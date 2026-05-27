Live TV

Video „Iată cum doborâți un F-18”: imagini din taberele milițiilor iraniene. Antrenamente cu rachete antiaeriene contra avioanelor de luptă

Data actualizării: Data publicării:
Iran Missile, Tehran - 02 Apr 2025
Iranul își înarmează milițiile loiale din Irak cu rachete cu rază lungă de acțiune. Foto: Profimedia
Din articol
„O armă periculoasă cu efect surpriză” Cele mai noi rachete reduc șansele pilotului de a manevra

Forțele armate iraniene se pregătesc pentru o eventuală nouă rundă de atacuri americano-israeliene prin desfășurarea unui număr mai mare de sisteme portabile de apărare antiaeriană (MANPADS), valorificând lecțiile învățate din războiul recent și din doborârea mai multor aeronave americane și israeliene, anunță France 24. Presa franceză a obținut documente și înregistrări video care dezvăluie exerciții de antrenament la scară largă organizate de Garda Revoluționară pentru membrii Basij, forța paramilitară a IRGC, privind modul de utilizare a sistemelor MANPADS.

De când Statele Unite și Israelul au declanșat războiul împotriva Iranului, pe 28 februarie, forțele militare iraniene au reușit să doboare sau să avarieze mai multe aeronave americane și israeliene.

Conform unui raport al Serviciului de Cercetare al Congresului SUA, publicat pe 13 mai, cel puțin 42 de aeronave americane au fost distruse sau avariate în timpul recentului conflict cu Iranul. Deși raportul nu clarifică cauza exactă a avariilor în fiecare caz, explicațiile sale sugerează că zeci de aeronave, inclusiv un F-15, un F-18 și un MC-130, au fost doborâte sau avariate de MANPADS-uri iraniene sau de sisteme de rachete sol-aer de joasă altitudine.

MANPADS-urile sunt rachete ghidate ușoare care pot fi operate de un singur membru al echipajului și nu necesită radar pentru a urmări o aeronavă. Cu toate acestea, raza lor de acțiune este limitată la 5-10 kilometri, iar focoasele lor mici, care cântăresc de obicei între 1 și 3 kg, nu sunt uneori suficient de puternice pentru a distruge o țintă, provocând doar daune minore.

Potrivit experților, sistemele MANPADS sunt ieftine, mobile, ușor de fabricat, ușor de utilizat și simplu de învățat de către echipajele noi, rămânând în același timp dificil de detectat.

Dovezile adunate de France 24 sugerează că forțele de securitate iraniene antrenează un număr mare de membri ai grupării paramilitare Basij pentru a folosi mai multe dintre aceste rachete ghidate în cazul unei noi runde de atacuri aeriene americane și israeliene. Videoclipuri și materiale de instruire privind utilizarea armelor au circulat pe scară largă printre membrii Basij pe rețelele sociale.

„O armă periculoasă cu efect surpriză”

Farzin Nadimi este expert militar la Institutul din Washington pentru Politica Orientului Apropiat. El explică:

Sistemele MANPADS pot constitui arme periculoase cu efect surpriză pentru aeronave. Acestea pot fi repoziționate și, deoarece utilizează ghidarea prin infraroșu, nu emit semnale proprii, niciun fel de emisii. Prin urmare, pot fi complet ascunse și gata de tragere.

Mai întâi, ele se fixează cu precizie pe temperatura motorului aeronavei. Sistemele mai avansate, cu senzori mai sensibili, se pot fixa și pe corpul aeronavei, detectând frecarea cauzată de fluxul de aer peste fuselaj și căldura generată de acesta.

De asemenea, ele pot exploda în apropierea aeronavei, ceea ce înseamnă că, chiar dacă nu o lovesc direct, pot totuși să avarieze ținta.

Războiul dintre Rusia și Ucraina a demonstrat că aceste sisteme pot fi eficiente chiar și împotriva rachetelor de croazieră, până la punctul în care Rusia a fost nevoită să adauge sisteme de rachete de semnalizare la rachetele sale de croazieră pentru a induce în eroare MANPADS-urile.

Multe videoclipuri înregistrate în timpul războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului arată iranienii folosind aceste sisteme în mod eficient împotriva aeronavelor israeliene și americane.

