„I-a trădat încrederea”. Un bărbat din India a primit pedeapsa cu moartea după ce și-a ars soția de vie din cauza culorii pielii

Data actualizării: Data publicării:
crima india
Foto: X/@coretvnewsmedia
Filmul tragediei

Un tribunal din India a condamnat la pedeapsa cu moartea un bărbat care și-a incendiat soția de vie, din cauza culorii pielii acesteia. Victima, Lakshmi, a declarat înainte de moarte că soțul ei, Kishandas, „o tachina în mod constant pentru că avea pielea închisă la culoare”, relatează BBC

Judecătorul districtual Rahul Choudhary, din orașul Udaipur, a explicat decizia afirmând că fapta se încadrează în categoria „celor mai rare cazuri” și că reprezintă „o crimă împotriva umanității”.

Avocatul lui Kishandas a declarat pentru sursa citată că clientul său este nevinovat și că va face apel împotriva sentinței.

Crima, comisă în urmă cu opt ani, și sentința dată recent au stârnit reacții în India, unde discriminarea pentru culoarea pielii este foarte răspândită.

Potrivit instanței, atacul s-a petrecut în noaptea de 24 iunie 2017. Lakshmi a declarat poliției, medicilor și unui magistrat executiv că soțul ei o poreclea frecvent „kali” (brunetă) și o umilea de când s-au căsătorit în 2016.

Filmul tragediei

În noaptea tragediei, Kishandas ar fi adus o sticlă cu un lichid maro, susținând că e un medicament pentru a-i face pielea mai deschisă. Conform declarațiilor, el a aplicat lichidul pe corpul ei, iar când Lakshmi s-a plâns că miroase a acid, bărbatul a incendiat-o folosind un bețișor parfumat și a turnat restul lichidului pe ea înainte să fugă. Familia lui a dus-o la spital, dar femeia a decedat.

„Nu este o exagerare să spunem că această crimă brutală nu a fost doar împotriva lui Lakshmi, ci este o crimă împotriva umanității”, a spus judecătorul Choudhary. El a mai afirmat că Kishandas „i-a trădat încrederea” și a arătat „cruzime extremă” prin faptul că a turnat lichidul pe ea în timp ce ardea.

Procurorul a descris decizia drept „istorică” și a spus că speră că aceasta va servi drept lecție pentru societate: „O tânără în vârstă de 20 și ceva de ani a fost ucisă brutal. Era sora cuiva, fiica cuiva, cineva o iubea. Dacă nu ne protejăm fiicele, atunci cine o va face?”.

Cazul a readus în discuție preferința problematică din India pentru pielea deschisă la culoare. Fetele și femeile cu ten mai închis sunt adesea insultate și discriminate, iar produsele pentru albirea pielii reprezintă o industrie profitabilă de miliarde de dolari.

În anunțurile matrimoniale, culoarea pielii este aproape întotdeauna evidențiată, iar miresele cu pielea mai deschisă sunt mai căutate. De-a lungul timpului, au fost raportate și cazuri de suicid ale unor femei hărțuite de soți din cauza tenului închis.

