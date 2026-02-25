Live TV

IIF: Cheltuielile guvernamentale au dus datoria mondială la un nivel record în 2025

Data actualizării: Data publicării:
bancnote de dolari si euro
Foto: GettyImages

Datoria globală a atins un nivel record de 348.000 de miliarde de dolari la sfârşitul anului 2025, după ce aproape 29.000 de miliarde de dolari au fost adăugate pe parcursul anului trecut, cea mai rapidă acumulare anuală de după pandemie, a anunţat miercuri Institutul Internaţional pentru Finanţe (IIF), cel mai mare grup de lobby al sectorului financiar, informează Reuters.

Creşterea datoriei globale a fost cauzată în primul rând de guverne, care au fost responsabile pentru mai mult de 10.000 de miliarde de dolari din creşterea totală, iar Statele Unite, China şi zona euro au fost responsabile pentru aproximativ trei sferturi din această creştere, a precizat IIF în cel mai recent raport Global Debt Monitor.

Datele sugerează că ciclul datoriei globale este acum condus mai puţin de gospodării sau companii şi mai mult de deficitele fiscale persistente din marile economii, în condiţiile în care pieţele de obligaţiuni au înregistrat emisiuni record la începutul anului, notează Reuters, citată de Agerpres.

Cu toate acestea, ca pondere din PIB, datoria globală a scăzut până la aproximativ 308% din PIB în 2025, graţie în principal economiilor avansate, precizează IIF. În schimb, raportul datorie-PIB pe pieţele emergente a continuat să crească, atingând un nivel record de peste 235% din PIB.

„Un amestec puternic de expansiune fiscală, politică monetară relaxată şi simplificare a reglementărilor ar putea duce la o nouă acumulare de datorii, intensificând în acelaşi timp îngrijorările cu privire la creşterea gradului de îndatorare şi supraîncălzirea în anumite părţi ale pieţei”, a subliniat IIF, subliniind deficitele fiscale persistente din principalele economii.

Datele IIF arată că datoria guvernamentală la nivel global se ridica la aproximativ 106.700 miliarde de dolari la sfârşitul anului, în creştere de la 96.300 miliarde de dolari la sfârşitul anului 2024, în timp ce datoria companiilor nefinanciare a atins aproximativ 100.600 miliarde de dolari. Datoriile gospodăriilor au crescut mai moderat, ajungând la 64.600 miliarde de dolari.

De asemenea, pe pieţele mature datoria totală a urcat la aproximativ 231.700 miliarde de dolari, în timp ce pieţele emergente a atins aproximativ 116.600 miliarde de dolari, în ambele cazuri fiind vorba de noi recorduri.

IIF atrage atenţia că este vorba de o schimbare semnificativă de compoziţie a datoriei globale. Gradul de îndatorare a sectorului privat a scăzut faţă de vârfurile atinse în pandemie, în timp ce datoria publică continuă să crească. Această înclinare structurală către datoria suverană lasă bilanţurile globale mai expuse la modificările ratelor dobânzilor şi ale încrederii investitorilor.

În ultimul său raport World Economic Outlook, Fondul Monetar Internaţional a estimat că economia mondială va înregistra o creştere de aproximativ 3,3% în 2026, economiile avansate urmând să crească cu aproximativ 1,8%, iar pieţele emergente puţin peste 4%.