Citește și:

Iranul, mesaj sfidător la adresa Statelor Unite: „Probabilitatea unui război este scăzută din cauza slăbiciunii duşmanului”

Poate că cea mai semnificativă utilizare a MANPADS-urilor iraniene a avut loc pe 3 aprilie în sud-vestul Iranului. Mai întâi, un F-15 a fost doborât de ceea ce președintele Donald Trump a descris ca fiind o rachetă portabilă, sau MANPADS. Apoi, în timpul a ceea ce SUA numesc o misiune de salvare a piloților F-15 doborâți, forțele iraniene susțin că au lovit mai multe aeronave americane, cel puțin un MC-130 și un A-10 Warthog, posibil cu foc de MANPADS. Apoi, în timpul a ceea ce SUA numesc o misiune de salvare a piloților avionului F-15 doborât, forțele iraniene susțin că au lovit mai multe aeronave americane, cel puțin un MC-130 și un A-10 Warthog, posibil cu foc de MANPADS. Piloții și echipajul au fost salvați de armata SUA.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Și nu a fost nici prima, nici ultima lovitură reușită a sistemelor MANPADS iraniene.

Într-un alt videoclip, înregistrat pe 31 martie, mass-media de stat iraniană a afirmat că o rachetă iraniană a doborât o dronă sinucigașă americană de tip LUCAS deasupra insulei Qeshm din Golful Persic. 

Pe 25 martie, forțele iraniene au avariat un avion F-18 american în sudul Iranului, folosind un sistem MANPADS. Conform rapoartelor oficiale, aeronava a reușit să aterizeze în siguranță, în ciuda avariilor suferite.

La jumătatea lunii aprilie, la câteva zile după intrarea în vigoare a armistițiului dintre Iran și Israel-SUA, forțele armate iraniene, bazându-se pe experiența recentă de luptă, au recunoscut eficacitatea acestor sisteme și au început să instruiască mai mult personal în utilizarea sistemelor MANPADS.

Au realizat ceea ce erau, de fapt, videoclipuri instructive de casă și le-au trimis subordonaților, arătând cum se utilizează Misagh-1 și Sahand-3, două sisteme MANPADS de fabricație iraniană, împotriva aeronavelor inamice. 

Pe lângă aceste videoclipuri instructive, mii de membri ai Basij au primit și un fișier PDF conținând instrucțiuni de bază privind utilizarea dispozitivului Misagh-1. France 24 a obținut o copie a acestui fișier.

Nadimi explică faptul că această instruire ar putea fi eficientă datorită simplității utilizării acestor sisteme:

Oricine a urmat o scurtă instruire privind aceste sisteme capătă capacitatea de a doborî sau de a avaria grav o aeronavă de îndată ce aceasta zboară la joasă altitudine în raza de acțiune a sistemului, mai ales dacă pilotul nu este pregătit corespunzător pentru a face față unei astfel de situații

Iranul produce propriile versiuni de MANPADS, multe dintre ele fiind derivate din sisteme rusești și chinezești. Încă din 2008, Departamentul de Stat al SUA a inclus Iranul printre cele peste 20 de țări care au produs astfel de sisteme.

Cea mai cunoscută familie de MANPADS iraniene, despre care se crede că ar fi responsabilă de doborârea sau avarierea unor aeronave americane și israeliene, este seria Misagh.

Iranul a început să producă Misagh-1 la începutul anilor 2000, pe baza modelului chinezesc QW-1 Vanguard. De atunci, a dezvoltat versiuni mai avansate: Misagh-2 și Misagh-3, echipate cu focos laser și cu o rază de acțiune de cinci kilometri.

Cele mai noi rachete reduc șansele pilotului de a manevra

Nadimi spune că ultima generație de rachete lansate de la umăr, Misagh-3, este echipată cu un sistem de detonare cu laser:

Aceste rachete au focos de proximitate cu laser. Ele emit raze laser precise. Imediat ce laserul atinge corpul țintei, acesta activează focosul exploziv și detonează. Avantajul este că racheta nu trebuie să lovească ținta direct; în schimb, explodează la o anumită distanță de țintă și împrăștie un con de șrapnel către aceasta

Acesta poate fi îndreptat către fuselaj sau către cabina de pilotaj. Nu vizează neapărat doar secțiunea de evacuare a aeronavei, așa cum se întâmpla în cazul sistemelor de generație mai veche.

