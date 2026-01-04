Live TV

Video „Ieșiți afară, suntem invadați, suntem atacați”. Mărturiile venezuelenilor, după atacul SUA: „Blocurile tremurau, a fost terifiant”

Trump a declarat că SUA vor „conduce” Venezuela până când va avea loc o tranziţie „sigură”. Foto: Captură video Digi24
„A fost foarte înfricoșător” O femeie descrie momentul în care SUA au lovit casa ei din Caracas

Venezuelenii au trăit momente de teroare în clipa atacului militar american. Deși mulți localnici se bucură că au scăpat de Nicolas Maduro, spun că s-au speriat foarte tare și că a fost o noapte infernală. Civilii au auzit explozii puternice, care au făcut pământul să vibreze, urmate de flăcări care se ridicau spre cer. 40 de oameni au murit, în urma bombardamentelor asupra Venezuelei, anunță presa americană. În zona de coastă în apropierea aeroportului din Caracas, a fost lovit un complex de apartamente cu trei etaje, anunță Digi24.

„A fost foarte înfricoșător”

Martorii povestesc că momentul atacului militar american asupra Venezuelei a reprezentat o experiență foarte înfricoșătoare. Am văzut elicopterele, am văzut explozia, focul înălțându-se spre cer. Ne-am trezit brusc și oamenii strigau «ieșiți afară, suntem invadați, suntem atacați». Era haos ”.

Un localnic a declarat că a fost trezit din somn de sunetul asurzitor. Bombele cădeau pe munți, pe munții de lângă Fort Tiuna. Era înfricoșător, absolut înfricoșător”.

Nu am mai trăit niciodată astfel de bombardamente. A fost terifiant. Blocurile tremurau”, povestește un altul.

O femeie descrie momentul în care SUA au lovit casa ei din Caracas

Yanire Lucas locuiește în Caracas, într-o casă situată lângă o bază militară venezueleană. După ce SUA au lovit baza sâmbătă dimineața, ea a spus că familia ei a rămas îngrozită.

„Am trăit o experiență terifiantă”, a spus Lucas. „Totul a început la ora 1:50 dimineața, când am auzit prima explozie. Era extrem de zgomotoasă. Ne-am trezit și ne-am adăpostit în timpul acelei prime explozii, care a fost atât de puternică încât am simțit primele pagube la casa mea. A fost complet distrusă.”

Ea a spus că ceea ce se întâmplă este „fără precedent”, declarând pentru Associated Press că s-a născut în cartierul respectiv.

„A fost o experiență fără precedent, terifiantă, încă suntem în stare de alertă”, a adăugat ea. „Și acum nu știm ce să facem, ce să facem, să rămânem în siguranță acasă sau să ieșim să căutăm mâncare? Nu știu, și mai ales noi, suntem persoane singure, așa că nu îndrăznesc să ies, să părăsesc casa singură și, ei bine, sunt în această stare de incertitudine.”

Președintele venezuelean înlăturat, Nicolas Maduro, a ajuns sâmbătă la New York, după ce a fost capturat de forțele americane. A fost dus la biroul Administrației de Control al Drogurilor din Manhattan și ulterior la Centrul Metropolitan de Detenție din Brooklyn.

