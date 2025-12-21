După aproape patru ani de lupte, puține aspecte ale războiului Rusiei în Ucraina au atras atâta atenție în rândul armatelor occidentale precum extinderea rapidă a luptei cu drone. Din 2023, ambele părți au desfășurat milioane de drone ieftine. În unele părți ale frontului, aceste drone mici fac acum până la 70% din victimele de pe câmpul de luptă, potrivit unei analize Foreign Affairs.

Factori diferiți

Între timp, Rusia folosește mii de drone de atac unidirecționale cu elice Geran-2 și Geran-3 în atacuri de rază lungă de acțiune asupra orașelor ucrainene, iar Ucraina a folosit o gamă largă din propriile drone de atac unidirecționale pentru atacuri regulate asupra bazelor, fabricilor și infrastructurii energetice rusești.

Observând aceste evoluții, mulți strategi occidentali în domeniul apărării au făcut apeluri urgente pentru schimbarea priorităților militare.

În iunie, președintele american Donald Trump a semnat un ordin executiv pentru accelerarea producției de drone. De atunci, Departamentul Apărării al SUA a făcut mai multe schimbări de politici pentru a facilita integrarea rapidă a dronelor low-cost în arsenalul american, iar secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a cerut Statelor Unite să stabilească „dominanța dronelor”.

Între timp, în sectorul privat, companiile de software și inteligență artificială care au pariat puternic pe dezvoltarea de tehnologii militare fără echipaj uman, cum ar fi Anduril, Palantir și Shield AI, se întrec în a câștiga noi contracte profitabile în domeniul apărării. Cu siguranță, sistemele de aeronave mici fără echipaj uman (UAS) au schimbat fundamental modul în care se desfășoară lupta cu infanteria și că armata americană și alte părți ale forțelor sunt în urmă în ceea ce privește aceste capabilități - și, mai îngrijorător, în ceea ce privește tehnologiile contra-UAS - în comparație cu forțele rusești sau chineze.

Însă presupunerea că achiziția la scară largă de drone cu inteligență artificială va consolida apărarea SUA împotriva Chinei este greșită, notează specialistul în apărare aeriană și tehnologie Justin Bronk, într-o analiză din Foreign Affairs.

În primul rând, lecțiile din războiul din Ucraina - o luptă de uzură și neconcludentă între două forțe armate fundamental terestre - adesea nu se aplică direct altor tipuri de conflicte.

Realitățile arsenalului militar al Beijingului și natura probabilă a oricărei potențiale confruntări în Indo-Pacific înseamnă că un astfel de conflict ar fi decis de factori foarte diferiți.

În ciuda faptului că are cea mai mare și mai avansată industrie de drone din lume, China a prioritizat de fapt echipamentele militare cu echipaj. În fiecare an, Armata Populară de Eliberare primește un număr impresionant de avioane de luptă moderne și extrem de capabile, nave de război mari și sisteme de rachete terestre, maritime și lansate din aer de ultimă generație.

Dacă Statele Unite se concentrează prea mult pe dezvoltarea și achiziționarea de drone, riscă să-și piardă avantajul mic rămas față de Armata Populară de Eliberare (PLA) în ceea ce privește capacitățile de ultimă generație ale forțelor aeriene și marinei, care ar domina orice conflict indo-pacific.

D e ce dronele domină Donbasul

În ultimii ani, analiștii militari și directorii din industria de apărare s-au concentrat asupra lecțiilor pe care armatele occidentale ar trebui să le învețe din apărarea remarcabilă a Ucrainei împotriva Rusiei. Un rezultat al acestui interes a fost o suprasaturație de noi produse și tehnologii de apărare care sunt comercializate armatelor occidentale ca fiind „transformatoare”, bazate pe utilizarea vag descrisă în luptă în Ucraina. De fapt, multe astfel de sisteme, în special dronele fabricate în Occident de la firmele de tehnologie nou înființate, s-au dovedit ineficiente sau chiar au eșuat complet pe câmpul de luptă în fața războiului electronic omniprezent rusesc (și ucrainean) și a condițiilor de mediu dificile.

O problemă mai mare, însă, este că războiul din Ucraina prezintă multe caracteristici care nu s-ar aplica forțelor americane și chineze într-un context indo-pacific.