În ansamblu, aceste rachete reduc într-o oarecare măsură șansele pilotului de a manevra pentru a le evita

În săptămânile care au urmat încetării focului din 8 aprilie, Iranul a continuat instruirea personalului pentru operarea MANPADS, actualizând ulterior programul cu sesiuni live folosind căști de realitate virtuală.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Una dintre aceste sesiuni este documentată într-un videoclip care arată zeci de membri ai Basij instruiți să opereze MANPADS. Instruirea a inclus un simulator VR.

Un alt document, datat 16 mai, dar care nu a fost făcut public, a circulat pe scară largă în rândul membrilor Basij. Spre deosebire de instrucțiunile de bază anterioare privind utilizarea sistemelor MANPADS iraniene, acest ghid merge mai departe, prezentând metode tactice de utilizare a acestora pe teren.

Citește și:

Statele Unite permit în premieră unei țări europene să producă pe teritoriul propriu rachete Patriot

Încă din 2008, Statele Unite au recunoscut amenințarea pe care o reprezintă sistemele MANPADS pentru forțele sale armate. Un raport din acel an afirma: „Combaterea proliferării sistemelor portabile de apărare antiaeriană (MANPADS) este o prioritate majoră a securității naționale a SUA.”

Cu toate acestea, potrivit unor experți, Forțele Aeriene ale SUA nu sunt pregătite să facă față acestui tip de amenințare: o rachetă ghidată care costă câteva mii de dolari și care este capabilă să doboare sau să avarieze aeronave în valoare de zeci de milioane.

Este un risc pe care oficialii militari americani par să-l recunoască. Într-un raport publicat de New York Times pe 18 mai, un oficial militar a avertizat că „doborârea avionului F-15E luna trecută și focul de la sol care a lovit un F-35 au revelat că tacticile de zbor americane au devenit prea previzibile, ceea ce a permis Iranului să se apere împotriva lor mai eficient”.

Farzin Nadimi consideră că riscul este real:

După încetarea focului, Iranul a avut ocazia să învețe aceste lecții și să le transmită unităților operaționale.

Totuși, acest lucru are un impact tactic, nu unul strategic.

Din punct de vedere tactic, da, ar putea să-și perfecționeze și să-și adapteze tacticile, sau chiar armamentul, de exemplu, pentru a viza mai bine dronele sau elicopterele.

Dar adevăratul pericol pentru forțele de atac ar apărea dacă conflictul ar intra într-o fază de război terestru, în care elicopterele și avioanele ar trebui să sprijine trupele la altitudine joasă

