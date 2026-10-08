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Video Rebelii Houthi revendică un atac cu rachete asupra aeroportului din Riad. Mai multe explozii au fost auzite în capitala saudită

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rebelii Houthi din Yemen
Rebelii Houthi consideră momentan că Iranul este capabil să se apere singur în lupta contra Statelor Unite și Israelului, potrivit unei surse din interiorul grupării din Yemen. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Morți și răniți în atacurile asupra aeroporturilor Arabia Saudită spune că a interceptat o rachetă Houthiții intensifică atacurile Miza economică a atacurilor

Rebelii Houthi au revendicat un atac cu rachetă balistică asupra aeroportului internațional King Khalid din Riad, în timp ce martorii au raportat mai multe explozii în capitala Arabiei Saudite. Atacul vine la o zi după ce o lovitură cu drone asupra aceluiași aeroport a provocat un mort și întârzieri ale zborurilor. Arabia Saudită susține că a interceptat racheta și că a distrus o platformă de lansare din Sanaa, anunță Euronews.

Gruparea Houthi din Yemen a revendicat joi un atac cu o rachetă balistică asupra Aeroportului Internațional King Khalid din Riad, în timp ce martorii au raportat mai multe explozii în capitala Arabiei Saudite.

Atacul are loc la o zi după ce o lovitură cu drone asupra aceluiași aeroport a provocat moartea unei persoane și a dus la întârzieri ale zborurilor care au continuat până joi.

Houthiții au declarat că au țintit aeroportul din Riad cu o rachetă balistică. Până în acest moment, nu a existat o confirmare imediată din partea autorităților saudite cu privire la atacul revendicat de grupare și nici informații oficiale privind eventuale pagube sau victime.

Potrivit martorilor, joi s-au auzit mai multe explozii în Riad.

Diplomații au primit instrucțiuni să se adăpostească în ambasadele lor, iar martorii au afirmat că și școlile internaționale au luat măsuri de precauție.

Morți și răniți în atacurile asupra aeroporturilor

Un atac anterior cu drone asupra aeroportului King Khalid a provocat moartea unei persoane, iar alte două persoane au fost ucise într-un atac separat asupra aeroportului din Abha, situat în sud-vestul Arabiei Saudite, au declarat joi autoritățile de la Riad.

Întârzierile zborurilor au continuat și în cea de-a doua zi după atacuri.

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Atacul asupra aeroportului din Abha a provocat moartea unor rezidenți marocani și algerieni și rănirea altor 28 de persoane, potrivit oficialilor.

În cazul atacului asupra aeroportului King Khalid, un cetățean sudanez a fost ucis, iar alte opt persoane au fost rănite.

Autoritatea Generală Saudită pentru Aviație Civilă nu a atribuit responsabilitatea pentru atacurile asupra celor două aeroporturi internaționale niciunei părți.

Arabia Saudită spune că a interceptat o rachetă

Purtătorul de cuvânt al coaliției conduse de Arabia Saudită care luptă împotriva grupării Houthi, generalul-maior Turki al-Malki, a declarat că forțele coaliției au interceptat o rachetă balistică la nord de Riad.

Potrivit acestuia, forțele coaliției au distrus, de asemenea, o platformă din capitala Yemenului, Sanaa, care fusese utilizată pentru lansarea unor atacuri asupra capitalei saudite.

Gruparea cunoscută oficial sub numele de Ansar Allah și-a asumat responsabilitatea pentru mai multe atacuri asupra aeroporturilor saudite în ultimele zile, precum și pentru salve de rachete care au vizat infrastructura critică și obiective militare din întregul regat.

Houthiții intensifică atacurile

Atacurile asupra instalațiilor saudite reprezintă o amenințare pentru rutele maritime alternative esențiale la Strâmtoarea Ormuz, unde traficul a fost restricționat din cauza conflictului cu Iranul.

Atacurile grupării Houthi s-au intensificat pe măsură ce Arabia Saudită și forțele guvernamentale yemenite au lansat o ofensivă terestră și aeriană de amploare.

Operațiunea urmărește recucerirea teritoriilor ocupate de gruparea Houthi în urmă cu o lună de-a lungul coastei vestice a Mării Roșii din Yemen și în zona Strâmtorii Bab el-Mandeb.

Luni, oficialii au declarat că forțele coaliției conduse de Arabia Saudită au recucerit mai multe zone-cheie din jurul strâmtorii, prin care tranzitează aproximativ 12% din comerțul mondial.

Miza economică a atacurilor

Houthiții încearcă să folosească atacurile asupra infrastructurii saudite pentru a crește presiunea economică asupra Riadului.

„Houthiții consideră că pot maximiza costurile economice ale Arabiei Saudite și pot obliga Arabia Saudită să cedeze cererilor lor prin lovirea infrastructurii civile, cum ar fi instalațiile petroliere și aeroporturile”, a scris într-o analiză think tank-ul Institute for the Study of War, cu sediul la Washington.

Noile atacuri asupra aeroporturilor saudite vin astfel într-un moment de intensificare a confruntărilor din regiune, în condițiile în care conflictul amenință atât infrastructura civilă și energetică a Arabiei Saudite, cât și rutele maritime strategice din apropierea Mării Roșii și a Strâmtorii Bab el-Mandeb.

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Editor : C.A.

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