Invazia terestră continuă a Ucrainei de către Rusia a dus la linii ale frontului cu personal redus, care se întind pe 1.000 de kilometri, de la regiunea Harkov în nord până la Herson în sud. Niciuna dintre părți nu a obținut superioritatea aeriană, ceea ce face ca puterea aeriană să fie mult mai puțin semnificativă decât în ​​alte conflicte moderne.

Întrucât atât formațiunile blindate rusești, cât și cele ucrainene, precum și alte unități de elită au suferit pierderi catastrofale în primele faze ale războiului, niciuna dintre părți nu a putut desfășura un război de manevră combinat la scară largă de la mijlocul anului 2023.

Drept urmare, ambele armate au fost nevoite să se bazeze în mare măsură pe unități mici de infanterie cu sprijin atașat de tancuri, artilerie și drone pentru a efectua atacuri de sondare prin câmpuri minate împotriva liniilor defensive fixe.

Progresul este extrem de lent și costisitor în ambele direcții.

În aceste condiții, dronele de tip quadcopter, cu rază scurtă de acțiune, ușoare, ieftine și produse în masă, s-au dovedit extrem de eficiente. Mai ales că muniția și lansatoarele de artilerie convențională și de rachete cu rază lungă de acțiune au devenit din ce în ce mai rare, ambele părți au folosit drone ieftine pentru a provoca uzură și a suprima reaprovizionarea și mișcările tactice ale inamicului la o distanță de 10 până la 20 de kilometri de liniile frontului.

Până în 2024, luptele de pe linia frontului ajunseseră într-adevăr să fie dominate de un număr din ce în ce mai mare de drone și de dezvoltarea constantă a unor noi tehnologii, cum ar fi dronele cu fibră optică și ghidarea prin imagistică terminală asistată de inteligență artificială.

Apărarea împotriva dronelor, cum ar fi plasele de protecție, bruiajul electronic și tipurile specializate de muniție pentru puști și tunuri, au devenit, de asemenea, critice și continuă să evolueze rapid. Cu toate acestea, multe sisteme active de apărare împotriva dronelor sunt suprasolicitate în Ucraina din cauza naturii dispersate a forțelor de pe linia frontului și a uzurii constante.

Chiar și așa, se poate spune că extinderea războiului cu drone nu este ceea ce a împiedicat forțele ucrainene să ocupe poziții cheie împotriva forțelor rusești în 2024 și 2025.

În schimb, sutele de bombe grele cu planare pe care Rusia le lansează cu bombardierele de vânătoare Su-34 împotriva frontului în fiecare săptămână sunt. Aceste bombe de 500-3.000 kg pot demola chiar și poziții de luptă adânci și întărite și pot ucide trupele adăpostite mult mai eficient decât dronele mici, iar Ucraina încă nu are o modalitate eficientă de a intercepta aeronavele de lansare care lansează bombele de la peste 65 de kilometri în spatele frontului.

Dronele provoacă cea mai mare parte a uzurii zilnice împotriva infanteriei și vehiculelor aflate în mișcare în interiorul și în jurul frontului, dar atacurile concentrate cu bombe cu planare reprezintă o amenințare mult mai mare pentru trupele adăpostite.

Atacurile neobosite ale rusilor cu bombe cu planare asupra pozițiilor cheie au fost deosebit de dificile pentru trupele ucrainene care luptă pentru a deține locații strategice puternic fortificate, cum ar fi orașul de pe dealul Ceasiv Iar din regiunea Donețk.

D iferența din Pacific

În contrast puternic cu condițiile operaționale din Ucraina, orice conflict probabil între forțele americane și Armata Populară de Eliberare a Chinei s-ar desfășura predominant în aer și pe mare, luptele dintre forțele terestre fiind probabil limitate la insule cheie, cum ar fi Taiwan sau Senkaku (cunoscute în China sub numele de Diaoyus).

În acest context, succesul Statelor Unite ar depinde de capacitatea de a folosi rapid și repetat putere de foc aeriană și maritimă decisivă în acele puncte cheie, în momente critice.

Aceasta ar însemna proiectarea puterii pe mii de kilometri de ocean împotriva numeroaselor amenințări chineze extrem de avansate, atât la nivel de rachete, cât și aeriene și maritime.

Astfel de operațiuni ar necesita personal înalt calificat, care să opereze avioane de vânătoare avansate, bombardiere și nave de război, desfășurând acțiuni de sprijin reciproc în operațiuni comune atent sincronizate. Cu alte cuvinte, conflictul ar implica tipuri de forțe și echipamente foarte diferite de cele pe care Ucraina sau Rusia le folosesc în războiul actual.