Conform unor rapoarte, Iranul nu numai că a investit în sisteme MANPADS de producție proprie, ci a achiziționat și un număr necunoscut de sisteme MANPADS rusești de tip Verba, precum și sisteme chinezești.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
An de vechime pentru pensie. Foto Getty Images
1
Un an de vechime la pensie va costa mai mult de la 1 iulie. Casa de Pensii anunță...
Avertizare meteo de furtuni.
2
Alerte de vreme rea: ANM a emis cod galben de furtuni, vijelii și vânt puternic. Zonele...
Alexander Lukashenko
3
Lukașenko se declară „îngrozit” de ideea ca Republica Moldova să se unească cu România...
Consultări susținute de președintele României, Nicușor Dan, cu delegația PNL, la Palatul Cotroceni, în București, 18 mai 2026.
4
Nicușor Dan i-a chemat, din nou, la negocieri pe Grindeanu și Bolojan. Ce variantă de...
Dmitri Medvedev
5
Mesajul lui Dmitri Medvedev, după ce UE a ignorat avertismentul Rusiei cu atacuri în...
Ferrari și-a lansat prima mașină electrică și a pierdut 4,6 miliarde de euro în 24 de ore! ”Arată ca un autobuz”
Digi Sport
Ferrari și-a lansat prima mașină electrică și a pierdut 4,6 miliarde de euro în 24 de ore! ”Arată ca un autobuz”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Fumul se ridică din zonă după capitala iraniană a fost ținta unor atacuri, în timp ce o serie de explozii se aud în Teheran, Iran
Războiul SUA-Iran accelerează criza climatică: 5 milioane de tone de dioxid de carbon, emise în doar 14 zile de bombardamente
iran
Europenii „vor fi ținte legitime” pentru Iran dacă se alătură războiului, avertizează viceministrul de Externe de la Teheran
donald trump
„Justiție în stil american”. SUA transformă războiul cu Iranul într-un trailer cu eroi de la Hollywood. Scene din Top Gun și Iron Man
A U.S. Marine Corps AH-1Z Viper with Marine Light Attack Helicopter Squadron 169, Marine Aircraft Group 39, 3rd Marine Aircraft Wing (MAW), flies near the USS Michael Monsoor (DDG 1001), a Zumwalt-class destroyer, prior to conducting a flight deck landing
Concentrarea de nave și avioane de luptă ale SUA în Orientul Mijlociu pregătește terenul pentru un război cu Iranul. Scenarii posibile
Nato Conducts Air And Missile Defence Exercise On Eastern Flank
România se înarmează. MApN cumpără rachete din Franța. Contract de peste 600 de milioane de euro
Recomandările redacţiei
Strâmtoarea Ormuz
Strâmtoarea Ormuz se va redeschide în termen de o lună, iar Marina...
incendiu prtovocat de drone explozive la kiev
Reacția MAE român după amenințările Moscovei pentru diplomații de la...
Alexander Stubb
Președintele Finlandei, avertisment dur legat de politica lui Trump...
tomac face declaratii
Ce a răspuns Eugen Tomac, întrebat dacă va accepta nominalizarea...
Ultimele știri
Marea Britanie nu va beneficia de un tratament special din partea UE, afirmă miniștrii europeni
CM 2026. Statele americane New York și New Jersey anchetează modul în care FIFA a „umflat artificial” prețurile la bilete
Bivolul albinos „Donald Trump”, devenit o vedetă în Bangladesh, va fi cruţat şi trimis la o grădină zoologică
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ilie Bolojan și latura pe care românii o văd rar. Dezvăluirea despre soție, telefonul zilnic către mama sa...
Cancan
Nicoleta Luciu, în centrul dezvăluirilor făcute de Sile Cămătaru: ,,A fost doar o..''
Fanatik.ro
Încă o lovitură pentru CFR Cluj după plecarea lui Pancu: FIFA i-a dat interdicție la transferuri! Despre ce...
editiadedimineata.ro
Papa Leon avertizează asupra imaginilor generate cu AI: „Un amplificator puternic al dezinformării”
Fanatik.ro
Cine e cea mai frumoasă fotbalistă din lume. Tânăra le-a detronat pe Alisha Lehmann și Ana Maria Markovic 
Adevărul
„Mi s-a scârbit". Dezvăluirile unei angajate de la un magazin de haine despre ce lasă clienții în cabinele de...
Playtech
Averea neaşteptată a lui Eugen Tomac. De ce este numit &quot;omul lui Băsescu&quot;, este dorit premier al...
Digi FM
Elevă de clasa a V-a, către ministrul Educației, atent mai mult pe telefon: „Voi ne interziceți telefoanele...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Acord în timp record: oferta de 80 de milioane de euro a Barcelonei a fost acceptată și se dă prima mare...
Pro FM
Paris Jackson, despre relația cu tatăl ei, celebrul Michael Jackson: "Nu e treaba nimănui. El a fost cel mai...
Film Now
„Trebuia să rămână modest!” Russell Crowe, în centrul unor controverse după interacțiunea cu fanii din Paris...
Adevarul
Noile metode de înșelăciune care îi lasă pe bătrâni fără economii. Semnalele care ar trebui să ridice...
Newsweek
Instanța a spus dacă Armata e stagiu de cotizare în condiții speciale la pensie. 2.000.000 pensionari afectați
Digi FM
Tudor Chirilă, apariție rară alături de partenera sa. El și Iulia Mîzgan sunt împreună de 14 ani, au doi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Bryan Johnson, milionarul obsedat de tinerețe, a dezvăluit cele 41 de reguli după care își trăiește viața...
Digi Animal World
O studentă curajoasă, ședință foto de absolvire cu doi aligatori: “Nu sunt monștri sângeroși. Ar prefera să...
Film Now
„Mai bun decât un Emmy”. Ce notă i-a dat Brett Goldstein lui Jennifer Lopez pentru sărutul din noul film
UTV
Ianca, fiica lui Răzvan Simion, vorbește despre presiunea de a avea un tată celebru. „Am simțit adesea că...