îl folosește drept încărcătură de balast, care replică greutatea unei încărcături comerciale reale în timpul testelor de cercetare și dezvoltare pentru camioanele autonome.

„PlusAI folosește încărcături simulate în remorcile sale pentru a ajuta la testele de cercetare și dezvoltare”, a declarat Lauren Kwan, purtătoare de cuvânt a PlusAI, pentru publicația Wired.

Hoții au abandonat remorcile, după ce au văzut ce era înăuntru. O cunoștință a unui director din cadrul PlusAI le-a observat și a alertat autoritățile.

Poliția a localizat ambele remorci în apropiere de Newark, California, la mică distanță de depozitul din care au fost furate.

Remorcile, care fuseseră deschise, au fost recuperate cu toate cele 18 tone de nisip aflate încă în interior. Hoții nu au fost încă identificați.

Editor : M.B.

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