Într-un conflict indo-pacific, dronele ar putea juca în continuare un rol semnificativ în operațiunile terestre și amfibii. Taiwanul, de exemplu, ar putea beneficia enorm de posibilitatea de a desfășura sute de mii, sau chiar milioane, de drone mici pentru a respinge o forță de debarcare a Armatei Populare de Apărare (PLA) pe plajele sale.

De asemenea, ar fi esențial ca forțele taiwaneze să aibă capacități de contracarare a dronelor care ar putea intercepta și bruia în mod sustenabil dronele de atac unidirecționale ale PLA și dronele de supraveghere care zboară de pe continent sau de pe nave de pe plaje. Cu toate acestea, astfel de sisteme fără echipaj ar fi inutile pentru Forțele Aeriene și Marina SUA în eforturile lor de a ajuta la acoperirea aeriană și, în cele din urmă, la sprijinul maritim, ceea ce ar necesita proiectarea de putere din Guam sau din alte baze americane îndepărtate.

Distanțele sunt dificile în Indo-Pacific. Cel mai mare neajuns al generației actuale de avioane de vânătoare americane - F-22, F-35 și F/A-18E/F - împotriva amenințărilor chineze în creștere nu este faptul că sunt scumpe și relativ puține. Este raza lor de acțiune relativ limitată. Cu raze de luptă între 350 și 600 de mile, acestea necesită avioane cisternă de realimentare în aer pentru a ajunge în zonele contestate de la baze viabile, care, în caz de conflict, ar trebui să zboare periculos de aproape de amenințările chinezești reprezentate de rachete și avioane de vânătoare.

Chiar dacă dronele mici ar putea fi livrate rapid pe distanțe cât mai mari, niciuna dintre variantele utilizate în prezent în Ucraina de către oricare dintre părți nu ar putea apăra eficient forțele americane împotriva atacurilor chineze.

Beijingul operează deja mii de rachete balistice, hipersonice și de croazieră de ultimă generație, care ar fi folosite pentru a ataca bazele avansate americane, portavioanele, avioanele cisternă și alte active mari și importante. Pentru a contracara astfel de amenințări, armata americană ar trebui inevitabil să se bazeze pe sisteme de apărare antirachetă de milioane de dolari, cum ar fi Patriot PAC-3 MSE, THAAD, SM-6 și SM-3.

Problema „ masei de lupt ă”

Pentru Statele Unite, este inevitabil clar că un conflict semnificativ între egali va necesita resurse foarte diferite față de intervențiile externe și operațiunile de contrainsurgență pe care le-a desfășurat în ultimele decenii.

În orice confruntare cu China, armata americană ar avea nevoie de stocuri vaste de muniție, piese de schimb, provizii medicale și alte necesități logistice.

Washingtonul are în prezent deficite semnificative de rachete cheie de atac cu rază lungă de acțiune, antinavă și interceptoare, iar majoritatea aliaților săi nu dispun de acestea într-o măsură și mai mare.

Statele Unite au, de asemenea, o structură a forțelor convenționale în scădere și din ce în ce mai îmbătrânită, din cauza a mai mult de un deceniu de modernizare amânată a forțelor aeriene și a marinei în timpul războiului global împotriva terorismului.

Costul imens al readucerii „masei de luptă” cu sisteme militare convenționale de înaltă performanță a determinat o căutare aproape frenetică din partea multor analiști și factori de decizie în domeniul apărării pentru o modalitate de a face ca tehnologia bazată pe inteligență artificială, inclusiv dronele, să ofere „masă ieftină”.

În schimb, Armata Populară de Eliberare (PLAAF) are din ce în ce mai mult atât masă, cât și calitate.

În mod surprinzător, în ciuda faptului că are de departe cea mai mare și mai avansată bază industrială de producție de drone din lume, principalul obiectiv militar al Chinei este achiziționarea mai multor avioane de luptă cu echipaj, nave de război mari și sisteme de rachete avansate.

Forțele Aeriene ale Armatei Populare de Eliberare (PLAAF) sunt pe cale să aibă o flotă de aproximativ 1.000 de avioane J-20 - principalul avion de vânătoare stealth de a cincea generație din China - până în 2030.