Aceste rate de creştere sunt constante conform standardelor recente, dar nu suficient de puternice pentru a dilua rapid datoria în creştere. Dacă împrumuturile continuă în ritmul din 2025, raporturile datorie-PIB ar putea începe să crească din nou, în special pe pieţele emergente, unde gradul de îndatorare este deja la niveluri record.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
1
Reacția lui Ilie Bolojan, după ce o diplomă de doctor a fost ruptă, în direct, la Digi24...
Dmitri Medvedev încruntat
2
Schimb de replici între MAE român și Dmitri Medvedev: „Soldații pot intra și fără vize...
Russia Putin
3
Furibund, printre ofițerii FSB, Vladimir Putin lansează un scenariu despre Marea Neagră...
Pastravarie
4
Un preot din Dolj a redirecționat apele unui pârâu și și-a făcut ilegal o păstrăvărie...
Militari ucraineni pe frontul din Donețk.
5
SUA au avertizat Ucraina să nu lovească interesele americane în atacurile asupra...
"Mi-e rău". Ce a declarat Jarred Shaw, după ce a reușit să scape de pedeapsa cu moartea
Digi Sport
"Mi-e rău". Ce a declarat Jarred Shaw, după ce a reușit să scape de pedeapsa cu moartea
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Trump Chairs A Cabinet Meeting
Cum își exagerează succesele departamentul condus de Musk. DOGE nu-și atinge țintele de reducere a cheltuielilor guvernamentale
exploatarea petrolului
Cererea mondială de petrol va atinge un nivel record în 2023
imagine cu caracter ilustrativ, bani calculator și un pix
Mugur Isărescu: Sectorul guvernamental este cel care creează deficitul extern în totalitate
elevi baschet sport
Bulgaria şi România, ultimele în UE la cheltuieli guvernamentale pentru recreaţie şi sport. Câți bani cheltuiește țara noastră
poluare
Atmosfera, mai poluată decât se credea. Dioxidul de carbon, peste valori din ultimii 800.000 de ani
Recomandările redacţiei
aparate f-16 in zbor
O dronă a intrat în spațiul aerian al României. MApN a ridicat două...
viorel-salvador-caragea-fb
Un fost șef al poliției din Gorj, pensionar special, numit la...
masina ca numara bani
Avertismentul consilierului lui Mugur Isărescu: Cum devin pensiile...
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_00_INQUAM_Photos_George_Calin
Tăierile din administrație și măsurile de relansare intră în vigoare...
Ultimele știri
Islanda va organiza în acest an un referendum pentru aderarea la UE, spune şefa guvernului
Femeie accidentată de maşina condusă de fiul ei de 11 ani. Trupul femeii a fost prins între vehicul şi zidul unei clădiri
Acțiune rapidă în Piatra-Neamț: un pompier a reușit să scoată o femeie dintr-o casă în flăcări
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd în Pești din 26 februarie 2026. Secretele pot ieși la iveală
Cancan
Doliu în justiția din România! A murit Ion Diaconescu
Fanatik.ro
Kyros Vassaras, apărat de un “greu” al arbitrajului românesc: “Nu văd pe altcineva în locul lui! Şi-a făcut...
editiadedimineata.ro
Armenia cere sprijinul UE pentru a contracara dezinformarea rusă înainte de alegerile parlamentare
Fanatik.ro
Acuzații scandaloase după înmormântarea lui Marian Spînu, jandarmul mort în timpul misiunii, la doar 40 de...
Adevărul
Bill Gates a prezentat scuze Fundației sale din cauza legăturilor cu Epstein și a admis că a avut aventuri cu...
Playtech
Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak, e de nerecunoscut. A trecut prin momente cumplite, cu ce se...
Digi FM
Corina Dănilă, mesaj pentru soțul ei, cu care s-a căsătorit în secret: „Sufletul tău bun și blând e bucuria...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Emma Răducanu a dat lovitura, după anunțul despărțirii: 12 milioane de euro!
Pro FM
Dan Bălan, apariția care i-a îngrijorat pe fani: „Sper să nu sufere de vreo boală gravă!” Imaginile cu...
Film Now
O actriță din „Anatomia lui Grey”, criticată dur după ce l-a numit „bătăuș” pe Eric Dane: „Este lipsit de...
Adevarul
Melania Trump, criticată pentru o apariție la Casa Albă. Ținuta aleasă la o cină oficială a stârnit...
Newsweek
Ministrul muncii: Pensiile cresc cu sume între 160 și 720 lei. Unii pensionari vor avea 2 creșteri de pensie
Digi FM
Cristian Preda, după ce și-a rupt diploma în direct: „Am făcut artă performativă – diploma de doctor a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce femeile sunt mai friguroase decât bărbații. Iată explicația medicilor
Digi Animal World
Momentul când trei urși au apărut pe o pârtie de schi. Țipetele turiștilor au cuprins întreaga zonă
Film Now
Viața lui Martin Short, un șir lung de tragedii începute încă din adolescență. Până la 20 de ani își pierduse...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...